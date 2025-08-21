Cầu thủ Việt kiều được đội bóng danh tiếng châu Âu ký hợp đồng, sáng cửa về Việt Nam đá SEA Games

Royal Antwerp, câu lạc bộ danh tiếng đang xếp thứ 7/16 tại giải vô địch quốc gia Bỉ (Jupiler Pro League), vừa chính thức công bố ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 1 năm với tài năng trẻ gốc Việt Phạm Anh Khôi. Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình chinh phục giấc mơ bóng đá của cầu thủ sinh năm 2008.

Theo thông báo từ trang chủ Royal Antwerp, Phạm Anh Khôi sẽ khoác áo đội U23 của câu lạc bộ, còn được gọi là Young Reds, trong mùa giải 2025/26. Anh sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, nơi tài năng trẻ này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhờ kỹ năng và tiềm năng đáng chờ đợi.

Phạm Anh Khôi trong ngày công bố hợp đồng cùng Royal Antwerp.

Phạm Anh Khôi sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nhưng cả gia đình anh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Điều này giúp Anh Khôi sáng cửa về đầu quân cho U19, U23 Việt Nam ở các giải đấu trẻ sắp tới.

Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Royal Antwerp từ cấp độ U11 và đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Bỉ. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Anh Khôi lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện, mở ra cơ hội ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 17.

Royal Antwerp từng vô địch Bỉ cách đây 2 năm.

Royal Antwerp là một đội bóng giàu truyền thống của Bỉ, với 5 lần vô địch giải VĐQG Bỉ, 4 lần giành Cúp Quốc gia và từng vào chung kết UEFA Cup Winners' Cup mùa 1992/93, là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của Phạm Anh Khôi. Đặc biệt, cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc gia mùa 2022/23 đã khẳng định vị thế của Royal Antwerp trong làng bóng đá Bỉ.

Nhiều cầu thủ nổi tiếng như Toby Alderweireld, Radja Nainggolan, Kevin Mirallas… từng đạt được thành tựu trong màu áo Royal Antwerp.

Trang web chính thức của Jupiler Pro League cũng đề cập đến việc Royal Antwerp đang đầu tư mạnh vào lứa cầu thủ trẻ, với Anh Khôi là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt ở đội một.

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, Phạm Anh Khôi có mọi điều kiện để phát triển và ghi dấu ấn trong thời gian tới.

Hành trình của Phạm Anh Khôi tại Royal Antwerp chắc chắn sẽ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam theo dõi sát sao. Liệu thần đồng gốc Việt này có thể trở thành niềm tự hào mới của bóng đá Việt trên đấu trường quốc tế? Thời gian sẽ sớm mang tới câu trả lời!