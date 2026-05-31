HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cầu thủ bóng đá sát hại em trai ruột trong trạng thái loạn thần, ngồi tù được 2 tháng cũng tử vong tại trại giam

Tú Tú
|

Bi kịch của cựu sao bóng đá Mỹ: Từ chàng trai nổi tiếng thành kẻ sát nhân gây ám ảnh, chết bí ẩn trong buồng giam.

Năm 2025, Matthew Hertgen - cựu cầu thủ bóng đá bị cáo buộc sát hại em trai trong trạng thái loạn thần cực độ - gây rúng động dư luận Mỹ. Sau khi hầu toà chỉ 2 tháng, Matthew tiếp tục khiến công chúng sốc khi vừa được phát hiện đã chết trong buồng giam.

Theo truyền thông Mỹ, Matthew Hertgen, 31 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh tại Nhà tù Quận Mercer, bang New Jersey vào ngày 8/5. Giới chức xác nhận anh đã tử vong, song nguyên nhân chính thức hiện vẫn chưa được công bố. Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là một vụ tự sát.

Trước khi bi kịch xảy ra, Matthew từng được biết đến là một vận động viên có tương lai sáng. Anh từng chơi cho đội bóng đá trường Toms River North và được đánh giá là điển trai, thành đạt, có cuộc sống đáng mơ ước. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ sau vụ án kinh hoàng xảy ra vào tháng 2/2025.

Theo hồ sơ điều tra, Matthew đã tấn công em trai ruột là Joseph Hertgen, 26 tuổi, bên trong căn hộ chung của hai người tại Princeton, New Jersey. Nạn nhân bị đánh bằng gậy golf và đâm nhiều nhát dao trong một cơn loạn thần dữ dội.

Cựu cầu thủ Matthew Hertgen - từng hầu toà vì giết em trai ruột - nay được phát hiện đã chết trong phòng giam (Nguồn: Văn phòng Công tố Quận Mercer) Cựu cầu thủ Matthew Hertgen - từng hầu toà vì giết em trai ruột - nay được phát hiện đã chết trong phòng giam (Nguồn: Văn phòng Công tố Quận Mercer)

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, thi thể Joseph nằm giữa vũng máu lớn cạnh hung khí. Các điều tra viên mô tả đây là một hiện trường với mức độ bạo lực “vượt xa thông thường”. Vụ việc càng gây ám ảnh hơn khi cảnh sát cáo buộc Matthew đã có những hành vi mất kiểm soát cực đoan sau khi gây án, bao gồm hành động tự hủy hoại và làm hại động vật trong căn hộ.

Trong quá trình điều tra, các chuyên gia tâm thần xác định Matthew Hertgen mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Bác sĩ tâm lý pháp y Gianni Pirelli cho biết bị cáo thường xuyên xuất hiện các ảo giác mang tính “thần thánh” và “tiên tri”, đồng thời nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng mỗi khi nhắm mắt.

Vào tháng 3/2026, tòa án kết luận Matthew không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do bệnh lý tâm thần nặng tại thời điểm gây án. Anh bị chuyển tới cơ sở giam giữ và điều trị bắt buộc.

Cái chết mới đây của Matthew tiếp tục khiến dư luận Mỹ bàng hoàng, không chỉ bởi tính chất rùng rợn của vụ án, mà còn vì sự sụp đổ bi thảm của một người từng có tương lai rộng mở trước khi mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng

Tags

vụ án

Cầu thủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại