Cầu thủ bóng đá Chile khoe cầu hôn thành công bạn gái chỉ 3 năm sau cáo buộc cố giết cô ấy nhưng bất thành

Thông tin cầu thủ người Chile Jordhy Thompson cầu hôn bạn gái Camila Sepúlveda đang khiến mạng xã hội quốc tế dậy sóng, không chỉ bởi màn cầu hôn lãng mạn giữa Quảng trường Đỏ ở Moscow mà còn vì quá khứ đầy tranh cãi của cặp đôi. Điều gây chú ý là chỉ ba năm trước, Thompson từng bị cáo buộc giết người chưa thành đối với chính Camila, kèm theo đó là loạt vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

Trên Instagram cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ loạt ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái tại Moscow. Hiện anh đang khoác áo FC Orenburg ở giải Russian Premier League. Cô bạn gái Camila cũng đăng dòng trạng thái đầy xúc động: “Một chuyến dạo quanh Moscow và một lời ‘đồng ý’ cho cả cuộc đời". Thompson đáp lại bằng lời nhắn ngọt ngào: “Anh yêu em, cuộc sống của anh. Anh hạnh phúc khi được cùng em xây dựng phần đời còn lại và chăm sóc các con của chúng ta".

Cầu thủ bóng đá Jordhy Thompson đã đính hôn với bạn gái của mình (Ảnh: JamPress)Cầu thủ bóng đá Jordhy Thompson đã đính hôn với bạn gái của mình (Ảnh: JamPress)

Cặp đôi hiện sống cùng nhau tại Nga với con trai chung Valentín. Bruno - con riêng của Camila từ mối quan hệ trước - cũng xuất hiện trong những bức ảnh gia đình được đăng tải. Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc lãng mạn ấy là quá khứ từng khiến dư luận Chile rúng động.

Đầu năm 2023, khi còn chơi cho Colo-Colo, Thompson bị cáo buộc hành hung Camila sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc khiến Camila phải trình báo cảnh sát và tòa án ban hành lệnh cấm tiếp cận đối với cầu thủ này. Dù cả hai sau đó tái hợp, mọi chuyện tiếp tục leo thang vào tháng 11 cùng năm. Công tố viên tại Santiago cáo buộc Thompson đánh đập và bóp cổ bạn gái trong một cuộc cãi vã dữ dội, bất chấp lệnh cấm trước đó vẫn còn hiệu lực.

Màn cầu hôn diễn ra chỉ ba năm sau khi chàng cầu thủ bị buộc tội âm mưu giết bạn gái (Ảnh: JamPress)Màn cầu hôn diễn ra chỉ ba năm sau khi chàng cầu thủ bị buộc tội âm mưu giết bạn gái (Ảnh: JamPress)

Cầu thủ người Chile sau đó bị bắt với cáo buộc giết người bất thành, cùng tội xem thường lệnh của tòa án. Thompson từng bị tạm giam 10 ngày trước khi được chuyển sang quản thúc tại gia, đồng thời phải trình diện định kỳ và tuyệt đối không được tiếp xúc với Camila.

Sự nghiệp của cầu thủ này khi ấy tưởng chừng khép lại hoàn toàn. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi FC Orenburg đưa ra lời đề nghị chiêu mộ vào đầu năm 2024. Để được phép rời Chile sang Nga thi đấu, đội ngũ pháp lý của Thompson đã nộp khoản bảo lãnh trị giá 82.926 bảng Anh, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng, bằng tài sản bất động sản. Sau đó, Orenburg kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá khoảng 1 triệu bảng và ký hợp đồng với anh đến tháng 6/2027.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là việc Camila quyết định sang Nga đoàn tụ với Thompson vào cuối năm 2024. Hai người sau đó chào đón con trai chung vào tháng 6 năm ngoái trước khi chính thức đính hôn. Hiện vụ án vẫn chưa khép lại và đang trong quá trình tố tụng. Theo luật Chile, Thompson vẫn được xem là vô tội cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Thông tin đính hôn của cặp đôi lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người nhắc lại các cáo buộc bạo hành nghiêm trọng từng khiến tên tuổi Thompson lao đao suốt thời gian dài. Đến nay, cặp đôi vẫn chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ.