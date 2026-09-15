Cay đắng cho Samsung: “Trầy vi tróc vẩy” làm điện thoại gập để rồi iPhone chiếm hết công lao - Công bằng ở đâu?

Mồ hôi nước mắt của Samsung nhưng tràng vỗ tay lại dành cho Apple. Đây là bi kịch của kẻ dẫn đường?

Trong dòng chảy công nghệ thế giới, kẻ khai phá đầu tiên chưa chắc đã là người nhận về trọn vẹn những tràng vỗ tay tán thưởng từ số đông. Câu chuyện về phân khúc smartphone màn hình gập một lần nữa tái hiện lại quy luật khắc nghiệt đó.

Samsung đã trải qua một chặng đường dài kiên trì để nhào nặn và hoàn thiện từng nếp gập, đi từ những thế hệ đầu tiên cồng kềnh với bản lề vụng về, màn hình phụ thô kệch cùng thân máy nặng nề, cho đến khi tạo nên một phom dáng chuẩn mực.

Nhưng khi Apple chính thức bước chân vào cuộc chơi với iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tay của họ lại nghiễm nhiên chiếm trọn mọi ánh đèn sân khấu và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu.

Sự xuất hiện rầm rộ của sản phẩm nhà Táo khiến không ít người vô tình quên mất rằng, chính bề dày kinh nghiệm cùng sự đúc kết từ các thế hệ đi trước như Galaxy Z Fold 8 mới là điểm tựa thực tế để thị trường định hình nên dáng vẻ của smartphone gập ngày hôm nay.

Samsung vẫn đi đầu về kinh nghiệm phần cứng với Galaxy Z Fold 8

Xét một cách sòng phẳng trên bàn cân công nghệ, Galaxy Z Fold 8 vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của Samsung ở khía cạnh chế tác phần cứng và khả năng tối ưu hóa tính tiện dụng hàng ngày.

Chiếc smartphone gập thế hệ mới nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc sở hữu trọng lượng kỷ lục chỉ 201 gram, nhẹ hơn đáng kể so với con số 254 gram đầy đầm tay của iPhone Duo.

Mức chênh lệch tới 53 gram này không chỉ là con số lý thuyết trên bảng thông số, mà chính là ranh giới giữa một chiếc máy gập cho cảm giác cầm nắm tự nhiên như smartphone dạng thỏi thông thường và một thiết bị dễ gây mỏi tay khi sử dụng lâu hoặc để trong túi áo.

Kích thước tổng thể của Z Fold 8 cũng ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối với độ mỏng chỉ 9,7 mm khi đóng lại và đạt mức kỷ lục 4,5 mm khi mở ra (so với mức 11,3 mm khi đóng và 5,2 mm khi mở của đại diện Apple).

Để thu gọn kích thước và trọng lượng đến mức tối đa mà không đánh đổi chất lượng, Samsung đã thay thế các linh kiện tiêu chuẩn bằng công nghệ bản lề Flex Titanium cùng màng hợp kim titan và tấm nền đỡ titan ngay bên dưới màn hình. Nếp gập trên Fold 8 cũng đã được xử lý phẳng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm, giúp không gian hiển thị trở nên liền mạch hơn.

Không chỉ làm chủ về mặt cơ khí, Samsung còn khẳng định thế mạnh đi trước trong việc biến màn hình gập thành một cỗ máy làm việc thực thụ.

Nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (đi kèm tùy chọn RAM lên tới 16GB ở phiên bản cao nhất) kết hợp cùng giao diện One UI 9, Z Fold 8 cho phép người dùng chia đôi hoặc chia ba màn hình linh hoạt, thao tác mượt mà trên các cửa sổ ứng dụng dạng nổi, hay biến toàn bộ thiết bị thành một máy tính cá nhân thông qua giao diện Samsung DeX hoàn chỉnh.

Đây đều là những tính năng đa nhiệm vượt trội mà hệ điều hành của Apple hiện tại đang ở thế đuổi theo thay vì dẫn dắt.

Bên cạnh đó, Z Fold 8 còn sở hữu sự hỗ trợ đắc lực từ trợ lý Google Gemini với công nghệ Gemini Intelligence mang lại khả năng tự động hóa tác vụ, đi kèm hệ sinh thái Galaxy AI phong phú như Now Nudge hay Photo Assist.

Về khía cạnh vận hành, máy ghi nhận thời lượng pin ấn tượng từ 7 đến 8 tiếng sáng màn hình cho các tác vụ hỗn hợp, cùng cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên tới 7 năm. Với giá khởi điểm 1.899,99 USD cho bản 256GB, Z Fold 8 còn mang lại lợi thế cạnh tranh khi rẻ hơn 100 USD so với đối thủ.

Dấu ấn từ phần mềm tinh tế của Apple trên iPhone Duo

Dù là phát pháo chào sân muộn màng khi hầu hết các đối thủ lớn đã ổn định chỗ đứng, iPhone Duo vẫn chứng tỏ là một thiết bị thế hệ đầu hoàn thiện bậc nhất nhờ triết lý ưu tiên phần mềm của Apple.

