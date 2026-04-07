Câu nói lạ qua radio khiến Nhà Trắng "nín thở", TT Trump sợ sập bẫy Iran - 100 đặc nhiệm Mỹ thót tim

Pha thót tim trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ

Cuộc giải cứu diễn ra với độ chính xác gần như hoàn hảo. Dưới màn đêm, các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ lẻn sâu vào lãnh thổ Iran mà không bị phát hiện, leo lên một ngọn núi cao 2.700 mét và giải cứu phi công Mỹ bị mắc kẹt, đưa anh ta đến một điểm hẹn bí mật trước bình minh ngày Chủ nhật 5/4.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng hai máy bay MC-130, chở khoảng 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm vào khu vực địa hình hiểm trở phía nam Tehran, đã gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh.

Đột nhiên, các biệt kích tinh nhuệ đứng trước nguy cơ bị mắc kẹt phía sau chiến tuyến của đối phương.

Các chỉ huy Mỹ đã đưa ra một quyết định đầy rủi ro: điều thêm máy bay vào Iran để giải cứu nhóm người này theo từng đợt — một quyết định khiến các binh sĩ đặc nhiệm phải chờ đợi trong nhiều giờ căng thẳng.

“Nếu có khoảnh khắc nào khiến ta phải thốt lên ‘Trời đất ơi’, thì đó chính là lúc này,” vị quan chức nói, đồng thời cho rằng quyết định nhanh chóng đã cứu vãn tình thế.

Canh bạc này đã thành công. Lực lượng cứu hộ được rút lui theo từng giai đoạn, và quân đội Mỹ đã phá hủy các máy bay MC-130 bị hư hỏng cùng bốn máy bay trực thăng khác bên trong Iran, thay vì mạo hiểm bỏ lại các thiết bị nhạy cảm.

Mỹ phá hủy máy bay bị hỏng trong chiến dịch giải cứu phi công ở Iran. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết CIA đã tiến hành một chiến dịch đánh lạc hướng từ trước, nhằm gây nhầm lẫn cho Tehran bằng cách lan truyền thông tin vào trong Iran rằng lực lượng Mỹ đã xác định được vị trí của phi công mất tích và đang di chuyển anh ta bằng đường bộ trước khi chiến dịch diễn ra.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng thực hiện thêm các biện pháp khác, gây nhiễu thiết bị điện tử và ném bom các tuyến đường trọng yếu xung quanh khu vực để ngăn người dân tiếp cận.

Nguồn tin nói với Reuters rằng chiếc máy bay cuối cùng được cử đến để giải cứu phi công và lực lượng cứu hộ là loại máy bay cánh quạt nhỏ hơn nhiều, có khả năng hạ cánh trên các sân bay nhỏ và tương đối nhẹ.

Ông Trump nghi Iran giăng bẫy

Trong suốt chiến dịch, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung ương của quân đội Mỹ đều giữ im lặng một cách bất thường. Ông Trump im lặng đến mức một phóng viên địa phương đã đến kiểm tra xem ông có đang ở Bệnh viện Walter Reed hay không.

Theo CNN, tại Washington, ông Trump đã dành cả ngày 3/4 ở Cánh Tây, di chuyển giữa Phòng Bầu dục và phòng ăn liền kề để nhận các thông tin cập nhật về nhiệm vụ tìm kiếm phi công mất tích.

Ông Trump đã không đến sân golf vào ngày 4/4, mà ở lại Nhà Trắng khi chiến dịch tiến vào Iran để tìm kiếm phi công bị bắn rơi đang được triển khai.

Sau khi quân đội Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ông Trump mới lên tiếng.

“Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ,” ông Trump nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết người lính không quân bị thương, nhưng “anh này sẽ ổn thôi”.

Phi công đã trốn trong một khe đá trên núi, ông Trump nói, và Mỹ đã phát hiện ra anh ta nhờ công nghệ của mình.

Theo Axios, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có “thông tin đáng tin cậy” về vị trí của viên sĩ quan. Tuy nhiên, sau một tin nhắn vô tuyến, các quan chức nghi ngờ rằng anh ta có thể đã bị Iran giam giữ và phía Iran đang “gửi tín hiệu giả” để dụ lực lượng Mỹ vào bẫy.

Ông tiết lộ viên phi công đã gửi một thông điệp ngắn gọn, khác thường qua bộ đàm sau khi nhảy dù khỏi máy bay: “Power be to God” (tạm dịch Mọi quyền năng đều thuộc về Chúa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận lời kể của ông Trump nhưng cho biết cụm từ chính xác là “God is good” (Chúa tốt lành). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sử dụng cụm từ “Chúa tốt lành” trong một bài đăng trên Twitter sáng 5/4.

“Những gì anh ta nói trên đài phát thanh nghe giống như điều mà một người Hồi giáo sẽ nói,” ông Trump nhận xét.

Những người quen biết phi công giải thích rằng anh là người sùng đạo, và việc anh này nói như vậy là điều dễ hiểu, ông Trump nói thêm. Một quan chức quốc phòng cũng xác nhận điều này. “Ban đầu mọi việc chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và xác minh rằng ông ấy còn sống chứ không bị bắt giữ. Những người quen biết anh ấy đều nói anh ấy là người sùng đạo,” vị quan chức cho biết.

Xung đột tiếp diễn căng thẳng

Nói về vụ Mỹ giải cứu phi công, quân đội Iran hôm 5/4 cho biết họ đã phá hủy bốn máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm, và người Mỹ đã sử dụng một đường băng bỏ hoang phía nam Isfahan làm căn cứ. Truyền thông nhà nước Iran đã chia sẻ hình ảnh các mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác trên một khu vực sa mạc, khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường.

Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, tính đến nay cuộc xung đột đã khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Hiện chưa có binh sĩ Mỹ nào bị Iran bắt làm tù binh.

Mặc dù ông Trump liên tục tìm cách mô tả quân đội Iran đang trong tình trạng suy yếu, các chuyên gia quân sự cho rằng khả năng liên tục tấn công máy bay Mỹ của lực lượng này là đáng kể.

Bộ chỉ huy quân sự chung Khatam al-Anbiya của Iran hôm 4/4 cho biết quân đội đã sử dụng một hệ thống phòng không mới vào hôm 3/4 để nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu của Mỹ.

Cho đến hơn một tuần trước, Mỹ chỉ có thể xác định chắc chắn rằng họ đã phá hủy khoảng một phần ba kho tên lửa của Iran.

Tình trạng của khoảng một phần ba số tên lửa còn lại chưa rõ ràng, nhưng theo nguồn tin của Reuters, các vụ đánh bom có thể đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi chúng trong các đường hầm và hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Sau cuộc giải cứu thành công, ông Trump tỏ ra không lo lắng và trong ngày 5/4 đã sử dụng những lời lẽ gay gắt để đe dọa Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz cho dòng chảy dầu mỏ, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới.