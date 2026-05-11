Câu thoại về thuốc lắc của Miu Lê đang gây xôn xao

Miu Lê đang trở thành tâm điểm của truyền thông và nhận được sự chú ý của khán giả vì scandal đời tư. Tình cờ, một lần cảnh trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng được cho là rất giống với hoàn cảnh của nữ nghệ sĩ hiện tại. Nhiều khán giả bình luận "không khác gì phim vận vào đời".

Vai diễn của Miu Lê trong Những Thiên Thần Áo Trắng có lời thoại gây tranh cãi

Trong clip này, Miu Lê thủ vai July Miu tinh nghịch dám thử thách, vừa du học Anh quốc về Việt Nam. July Miu khiến các bạn bất ngờ hoang mang sợ hãi khi rủ các bạn: "Bọn chúng mình sẽ uống thuốc lắc". Sau đó, nhân vật do Lan Phương thủ vai trêu đùa bằng cách giả vờ đưa một loại thuốc đặc biệt cho nhóm thử nghiệm. Thực tế, đó chỉ là kẹo cao su, nhưng phản ứng của các bạn trong lớp lại khiến khán giả cười nghiêng ngả khi họ la hét gào thét nhảy nhót như trúng độc. Tuy nhiên, không ngờ 17 năm sau, cảnh phim lại phù hợp với thực tế khiến công chúng vừa bất ngờ vừa cảm thấy tiếc nuối.

"Hoá ra không phải thiên thần áo trắng mà là nàng tiên nâu", "Giờ thành Những thiên thần áo sọc rồi", "Đạo diễn là nhà tiên tri à", "2009 giờ mới ứng nghiệm", "Vừa xem ảnh thì lướt thấy video này", "Chơi từ trong phim ra ngoài đời à", "Đóng phim vận cả vào người luôn", "Khỏi cần phải diễn luôn", "Quá trời", "Thấy cô ấy lúc nào cũng mát mát là nghi rồi", "Những lần diễn viên không hề diễn", "Không có bông tuyết nào trong sạch cả", "Cô gái hít từ hôm qua, "Sao cái gì cư dân mạng cũng đào được vậy", khán giả sốc khi cảnh phim Những Thiên Thần Áo Trắng giống với tình cảnh hiện tại của Miu Lê.

Những Thiên Thần Áo Trắng do BHD đầu tư sản xuất, được đạo diễn - biên kịch bởi Lê Hoàng. Bộ phim có nội dung xoay quanh cô gái 18 tuổi July Miu (Miu Lê) được bố đưa từ nước Anh về Việt Nam và cho vào học ở một trường cấp 3 dân lập tại Sài Gòn. Không hề nhút nhát và bị động, Miu đã sớm làm quen với các bạn trong lớp, do có trí thông minh và lanh lợi, cô nàng mạnh dạn xin cô giáo cho mình làm lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Từ đó Miu đã dẫn đầu các bạn trong lớp học hành tiến bộ hơn, học như chơi và chơi như học, tình cờ tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Trên mạng xã hội, khán giả hài hước nhận xét rằng bộ phim có kịch bản quá kỳ khôi, ngô nghê, thậm chí là phản khoa học. Chưa kể, phim xây dựng tuyến nhân vật đầy sự đơn điệu càng làm cho hướng đi của phim có phần xa rời thực tế. Tạo hình của các nhân vật trong phim cũng không thể nào quên được vì phim là outfit màu hồng rực cùng tất sọc trông khá sến. Khán giả chia sẻ cảm thấy mắc cỡ thay Nhã Phương, Miu Lê, Midu khi xem lại những trích đoạn phim này.

Những Thiên Thần Áo Trắng là phim thanh xuân học đường tập hợp nhiều nghệ sĩ trẻ nổi danh

Sau Những Thiên Thần Áo Trắng , Miu Lê xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hàng loạt dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Miu Lê là vai nữ chính trong phim Em Là Bà Nội Của Anh . Khi ấy mới 24 tuổi, nhưng cô lại phải hóa thân thành một cô gái mang linh hồn của người phụ nữ ngoài 70. Từ dáng đi, cử chỉ, ánh mắt cho đến cách nói chuyện đều được Miu Lê thể hiện một cách thuyết phục như một bà lão 70 tuổi thật sự, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Em Là Bà Nội Của Anh cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời mở ra trào lưu remake phim ngoại trong nhiều năm sau.

Sau đó, Miu Lê liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh quy mô hơn như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Nắng 2. .. và dần khẳng định khả năng biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.

