Câu trả lời cho thái độ Văn Toàn với chồng Hoà Minzy

Không phải Văn Toàn như lời đồn lan truyền bấy lâu nay, Hoà Minzy vừa xác nhận đã nên duyên vợ chồng với quân nhân tên Văn Cương, sinh năm 1995. Hoà Minzy và bạn trai yêu nhau sau chương trình Sao Nhập Ngũ, cô giữ kín mối quan hệ yêu đương suốt nhiều năm qua. Đến mới đây, khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, Hoà Minzy đã công khai tình yêu với công chúng. Song song với những lời chúc phúc, netizen cũng tò mò về mối quan hệ giữa Văn Toàn - chàng trai vướng nghi vấn hẹn hò với Hoà Minzy suốt nhiều năm qua và Văn Cương - chồng sắp cưới của Hoà Minzy.

Cho đến mới đây, cư dân mạng đã có câu trả lời. Diễn viên Bảo Hân (Về Nhà Đi Con) vừa công khai hình ảnh hội bạn thân gặp gỡ nhau. Trong ảnh có nhiều đôi vợ chồng như Doãn Hải My - Văn Hậu, vợ chồng Thành Chung... Đặc biệt, Hoà Minzy và Văn Cương cũng có mặt, cả hai đứng cạnh nhau "đánh dấu chủ quyền". Chi tiết gây chú ý hơn cả chính là cầu thủ Văn Toàn cũng xuất hiện trong bức ảnh hội bạn này. Bảo Hân hài hước chia sẻ: "Chồng trên mạng với chồng ngoài đời của bà Hòa gặp nhau rồi mọi người nha".

Hoà Minzy và chồng từng xuất hiện chung trong buổi gặp gỡ hội bạn thân

Có thể thấy, Văn Toàn và Văn Cương đã gặp gỡ nhau, cả hai rất thoải mái tự nhiên. Trước đó, Văn Toàn cũng từng bày tỏ Hoà Minzy hợp với chàng trai quân nhân còn mình chỉ hợp với trang phục cầu thủ. Cư dân mạng dự đoán với mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm, Văn Toàn có lẽ sẽ góp mặt trong đám cưới Hoà Minzy sắp tới.

Văn Toàn và Văn Cương vui vẻ tụ họp, có thể thấy cả hai trông rất vui vẻ, thoải mái

Năm 2014, khi Hòa Minzy là một ca sĩ "tân binh" thì Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình đám. Hoà Minzy cho biết Văn Toàn mới là cầu thủ đầu tiên mà cô quen biết. Hoà Minzy vốn có tình yêu với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tính đến hiện tại, cả hai đã hơn 1 thập kỷ gắn bó.

Nữ ca sĩ cho biết tình bạn của cả hai từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Trong khi Hoà Minzy liên tục lên tiếng đính chính không có mối quan hệ yêu đương với Văn Toàn thì nam cầu thủ cũng từng phản hồi: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này. Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Văn Toàn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Hoà Minzy hơn 1 thập kỷ qua

Cư dân mạng "chấm hóng" ngày Văn Toàn dự đám cưới bạn thân

Hoà Minzy chia sẻ về Văn Cương sau khi công khai yêu: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hoà Minzy xác nhận đã được nhà trai sang nhà hỏi cưới

Ảnh: FBNV