Hệ điều hành iOS 27 đã mang đến những trải nghiệm tương tác độc bản khi coi hai màn hình là một bề mặt liền mạch và tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng từ ngoài vào trong.

Điểm ăn tiền nhất nằm ở hiệu ứng chuyển cảnh: khi mở máy, hình nền cùng các biểu tượng trên màn hình ngoài không tắt đi đột ngột mà mờ dần rồi hòa tan mượt mà theo từng chuyển động của bản lề, tạo ảo giác như nội dung đang thực sự thẩm thấu qua nếp gập để tràn ra màn hình lớn 7,6 inch.

Trải nghiệm thị giác chỉn chu này ấn tượng đến mức đã có lập trình viên tìm cách tái tạo lại trên chính Galaxy Z Fold 8.

Về cấu trúc hiển thị, iPhone Duo trang bị bản lề 3 lớp tiên tiến gồm lớp phủ mờ nano triệt tiêu phản quang, chồng kính dán keo trượt và tấm nền đỡ bằng titan, giúp co dẻo độc lập và xử lý nếp gập không gây gờ lấn hay gượng gạo.

Apple cũng tích hợp cho máy vi xử lý A20 Pro tiến trình 2nm tối ưu hiệu năng vượt trội, camera selfie ẩn dưới màn hình đầu tiên của hãng, cảm biến Touch ID linh hoạt, cùng chuẩn kháng nước IP68 hoàn chỉnh (vượt trội hơn mức IP48 trên Fold 8).

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ bút Apple Pencil cổng USB-C trên cả hai màn hình và công nghệ sạc không dây hít từ tính — những tính năng mà phiên bản Z Fold 8 tiêu chuẩn đã bất ngờ bỏ ngỏ.

Sự tinh tế của Apple còn thể hiện ở việc tận dụng tối đa hệ thống hai màn hình cho các tiện ích đời sống. Cụm camera kép 48MP được nâng tầm nhờ tính năng Smart Take tự động phân tích phân cảnh để bắt trọn khoảnh khắc khi chủ thể đã sẵn sàng; Duo Preview biến màn hình phụ thành kính ngắm trực tiếp; Kid Cue phát các đoạn hoạt hình Snoopy ở màn hình ngoài để thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ; còn Duo FaceTime cho phép người đứng cạnh cùng tham gia cuộc gọi video mà không cần chen chúc.

Đáng chú ý, trong khi bản lề Armor FlexHinge của Z Fold 8 tiêu chuẩn chủ yếu được tối ưu cho hai trạng thái gập hoàn toàn hoặc mở hoàn toàn (và cắt bỏ chế độ Flex Mode), thì iPhone Duo vẫn duy trì sự linh hoạt với các chế độ Nằm (Seated) và Đứng (Standing), biến bản lề thành một chiếc chân đế chân thực để xem video, gọi điện hay kích hoạt tính năng StandBy.

Trả lại “danh dự” cho Samsung?

Sự tung hô rầm rộ mà truyền thông dành cho iPhone Duo là điều dễ hiểu đối với một sản phẩm mang tính bước ngoặt từ Apple, nhưng điều đó hoàn toàn không thể làm lu mờ những giá trị nền tảng mang tính quyết định mà Samsung đã gây dựng.

Việc cả hai ông lớn công nghệ cùng gặp nhau ở một điểm dừng thiết kế — sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,4 đến 5,5 inch (tỷ lệ 10:16) tối ưu cho tương tác nhanh và màn hình gập bên trong 7,6 inch (tỷ lệ 4:3) hoàn hảo cho giải trí và công việc — chính là lời khẳng định đanh thép nhất rằng Samsung đã hoàn toàn đúng đắn khi định hình nên phom dáng smartphone gập dạng cuốn sách chuẩn mực.

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Một chiếc máy gập không cần cố gồng mình mô phỏng điện thoại thỏi 6,7 inch khi đóng lại, mà nên là một thiết bị nhỏ gọn cho đến khi nhu cầu màn hình lớn xuất hiện.

Ngoại trừ sự vắng bóng đáng tiếc của sạc không dây hít từ tính và sự cắt giảm hỗ trợ bút S Pen cùng chế độ Flex Mode trên bản tiêu chuẩn, Galaxy Z Fold 8 vẫn khẳng định vị thế đỉnh cao nhờ sự vượt trội toàn diện về độ mỏng nhẹ phần cứng, năng lực xử lý đa nhiệm nhiều cửa sổ và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Việc iPhone Duo lấy hết hào quang truyền thông nhờ những tinh chỉnh phần mềm đẹp mắt hay các tính năng camera thú vị thực chất chỉ là hiện tượng "trái chín sau" thường thấy khi một thương hiệu lớn gia nhập thị trường muộn.

Với những người dùng thực tế và trân trọng giá trị sử dụng bền bỉ, sự mỏng nhẹ kỷ lục cùng bề dày kinh nghiệm chế tác của Galaxy Z Fold 8 vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận và tôn vinh công bằng nhất.