Cậu sinh viên gầy gò, chạy xe máy cà tàng bị bảo vệ chặn lại hỏi "Em đi đâu": Danh tính thật khiến ai cũng ngỡ ngàng!

Một câu chuyện về thầy giáo nổi tiếng Lê Bá Khánh Trình đang được cộng đồng mạng chia sẻ và nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Theo đó, trong một lần đi dạy học, khi đi xe vào trường, thầy Lê Bá Khánh Trình bị một anh bảo vệ cản lại và hỏi: "Em ơi, em chạy đi đâu đấy?".

Thấy vậy, một nhân viên bảo vệ khác, nhận ra thầy Trình vội chạy lại nhắc: "Thầy Trình, thầy Trình đó". Nguyên nhân thày Trình bị nhận nhầm thành học sinh, sinh viên là bởi, thầy có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục giản dị, phương tiện đi dạy cũng là chiếc xe Cup "cà tàng".

Hình ảnh giản dị của thầy Lê Bá Khánh Trình

Rất nhiều cư dân mạng sau đó đã để lại bình luận: "Nhân tài Toán học của Việt Nam đó, thầy giỏi nhưng giản dị vô cùng"; "Thầy lúc nào cũng hiền lành và giản dị n

tr

ư vậy"; "Rất ngưỡng mộ thành tích toán học và phong cách sống của thầy Trình. Giản dị vô cùng";...

Thầy Lê Bá Khánh Trình - "Cậu bé vàng" của làng Toán học Việt Nam

Thầy Lê Bá Khánh Trình sinh năm 1963 ở Huế, trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố ông là giảng viên trường Đại học Y, mẹ là giáo viên cấp 2. Năm 1979 khi đang là học sinh tại lớp chuyên Toán trường Quốc học Huế, Lê Bá Khánh Trình là một trong 5 học sinh Việt Nam được chọn tham gia Olympic Toán quốc tế (International Mathematical Olympiad - IMO) ở London, Anh.

IMO là một kì thi Toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Mỗi bài thi IMO bao gồm 6 bài toán, mỗi bài tương đương tối đa là 7 điểm, có nghĩa là thí sinh có thể đạt tối đa 42 điểm cho 6 bài. 6 bài toán này sẽ được giải trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày thí sinh giải 3 bài trong thời gian 270 phút.

Các bài toán được lựa chọn trong các vấn đề toán học sơ cấp, bao gồm 4 lĩnh vực hình học, số học, đại số và tổ hợp.

Thầy Lê Bá Khánh Trình thời trẻ (người đứng giữa)

Trong kỳ thi danh giá này, Lê Bá Khánh Trình làm rạng danh Việt Nam khi giành điểm tuyệt đối 40/40. Cùng với huy chương vàng, Khánh Trình nhận thêm giải đặc biệt dành cho thí sinh có lời giải đẹp nhất. Trong các mùa IMO, ông vẫn là thí sinh Việt Nam duy nhất có được thành tích này. Cũng vì vậy mà Lê Bá Khánh Trình được mệnh danh là "cậu bé vàng của Toán học Việt Nam".

Được biết bài thi (đã dịch đề sang tiếng Việt) giúp ông giành giải đặc biệt năm đó như sau:

Cho hai đường tròn cắt nhau trong một mặt phẳng. Gọi A là một trong các giao điểm của chúng. Có hai điểm, mỗi điểm chuyển động đều trên một đường tròn, xuất phát từ A cùng một lúc theo cùng một chiều. Sau khi đi được một vòng, chúng lại gặp nhau tại điểm A.

Chứng minh rằng có một điểm P trong mặt phẳng sao cho ở bất kỳ thời điểm nào, điểm P luôn cách đều hai điểm chuyển động đã cho.

Cách giải bài Toán của thầy Lê Bá Khánh Trình

Nhờ thành tích xuất sắc này mà Lê Bá Khánh Trình sau đó được tuyển thẳng vào khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva. Tại đây, ông làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Andrey Alexandrovich Gontrar - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Bốn năm sau, Lê Bá Khánh Trình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở về nước.

Sau đó ông làm giảng viên khoa Toán - Tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM. Ngoài ra, ông còn giảng dạy cho học sinh Phổ thông năng khiếu.

Không chỉ giảng dạy cho sinh viên, ông cũng tham gia đào tạo học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Từ đó đến nay, TS Lê Bá Khánh Trình đã gắn bó hơn 30 năm tại Trường Phổ thông Năng khiếu. Cụ thể, từ năm 1993, thầy giữ chức Tổ trưởng tổ Toán.

Theo quy định về độ tuổi, thầy Trình đáng lẽ đã nghỉ hưu từ năm 2022. Thế nhưng, bằng uy tín, tâm huyết và đóng góp của mình, Tiến sĩ được nhà trường tiếp tục mời làm tổ trưởng tổ Toán. Mãi đến tháng 2/2025, thầy mới chính thức rút lui khỏi công tác quản lý theo nguyện vọng cá nhân.

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình đã nghỉ hưu theo quyết định hành chính, nhưng vẫn tiếp tục công việc giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán với vai trò cố vấn. Lễ chia tay ông và tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng đã được tổ chức vào tháng 7 năm 2025. Việc nghỉ hưu không có gì đặc biệt với Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, vì ông khẳng định bản thân vẫn "sôi động" hơn và dành thời gian cho đam mê với Toán học.