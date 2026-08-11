Cầu thủ quê Thanh Hóa đổi đời sau giải U23 châu Á, cưới vợ mẫu tây xinh đẹp, sinh quý tử đáng yêu đang hot rần rần

Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của Bùi Tến Dũng.

Xuất thân từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên trở thành một trong những cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm trên sân cỏ với kỳ tích Thường Châu lịch sử, chàng thủ thành sinh năm 1997 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên bà xã người mẫu gốc Ukraine – Dianka Zakhidova.

Bùi Tiến Dũng là chàng trai dân tộc Mường từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn đủ bề. Gia đình thuộc diện nghèo khó, bố mẹ quanh năm lam lũ với ruộng đồng, niềm vui duy nhất của hai anh em Tiến Dũng và Tiến Dụng ngày ấy chỉ là những buổi lăn lộn bằng chân trần, đá quả bưởi nướng hay quả bóng nhựa trên khoảng sân đất trước nhà.

Chính sự kiên trì và niềm đam mê cháy bỏng đã đưa anh vượt qua nghịch cảnh. Nhờ nghị lực bền bỉ cùng thể hình lý tưởng, Tiến Dũng trúng tuyển vào trung tâm đào tạo trẻ địa phương trước khi dấn thân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Đỉnh cao sự nghiệp của thủ môn quê Thanh Hóa gắn liền với "kỳ tích Thường Châu" tại VCK U23 châu Á 2018. Màn trình diễn xuất thần cùng khả năng cản phá luân lưu bản lĩnh của anh đã góp công lớn đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết lịch sử, đưa tên tuổi Bùi Tiến Dũng trở thành "thần tượng quốc dân".

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, anh tiếp tục cùng bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều danh hiệu lớn như vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30, cùng các chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia khi khoác áo những CLB hàng đầu như Thanh Hóa, Hà Nội FC, TP.HCM và Công an Hà Nội. Sự nghiệp rực rỡ giúp Tiến Dũng có nền tảng tài chính vững chắc.

Tiến Dũng đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng (Ảnh: FB/Tiến Dũng)

Cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan

Bên cạnh sự nghiệp với những cột mốc rực rỡ, đường tình duyên của Bùi Tiến Dũng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh và chân dài gốc Ukraine Dianka Zakhidova chính thức công khai hẹn hò từ tháng 8/2020. Dù có sự chênh lệch về ngôn ngữ, văn hóa lẫn khoảng cách địa lý, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu nhờ lòng chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tháng 5/2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một lễ kết hôn ấm cúng, lãng mạn tại Vũng Tàu. Đến cuối năm 2022, tổ ấm nhỏ vỡ òa hạnh phúc khi chào đón quý tử đầu lòng – bé Danil (tên tiếng Việt là Bùi Tiến Đan). Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng làm cho mối quan hệ của vợ chồng nam cầu thủ thêm khăng khít và tròn đầy. Bé Danil nhà Bùi Tiến Dũng thời gian gần đây tham dự một chương trình truyền hình thực tế và hot rần rần trên mạng xã hội vì đáng yêu.

Tiến Dũng có gia đình hạnh phúc (Ảnh: FB/Tiến Dũng)

Tiến Dũng cưới vợ mẫu tây và có cuộc sống viên mãn (Ảnh: FB/Tiến Dũng)

Bùi Tiến Dũng cũng chứng tỏ mình là một "ông bố bỉm sữa" vô cùng tâm lý. Sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng trên sân cỏ, anh dành toàn bộ thời gian rảnh để đồng hành cùng vợ, không ngần ngại phụ giúp từ việc thay tã, pha sữa cho đến chăm sóc con trai. Ở chiều ngược lại, Dianka cũng thể hiện vai trò hậu phương vững chắc khi chủ động thu xếp công việc người mẫu, vừa chu toàn việc nhà vừa thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng.

Điều giúp cuộc hôn nhân của họ luôn giữ được lửa chính là sự hòa nhập văn hóa tuyệt vời giữa hai bên gia đình. Dianka thường xuyên cùng chồng về quê Thanh Hóa thăm bố mẹ, học nấu các món ăn truyền thống và giữ mối quan hệ rất thân thiết với gia đình nhà chồng.

Bé Danil nhà Tiến Dũng đang rất hot trên mạng xã hội (Ảnh: FB/Tiến Dũng)

Từ một cậu bé nghèo đá bóng chân trần nơi xóm núi Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên gây dựng sự nghiệp, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, viên mãn bên người vợ ngoại quốc xinh đẹp và con trai đáng yêu.