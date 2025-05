Cây bút công nghệ: "24h dùng thử mẫu điện thoại đắt ngang S25 Ultra của Samsung, tôi nhận ra có vấn đề"

Cây bút John Velasco của Tom's Guide đã có cơ hội dùng thử Galaxy S25 Edge trong 24 giờ khi máy ra mắt. Đây là điện thoại có thiết kế được đánh giá cao của Samsung với mức giá ngang hàng với S25 Ultra cao cấp nhất.

Sau đây là những suy nghĩ của anh về mẫu điện thoại siêu mỏng này, cả tốt và xấu.

Tôi muốn Galaxy S25 Edge mỏng hơn

Không có gì che giấu được sự thật hiển nhiên ở đây. Độ mỏng ấn tượng của Galaxy S25 Edge ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi hơn bất kỳ điều gì khác.

Đặt cạnh Galaxy S25 Ultra, bạn có thể thấy phần viền titan của S25 Edge ngắn hơn S25 Ultra. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tôi không cảm thấy bị cuốn hút bởi đột phá kỹ thuật này. Có lẽ vì Edge vẫn còn cao và rộng gần bằng Galaxy S25 Ultra?

Khi nghĩ về những thiết bị nhấn mạnh vào độ mỏng, tôi thường nhớ lại cảm giác về Motorola Razr từ năm 2004 và sau đó là iPod Nano năm 2005. Đó mới là những món đồ công nghệ mang tính cách mạng trong việc thể hiện độ mỏng của chúng so với các thiết bị khác, điều mà tôi không cảm thấy thế với Galaxy S25 Edge. Thiết bị mới của Samsung không phải là một cuộc cách mạng mà chỉ là một cải tiến thiết kế lặp đi lặp lại.

Nếu Edge mỏng bằng một nửa Galaxy Z Fold 6, chúng ta mới nói đến một cuộc cách mạng thực sự.

Siêu nhẹ và chắc chắn

Tôi thực sự ấn tượng hơn về trọng lượng của Galaxy S25 Edge và có thể cảm nhận rất dễ dàng khi cầm trên tay. Đúng là máy vẫn lớn và không dễ sử dụng bằng một tay, nhưng cảm giác nhẹ của Edge khi so sánh với Galaxy S25 Ultra là thấy ngay tức thì.

Galaxy S25 Edge khiến tất cả các điện thoại hàng đầu khác có cảm giác nặng hơn bình thường. Để so sánh, Galaxy S25 Edge có trọng lượng 163 gram, trong khi S25 Ultra có trọng lượng 216 gram.

Đồng thời, S25 Edge có cảm giác cực kỳ chắc chắn với khung titan. Những chiếc điện thoại mỏng và nhẹ này đôi khi có thể có cảm giác mỏng manh, nhưng Galaxy S25 Edge có chất lượng hoàn thiện chắc chắn không kém gì S25 Ultra.

Tôi dự định chụp 200 bức ảnh giữa Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 Ultra để xem có hạn chế nào không. Mặc dù có chung camera chính 200MP với Ultra, Galaxy S25 Edge không có camera tele chuyên dụng — vì vậy mọi thao tác zoom đều được thực hiện bằng camera chính. Ngược lại, S25 Ultra có hai camera tele cho mục đích zoom.

Ảnh trên Galaxy S25 Edge.

Ảnh trên Galaxy S25 Ultra.

Điều này khiến S25 Edge gặp bất lợi vì chỉ đạt mức zoom 10x, trong khi Galaxy S25 Ultra sử dụng zoom lai có thể đạt tới 100x. Rõ ràng là chênh lệch khá lớn, nhưng tôi đã nhanh chóng chụp một vài bức ảnh nhanh bằng cả hai điện thoại ở mức 10x để xem liệu S25 Edge có kém hơn rõ ràng hay không.

Một chú chim bồ câu đang nghỉ ngơi trên đỉnh một mái vòm đã thu hút sự chú ý của tôi, vì vậy tôi đã nhanh chóng chụp ảnh bằng cả hai điện thoại. Ngay lập tức, tôi có thể thấy ảnh của S25 Ultra sắc nét hơn và có độ chi tiết cao hơn.

Camera tele quang học của S25 Ultra sáng hơn khi chụp bức tượng ở trên, một lần nữa mang lại độ chi tiết và độ nét cao hơn đáng kể.

Tuổi thọ pin là yếu tố quyết định

Thời lượng pin là vấn đề của điện thoại mỏng vì không có quá nhiều không gian để chứa pin. Điều này có thể gây ra vấn đề cho một số người vì Galaxy S25 Edge có dung lượng 3.900 mAh bên trong khung máy mỏng manh. Con số này không thể so với pin 5.000 mAh trong Galaxy S25 Ultra.

Sau một buổi chiều chụp nhiều ảnh khác nhau bằng camera, tôi nhận thấy pin của máy tụt nhanh hơn đáng kể so với hầu hết các điện thoại mà mình từng thử nghiệm.

Bài kiểm tra chuẩn pin của chúng tôi cũng chỉ ra điều này, vì S25 Edge đạt thời gian 12 giờ 42 phút lướt web. Mặc dù vẫn tốt hơn 2,5 giờ so với điện thoại tầm trung, thời gian của Edge vẫn kém xa so với các flagship khác của Samsung.

Trên thực tế, S25 Edge kém hơn 4 giờ so với Galaxy S25 Plus — và thậm chí còn chênh lệch nhiều hơn so với S25 Ultra.

Tôi không quá lo lắng về điều này vì đã biết trước kết quả, xét đến pin nhỏ hơn nhiều của Edge. Tôi hy vọng điện thoại có thể sạc trong thời gian tương đối nhanh để bù đắp cho thời lượng pin ngắn.

Hy vọng rằng tốc độ sạc có dây 25W của máy có thể chứng minh tôi đã sai, nhưng tôi sẽ tự tin hơn nếu Galaxy S25 Edge có cùng tốc độ sạc 45W như Galaxy 25 Ultra.