Cây bút công nghệ: "Tôi khuyên mọi người nên chọn mẫu điện thoại ít được biết đến này của Samsung"

Cây bút Stephen Radochia của Android Police đã đưa ra lời khuyên mua hàng đối với một chiếc điện thoại có vẻ như rất ít được lựa chọn. Nhưng anh cho rằng thiết bị này nên được biết đến nhiều hơn và xứng đáng để người dùng “xuống tiền” lúc này. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Flagship lại còn rẻ

Trước đây tôi từng khuyên mọi người nên mua điện thoại tầm trung thay vì cao cấp. Nhưng quan điểm của tôi đã thay đổi trong những năm gần đây.

Cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn từ các công ty như Samsung và Google đã biến những chiếc điện thoại flagship trở thành một lựa chọn thay thế khả thi hơn so với các sản phẩm tầm trung mới ra mắt.

Samsung Galaxy S25+ là mẫu flagship hiện tại của công ty và giờ nó đang có mức giá rẻ hơn đáng kể.

Khi bạn chọn một chiếc điện thoại tầm trung thay vì một mẫu flagship đã giảm giá, thứ bạn phải đánh đổi chính là chất lượng hoàn thiện. Để giữ mức giá sản phẩm ở mức thấp, các công ty thường sử dụng vật liệu và màn hình rẻ tiền hơn.

Với Galaxy S25+, bạn sẽ có được những gì tốt nhất mà Samsung mang lại. Máy được trang bị kính Gorilla Glass Victus 2 ở cả mặt trước và mặt sau, cùng với khung viền nhôm — mang lại cảm giác cầm nắm rất cao cấp.

Dù Galaxy S25 Edge thu hút mọi sự chú ý nhờ độ mỏng ấn tượng, nhưng Galaxy S25+ cũng không phải là một thiết bị quá khổ. Máy chỉ dày 7,3mm, và bạn có thể cảm nhận rõ sự khác biệt khi so sánh với Galaxy S25 Ultra.

Bạn cũng sẽ sở hữu một màn hình chất lượng hàng đầu với Galaxy S25+. Các mẫu điện thoại tầm trung thường bị giới hạn ở độ phân giải 1080p, nhưng với Galaxy S25+, bạn sẽ được tận hưởng độ phân giải 1440x3120 với độ sắc nét và độ tương phản vượt trội khi chơi game và xem phim.

Đây chính là chất lượng tấm nền trứ danh của Samsung, và chắc chắn bạn sẽ yêu thích trải nghiệm nó.

Sức mạnh dồi dào và phần mềm xuất sắc

Tôi không thể tìm thấy điểm nào để chê về con chip Snapdragon 8 Elite. Nó vừa mạnh mẽ lại vừa tiết kiệm điện năng.

Nếu bạn dành nhiều thời gian để chơi game hoặc chỉnh sửa video trên điện thoại, Galaxy S25+ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ gặp phải hiện tượng giật, lag, và tình trạng quá nhiệt cũng được kiểm soát ở mức tối thiểu.

Samsung cũng đã có những cải tiến đáng kể cho phần mềm của mình. Dù cá nhân tôi vẫn thích giao diện của Google hơn, nhưng One UI 7 trên Galaxy S25+ vẫn mang lại trải nghiệm sử dụng rất dễ chịu.

One UI 8 sắp tới có thể không mang lại quá nhiều thay đổi, nhưng đó không phải là điều tồi tệ. Phần mềm của Samsung rất gọn gàng, phản hồi nhanh và có giao diện trực quan, hấp dẫn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là chính sách hỗ trợ phần mềm. Samsung cam kết nâng cấp hệ điều hành trong bảy năm, một con số vô cùng ấn tượng.

Galaxy S25+ mới ra mắt chưa đầy một năm, nhưng việc biết rằng mình còn hơn sáu năm hỗ trợ phía trước mang lại cảm giác rất an tâm — điều này càng làm tăng thêm giá trị cho chiếc máy.

Một con chip tiết kiệm điện hơn cũng mang lại nhiều lợi ích khác. Dù tôi đã kỳ vọng Samsung sẽ trang bị một viên pin lớn hơn cho phiên bản 2025, nhưng tôi nhận thấy hiệu suất của viên pin 4.900mAh đã được cải thiện đáng kể.

Đây không phải là một viên pin nhỏ, và Snapdragon 8 Elite tiêu thụ rất ít năng lượng, một điều mà tôi từng lo ngại khi máy mới ra mắt.

Camera ấn tượng và mức giá tuyệt vời

Tôi rất hài lòng với những bức ảnh chụp từ hệ thống ba camera trên Galaxy S25+. Samsung thường xử lý ảnh theo tông màu ấm hơn, và tôi khá thích điều này. Nó làm cho hình ảnh trông bắt mắt hơn trên mạng xã hội, đây là một điểm cộng với tôi vì tôi ưa chuộng những bức ảnh có độ bão hòa màu cao.

Tôi cũng yêu thích sự đa dụng của cụm camera này, với cảm biến chính 50MP, ống kính zoom quang học 3x 10MP và ống kính góc siêu rộng 12MP.

Thông thường, khi bỏ ra 1.000 USD, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào về hệ thống camera. Tuy nhiên, trên các dòng điện thoại tầm trung, bạn thường chỉ có ống kính tele hoặc ống kính siêu rộng, buộc bạn phải chọn xem tính năng nào quan trọng hơn với mình.

Nếu chọn Galaxy S25+, bạn sẽ có được cả hai.

Giá cả là yếu tố khiến Galaxy S25+ thực sự tỏa sáng. Đúng vậy, các chương trình giảm giá và các đợt khuyến mãi khác sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản khi mua Galaxy S25+ mới (giá ở Việt Nam hiện còn khoảng 20 triệu, giảm 7 triệu so với ban đầu).

Thiết bị này mới chỉ chưa đầy một năm tuổi và bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ nhận được một sản phẩm chất lượng. Thật khó để tìm được một lựa chọn nào tốt hơn với sức mạnh của một chiếc flagship nhưng giá chỉ ngang một chiếc điện thoại tầm trung mới.