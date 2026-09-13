Cầu vượt sông Hồng nối Việt Nam - Trung Quốc tại Lào Cai dần hình thành

Cầu Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) đã hoàn thành gần 65% khối lượng, dự kiến hợp long vào cuối năm 2026. Công trình được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao đời sống của nhân dân hai bên biên giới.
Cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) được Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định và Nghị định thư ngày 12/12/2023. Công trình có quy mô cầu chính vượt sông Hồng dạng dây văng tháp thấp.
Cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Phía Việt Nam đầu tư xây dựng một nửa cầu chính, gồm một nửa nhịp chính 110m và nhịp 60m, cùng phần cầu dẫn dài 40m. Công trình được hai nước Việt Nam và Trung Quốc khởi công ngày 31/3/2025.
Hiện nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2, trụ T8, T9; kết cấu phần trên gồm khối dầm đúc trên đà giáo dài 40m, các khối K0 đến K6 và trụ tháp cao 20m. Hiện đơn vị thi công đang vào thép khối K7 của nhịp chính; phần đường đầu cầu đang được triển khai đắp nền.
Trên công trường, đơn vị thi công huy động hàng trăm công nhân, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.
Các công nhân khẩn trương thi công trên công trường, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục của dự án.
Ông Trần Hưng Lam - Giám đốc Ban điều hành dự án công trình Cầu biên giới Bát Xát - Bá Sái - cho biết, quá trình thi công trụ T8 gặp địa chất phức tạp, phải xử lý kỹ thuật, trong khi vị trí trụ nằm dưới sông nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Bên cạnh đó, kết cấu phần trên có khối lượng lớn, thi công trên cao với hệ thống cáp thép phức tạp, cùng thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, khiến tiến độ bị ảnh hưởng.
Theo ông Lam, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 65%. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công tổ chức làm 3 ca, 4 kíp. Đồng thời, đơn vị thi công bên phía Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên trao đổi, cập nhật và điều chỉnh tiến độ phù hợp với tình hình thi công, phấn đấu hợp long công trình vào cuối năm 2026.
Hình ảnh phối cảnh dự án khi hoàn thành.
Theo
tienphong
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