Samsung sắp làm được điều ai cũng mong chờ: Không còn bị "cạnh khóe" là kém điện thoại Trung Quốc nữa rồi?

Các mẫu điện thoại Galaxy Ultra đang gặp một vấn đề nan giải: thời lượng pin. Bạn có thể cho rằng hiệu suất hiện tại đã đủ dùng, nhưng thực tế Samsung đang bị các đối thủ Trung Quốc bỏ lại khá xa. Điều này khiến những chiếc flagship của hãng trở nên kém hấp dẫn về mặt giá trị nếu người dùng đặt nặng yếu tố thời lượng sử dụng.

Tuy nhiên, cục diện này có vẻ sắp thay đổi. Chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn tiếp nối "truyền thống" trang bị viên pin 5.000 mAh – một con số đã giậm chân tại chỗ từ năm 2020, khởi đầu với mẫu Galaxy S20 Ultra.

Nhưng giờ đây, hai manh mối mới đã thắp lên hy vọng rằng, nếu không phải là Galaxy S26 Ultra, thì các thế hệ Ultra kế tiếp chắc chắn sẽ vượt qua rào cản 5.000 mAh, theo Phone Arena.

Pin của Galaxy S26 Ultra

Có lẽ gọi là "manh mối" thì chưa hẳn chính xác, bởi các báo cáo gần đây đã khẳng định trực diện rằng pin của Galaxy S26 Ultra cuối cùng cũng vượt mốc 5.000 mAh. Đây là một tin tức chấn động, ngay cả khi bản thân sự nâng cấp này chưa thực sự ấn tượng.

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu dung lượng pin 5.200 mAh. Thật sự mà nói, con số này khó có thể coi là một bước nhảy vọt. Nhưng ít nhất, nó cho thấy Samsung cuối cùng cũng đã bắt đầu lưu tâm đến vấn đề này. Mức tăng 200 mAh có thể không đáng kể, nhưng về mặt kỹ thuật, nó đã phá vỡ rào cản 5.000 mAh cố hữu, trang Phone Arena nhận định.

Nhiều người thường viện dẫn lý do các quy định tại Mỹ đang kìm hãm các nhà sản xuất trang bị pin lớn hơn. Mặc dù điều này có phần đúng nhưng rào cản này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu Samsung và Apple thực sự chịu đầu tư nguồn lực. Hệ quả là chúng ta đang ở trong tình thế mà các mẫu điện thoại giá rẻ của Trung Quốc đôi khi lại trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cả các mẫu flagship Galaxy hay iPhone đắt tiền.

Dù sao đi nữa, hãy chuyển sang manh mối thứ hai – điều thực sự mang lại nhiều hy vọng.

Galaxy A07 và viên pin 6.000 mAh

Dòng Galaxy A là phân khúc giá rẻ thấp nhất của Samsung, thường có doanh số rất tốt tại các thị trường đang phát triển. Mẫu Galaxy A07 5G sắp ra mắt được cho là sở hữu viên pin khổng lồ – lên tới 6.000 mAh (tất nhiên là so với tiêu chuẩn của Samsung). Điều này thực sự mang đến cảm giác khó hiểu.

Một mặt, việc Samsung trang bị viên pin lớn hơn cả flagship cho một thiết bị giá rẻ là điều khá kỳ lạ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một chiếc Galaxy giá rẻ nhận được nâng cấp mới trước cả dòng S cao cấp. Có ai còn nhớ sự xuất hiện đầu tiên của màn hình "đục lỗ"?

Mặt khác, chứng nhận về thông tin pin 6.000 mAh này xuất phát từ Brazil nên chưa thể khẳng định chắc chắn về phiên bản phát hành tại các thị trường khác. Rất có khả năng Samsung sẽ tung ra Galaxy A07 với pin 6.000 mAh tại một số thị trường nhất định, trong khi vẫn giữ mức dung lượng thấp hơn ở các khu vực khác như Mỹ. Nếu hãng vẫn còn e ngại các quy định của Mỹ, thì kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng cũng có một khả năng tuyệt vời khác, dù nghe có vẻ hơi mơ mộng, đó là Samsung cuối cùng cũng chịu phổ cập pin trên 5.000 mAh cho các dòng smartphone thông dụng. Galaxy A07 5G có thể là phép thử của hãng tại Mỹ với viên pin lớn hơn, trước khi mang nâng cấp này lên các dòng flagship vào năm 2027 hoặc xa hơn.

Nếu có thời điểm nào thích hợp nhất để tin rằng Samsung sẽ vượt qua giới hạn pin 5.000 mAh, thì chính là lúc này. Các quy định pháp lý luôn có cách giải quyết. Chẳng hạn như sử dụng thiết kế đa cell pin (multiple cells), tương tự như trên mẫu Galaxy Z TriFold sắp ra mắt tại Mỹ.

Có thể hy vọng này là hão huyền, nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ. May mắn thay, thị trường hiện nay vẫn có những lựa chọn thay thế tuyệt vời cho cả điện thoại Samsung và Apple, phòng trường hợp dòng Ultra vẫn kiên quyết giậm chân tại chỗ với viên pin 5.000 mAh.