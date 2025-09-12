Cây cầu 8.000 tỷ mang kiến trúc “Cánh chim hòa bình” có gì đặc biệt mà Hà Nội muốn khởi công đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Thiết kế cầu được lấy từ những cánh chim trong câu tục ngữ “Đất lành chim đậu”, vừa hài hòa ẩn mình trong hệ sinh thái phong phú của sông Hồng, lại vừa mang tính biểu tượng toàn cầu.
