Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng kỳ lạ tại khu vực Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong video, những làn "khói" màu đen xám bốc lên từ các tán cây ven hồ, tạo nên khung cảnh đầy bí ẩn.

những làn "khói" màu đen xám bốc lên từ các tán cây ven hồ ở Tây Hồ, tạo nên khung cảnh đầy bí ẩn. (Ảnh: Sohu)

Theo lời người quay video, hiện tượng này được ghi lại gần khu vực đình Chập Hiền, đặc biệt rõ nét hơn vào những ngày trời âm u. Để tìm hiểu sự thật, trang tin Jimu News đã đến đình Chập Hiền vào trưa ngày 22/8. Quan sát kỹ dưới tán cây, phóng viên nhận thấy những làn "khói" thực chất là một đàn côn trùng màu trắng đang bay lượn. Chúng tập hợp thành từng đám, khi có gió thổi qua sẽ bị phân tán nhưng sau đó lại nhanh chóng tụ lại.

Những làn "khói" thực chất là một đàn côn trùng màu trắng đang bay lượn. (Ảnh: Sohu)

Nhiều cây cối ven hồ cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Giải thích về hiện tượng này, nghiên cứu viên, tiến sĩ Phùng Tuyết Xuân (Viện Khoa học Côn trùng, Đại học Chiết Giang) cho biết: "Đây là hiện tượng giao phối tập thể của loài muỗi vằn, một hiện tượng tự nhiên bình thường."

Ấu trùng muỗi vằn thường sống dưới lớp bùn đáy của các hồ, ao, sông. Khi đến giai đoạn trưởng thành, thường vào cuối xuân đầu hè hoặc mùa thu, chúng sẽ đồng loạt trở thành muỗi trưởng thành. Muỗi vằn đực sẽ tập trung trên mặt nước hoặc ven bờ, bay lượn lên xuống tạo thành từng cột hoặc đám, nhìn từ xa giống như những làn khói đen hoặc xám.

Muỗi vằn đực sẽ tập trung trên mặt nước hoặc ven bờ, bay lượn lên xuống tạo thành từng cột hoặc đám, nhìn từ xa giống như những làn khói đen hoặc xám. (Ảnh: Sohu)

Tiến sĩ Phùng Tuyết Xuân cũng cho biết thêm, đây là tín hiệu giao phối của loài muỗi vằn. Muỗi cái sẽ bay vào đàn muỗi đực để chọn bạn tình. Sau khi giao phối, muỗi cái sẽ quay trở lại mặt nước để đẻ trứng. Hiện tượng "nhả khói" này sẽ không kéo dài lâu vì vòng đời của muỗi vằn trưởng thành khá ngắn, chỉ từ 2 đến 7 ngày. Ngay sau khi trưởng thành, chúng sẽ lập tức bắt đầu giao phối. Thời gian cao điểm của hoạt động này thường diễn ra vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Khi trời tối hoặc điều kiện môi trường thay đổi, đàn muỗi sẽ dần dần tản đi.

Theo Sohu