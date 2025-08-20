CLB V.League sắm ngoại binh Brazil từng 2 cúp châu Âu, ghi 6 bàn, được định giá 26 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, CLB Công an TP.HCM vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ tấn công Raphael Utzig. Đây sẽ là người chia lửa cùng Tiến Linh trên hàng công.

Raphael Utzig có ngoại hình khá ấn tượng.

Raphael Utzig sinh năm 1996, mang hai quốc tịch Brazil và Đức. Cầu thủ cao 1m77 này có thể chơi trung phong, tiền đạo cánh, trong đó sở trường là tiền đạo lệch trái.

Chân sút này từng có nhiều năm chơi bóng tại Brazil, Azerbaijan và Hàn Quốc. Trong đó, ở mùa giải 2022/23, anh đã cùng FK Gabala giành Cúp Quốc gia Azerbaijan.

Mùa giải 2024/25 vừa qua, Raphael Utzig khoác áo Zira FC tại giải VĐQG Azerbaijan. Anh chơi tổng cộng 40 trận ở tất cả các đấu trường, ghi 13 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đáng chú ý, Raphael Utzig mùa vừa rồi được ra sân ở cả vòng loại Europa League (2 trận, 1 bàn) và UEFA Conference League (6 trận, 4 bàn).

Trên Transfermarkt, Raphael Utzig hiện được định giá 850.000 euro, tức hơn 26 tỷ đồng. Đây cũng đang là mức định giá cao nhất sự nghiệp của cầu thủ này. Điều đó cho thấy CLB Công an TP.HCM đã lựa chọn được một ngoại binh đang ở trong giai đoạn chín.

Raphael Utzig có kinh nghiệm thi đấu tại Brazil, châu Âu và cả châu Á.

Trước đó, đội bóng này cũng đã chiêu mộ những cầu thủ ngoại chất lượng như trung vệ Matheus Felipe (định giá 1 triệu euro) hay tiền vệ trung tâm Samuel Bastien (định giá 650.000 euro).

Ở vòng 1, CLB Công an TP.HCM đã đánh bại CLB Hà Nội với tỉ số 2-1. Đây không chỉ là khởi đầu thuận lợi, mà còn cho thấy tiềm lực đáng chờ đợi của đội bóng này ở mùa giải năm nay.