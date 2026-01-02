Cây bút công nghệ: "Android năm 2025 rất tuyệt vời, nhưng xin lỗi, mẫu iPhone này mới là chân ái của tôi"

Năm 2025 thực sự là một năm tuyệt vời cho thế giới Android. Có quá nhiều mẫu điện thoại xuất sắc được ra mắt trong năm nay, khiến bạn chỉ cần lướt qua danh sách thôi cũng đủ phải trầm trồ.

Chiếc OnePlus 15 mới ra mắt sở hữu viên pin khổng lồ (kèm sạc siêu nhanh!) cho phép bạn dùng thoải mái suốt hai ngày liền mà không cần lo sạc giữa chừng. Dòng Pixel thì dồn toàn lực vào cuộc chơi AI, và có vẻ như họ đã quyết tâm không quay đầu lại.

Tuy nhiên, dù trải nghiệm hàng loạt các thiết bị Android trong năm qua, cây bút Karandeep Singh của Android Authority vẫn không ngần ngại thừa nhận rằng bản thân thích chiếc điện thoại có logo hình quả táo ở mặt lưng hơn cả.

Dưới đây là phân tích của anh.

Sự ưu ái bất ngờ

Trong suốt cả năm, chúng ta đã nghe quá nhiều về chiếc iPhone 17 Pro được thiết kế lại với cụm camera to bất thường, hay chiếc iPhone Air siêu mỏng. Nhưng lại có rất ít lời bàn tán về chiếc iPhone 17 bản thường.

Đối với tôi — và tôi tin là với rất nhiều người khác — đây mới là "món hời" tốt nhất của iPhone, và tôi dám khẳng định một cách đầy trách nhiệm rằng: đây chính là chiếc iPhone đáng mua nhất năm nay.

Và chẳng cần tôi phải tuyên bố điều đó. Nhu cầu cho chiếc điện thoại này cao đến mức tôi đã phải ghi tên vào danh sách chờ, liên hệ liên tục với nhiều cửa hàng trong thành phố mới giành được một máy cho mình. Đến mức tôi đã phải nói rằng mình sẽ lấy bất cứ màu nào còn hàng; cảm giác cứ như thể đang mua một món hàng hiếm được tuồn ra từ cửa sau vậy.

Trên giấy tờ, tôi đã biết nó là một bản nâng cấp lớn so với iPhone 16, nhưng chỉ khi thực sự cầm máy trên tay, tôi mới nhận ra nó toàn diện đến mức nào. Càng dùng, tôi càng yêu thích chiếc iPhone 17 này hơn. Và lý do không nằm ở một tính năng hào nhoáng nào đó níu chân tôi — mà chính sự hoàn thiện chỉn chu ở những điều cơ bản đã khiến tôi sẵn sàng giới thiệu nó cho tất cả mọi người xung quanh.

Apple đã hoàn hảo hóa những điều nhàm chán

Apple không có những tính năng AI phô trương khiến người ta phải ngoái nhìn. Điều đầu tiên khiến iPhone 17 mang lại cảm giác tốt hơn hẳn chính là màn hình tần số quét cao, đặc biệt là nếu bạn chuyển từ một chiếc iPhone đời cũ lên. Tôi biết tính năng này đã muộn màng từ lâu, và rất có thể cảm nhận của tôi bị ảnh hưởng bởi tâm lý kỳ vọng, nhưng ngay cả khi trừ hao đi yếu tố đó, chiếc điện thoại vẫn mượt mà hơn rất nhiều.

Viền màn hình siêu mỏng bao quanh máy có thể không thu hút quá nhiều sự chú ý ban đầu, nhưng một khi bạn chuyển sang dùng thiết bị khác, cảm giác như thể bạn vừa bị "hạ cấp" nặng nề. Đó chính xác là cảm giác của tôi với Pixel 10. Nó không hề tệ, nhưng viền màn hình vẫn dày hơn một chút so với những người anh em dòng Pro, khiến nó mang lại cảm giác kém sang hơn, dù thực tế không hẳn vậy. Nhận thức thị giác quyết định trải nghiệm, và Apple đã làm xuất sắc ở mặt trận này.

Bên cạnh hàng loạt nâng cấp khác, điều thực sự thu hút tôi là camera Center Stage. Camera trước này giúp việc chụp ảnh phong cảnh trở nên dễ dàng hơn bao nhiêu mà không cần phải loay hoay xoay sở tay chân một cách kỳ quặc. Nó thực sự thay đổi cuộc chơi. Và khi gọi video, điện thoại tự động căn chỉnh khung hình theo chuyển động của tôi mà không bị méo hình hay giảm chất lượng. Đây là tính năng mà tôi ngay lập tức muốn tìm kiếm trên các điện thoại khác và cả MacBook của mình. Tôi muốn nó xuất hiện trên mọi thiết bị tôi sở hữu.

Tất cả những tính năng "Pro" này khiến iPhone 17 mang lại cảm giác chuyên nghiệp đến mức chiếc iPhone Pro thực thụ bỗng nhiên trở nên không còn đủ "Pro" hay xứng đáng với mức giá đắt đỏ của nó nữa. Đó là lời khuyên "Pro" của tôi khi năm cũ sắp khép lại.

Android vẫn có những "vũ khí" sắc bén

Nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ vứt bỏ những chiếc Pixel của mình. Chúng vẫn ở lại với tôi — những chiếc Android của tôi không cần phải cảm thấy tự ti trước sự bóng bẩy của iPhone; chúng có những thế mạnh riêng để phô diễn.

Android vẫn là thiết bị AI vượt trội, và khoảng cách này lớn đến mức nó sẽ duy trì vị thế dẫn đầu trong một thời gian dài. Gemini của Google tốt hơn rất nhiều so với mớ hỗn độn chắp vá mà Apple gọi là AI, đến mức có tin đồn Apple đang cân nhắc sử dụng công nghệ nền tảng của Gemini để vận hành Siri. Nếu điều đó thành sự thật thì quả là một sự trớ trêu vĩ đại! Tôi thấy Gemini là một công cụ hữu ích hơn hẳn trong các ứng dụng Workspace của mình — nhiều đến mức tôi muốn mang nó lên cả máy Mac.

Về mặt giao diện cũng vậy, Google nắm giữ nhiều "ngón nghề" thực tế hơn. Đa nhiệm thực sự vẫn chỉ tồn tại trên điện thoại Android, trong khi iPhone vẫn chưa cho phép bạn mở hai ứng dụng song song vào năm 2025 — và nhiều khả năng là cả phần lớn năm 2026 cũng vậy.

Và làm sao tôi có thể quên được vấn đề thông báo? Đó là thứ gây ức chế nhất mỗi khi tôi dùng đồ Apple. Nó khó chịu đến mức trong vài ngày đầu, tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để không quay lại với Android ngay giữa quá trình trải nghiệm.

Tôi may mắn được trải nghiệm những gì tốt nhất của cả hai thế giới để phục vụ công việc và biết chính xác cái nào hoạt động tốt hơn ở đâu. Tôi đã chủ động giữ mình không sa đà vào tất cả các tiện ích hệ sinh thái (hay nói đúng hơn là: cái bẫy) có thể trói chân tôi vĩnh viễn.

Sau tất cả, tôi thực sự thấy iPhone 17 là chiếc điện thoại toàn diện, hoàn chỉnh nhất cho những ai đang ở bên kia chiến tuyến. Đó là thực tế chúng ta đang sống. Điều này có thể thay đổi vào năm sau với các phiên bản kế nhiệm — nhưng phán quyết của tôi cho năm 2025 đã được đưa ra.