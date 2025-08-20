Đội thầy Park chiêu mộ ngoại binh Brazil giá hơn 8 tỷ đồng, cao gần 2m, ghi bàn ở cúp châu Âu

Vào sáng nay (20/8), CLB Bắc Ninh xác nhận chiêu mộ thành công tiền đạo người Brazil, Kaina Nunes da Silva Amarante. Đây là bản hợp đồng đáng chờ đợi của đội bóng này khi sắp bước vào mùa giải hạng Nhất 2025/26 với mục tiêu giành vé lên V.League.

Kaina Nunes sở hữu chiều cao ấn tượng.

Kaina Nunes sinh năm 1997, cao 1m96, có sở trường đá trung phong và đã có nhiều năm thi đấu tại Brazil, Bồ Đào Nha, Albania, Hàn Quốc và Iran.

Thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của Kaina Nunes là giành chức vô địch Cúp Quốc gia Albania mùa 2021/22 cùng KF Vllaznia. Mùa đó, tiền đạo này chơi 23 trận, ghi 8 bàn ở giải quốc nội Albania.

Danh hiệu này giúp Kaina Nunes có cơ hội ra sân tại vòng loại UEFA Conference League. Anh đá 2 trận ở đấu trường này hồi đầu mùa 2022/23 cho KF Vllaznia. Đến mùa 2023/24, anh chuyển sang khoác áo KF Tirana và tiếp tục được chơi 2 trận ở Cúp C3 châu Âu. Thậm chí, Kaina Nunes còn ghi 1 bàn vào lưới Besiktas, đội bóng danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu năm 2024, tiền đạo người Brazil tới Hàn Quốc khoác áo Chungnam Asan, rồi nửa năm sau lại đầu quân cho CLB Esteghlal Khuzestan (Iran). Mùa giải 2024/25 vừa qua, Kaina Nunes có 22 lần ra sân, ghi 2 bàn và 3 kiến tạo tại giải VĐQG Iran.

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Kaina Nunes hiện được định giá 275.000 euro, tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng.

CLB Bắc Ninh cũng vừa công bố một tân binh khác là Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran.

Việc giải hạng Nhất 2025/26 có nhiều thay đổi lớn giúp các đội bóng giàu tham vọng thăng hạng có thêm cơ hội để tăng cường lực lượng. Cụ thể, ban tổ chức tăng từ 1,5 thành 2 suất lên V.League, đồng thời cho phép các đội được đăng ký 1 ngoại binh, 1 Việt kiều và 2 cầu thủ nhập tịch.

CLB Bắc Ninh ngoài suất ngoại binh cũng đã công bố tân binh Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran, tiền vệ sinh năm 1997 và chơi ở giải hạng 2 Thụy Điển mùa trước. Ngoài ra, đội bóng do HLV Park Hang-seo làm cố vấn cấp cao trước đó cũng đã bổ nhiệm HLV người Brazil, Paulo Foiani.