Chỉ vì chai nước trên sân pickleball, tôi và bạn gái tranh cãi gay gắt, nguy cơ chia tay vì bất hòa

Tại một góc nhỏ ở Hà Nội, nơi những sân pickleball đang dần trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ, Minh và Huyền, một cặp đôi yêu nhau đã hơn hai năm, tìm thấy niềm vui chung trong những cú đánh dứt khoát và tiếng cười sảng khoái trên sân.

Huyền là người "nhập môn" pickleball trước, mê mẩn môn thể thao vừa lạ vừa quen này từ những ngày đầu nó du nhập vào Việt Nam. Với tính cách sôi nổi, cô nhanh chóng rủ Minh - chàng trai hiền lành, nhút nhát và hơi lười vận động - tham gia cùng đội của mình.

Ban đầu, Minh chỉ định "thử cho vui", nhưng rồi anh bị cuốn theo bởi sự thú vị của pickleball. Cả hai cùng đánh đôi, phối hợp ăn ý. Những cú đánh của Minh mạnh mẽ bổ trợ cho lối chơi khéo léo của Huyền.

Mỗi tuần, họ ra sân ba buổi, hòa mình vào không khí vui vẻ của đội, dù những người bạn chơi cùng đều là bạn của Huyền và chưa từng gặp Minh trước đây. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi chuyện tiền bạc chen ngang vào mối quan hệ của họ.

Mâu thuẫn đến trên sân pickleball khiến tình cảm rạn nứt.

Chuyện bắt đầu từ việc chia tiền sau mỗi buổi chơi. Cả đội có thói quen gộp tiền sân và tiền nước, rồi chia đều cho mọi người. Nhưng Minh để ý, anh chỉ uống nước lọc mang từ nhà, trong khi các thành viên khác, kể cả Huyền, lại chuộng loại nước điện giải đắt tiền, được bán tại sân với giá 15-20 nghìn đồng mỗi chai. Có hôm, cả đội "tu" mỗi người uống đến vài chai, khiến tiền nước thậm chí còn vượt cả tiền thuê sân.

Minh tính toán, mỗi buổi như vậy, anh phải trả thêm vài chục nghìn, dù chỉ uống đúng chai nước lọc 5 nghìn đồng của mình. Cộng dồn cả tháng, số tiền không hề nhỏ với một chàng trai làm văn phòng, luôn cẩn thận chi tiêu.

Một hôm, Minh đề xuất với cả đội: "Hay là mình chỉ chia tiền sân thôi, còn nước thì ai uống gì thì tự mua tự trả. Anh chị em thấy ổn không?”.

Câu nói của Minh lập tức khiến không khí trầm xuống. Một vài người trong đội nhíu mày, cho rằng như vậy lúc chia tiền sẽ bị lắt nhắt, mất công tính toán. "Mỗi người thêm có vài chục nghìn mà, cứ chia đều cho tiện", một anh trong đội lên tiếng.

Huyền, dù là bạn gái Minh, cũng tỏ ra khó chịu vì cảm thấy ý kiến của anh làm cô "mất mặt" trước cả nhóm. Cô nói nhỏ với Minh: "Anh làm gì mà tính toán thế? Có vài chục nghìn thôi mà cũng kêu!". Tuy nhiên Minh không đồng tình. Anh giải thích: "Không phải anh tiếc, nhưng cộng cả tháng lại thì cũng là một khoản không nhỏ. Anh uống nước lọc, sao phải trả tiền nước điện giải của mọi người?".

Huyền nghe vậy càng bực, cho rằng Minh đang làm to chuyện, thiếu tinh thần tập thể. Cuộc tranh cãi nhỏ bên lề sân pickleball dần trở thành mâu thuẫn lớn hơn.

Đánh cặp pickleball với người yêu dẫn đến tranh cãi khó xử. (Ảnh minh họa)

Những buổi chơi sau đó, không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Minh vẫn mang nước lọc, còn Huyền cố ý uống nước điện giải như để chứng minh cô không đồng tình với quan điểm của bạn trai.

Cả hai bắt đầu ít nói chuyện hơn, không còn những khoảnh khắc cười đùa vô tư trên sân. Minh cảm thấy mình chỉ muốn công bằng, nhưng không ngờ lại khiến Huyền giận. Huyền thì nghĩ Minh quá chi li, làm cô xấu hổ trước đội.

Mâu thuẫn trên sân pickleball, tưởng chừng chỉ là chuyện vài chai nước, giờ đây khiến cả hai bối rối, chưa tìm được cách giải quyết. Liệu tình yêu của họ có vượt qua được "drama nước uống" này, hay sân pickleball sẽ trở thành nơi khép lại những cú đánh đôi ăn ý của Minh và Huyền?

(Tâm sự được gửi từ độc giả, tên nhân vật đã được thay đổi).