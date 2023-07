Câu nói bất ngờ của chồng khi say và vết rạn vô hình trong hôn nhân

01

Ngân phát hiện chồng mình ngoại tình trong khi mới kết hôn được 2 năm. Anh ấy nói họ là bạn cũ, rất thân thiết và hiểu nhau. Từ ngày cô ta sang nước ngoài họ mới nói chuyện, tâm sự nhiều hơn. Dù chồng Ngân chưa có gì với bạn thân như lời anh ấy nói thì chẳng phải đó là ngoại tình tư tưởng sao?

Tranh minh họa

Ngân đã dùng rất nhiều cách để kéo chồng về, khiến chồng cắt đứt liên lạc với cô ta nhưng cô lại không tìm ra được lý do hợp lý. Than thở với mẹ chồng thì bà lại trấn an: "Nó ở xa chồng con cả 20 nghìn cây số, sao gặp nhau được mà phải lo. Nó nói dăm ba câu ngọt ngào thì cũng chỉ là thói quen bông đùa của đàn ông". Ngân cảm thấy rất chán nản khi ai cũng nghĩ cô đang làm quá vấn đề.

Có người bạn nào 2 sáng gọi điện cho nhau rồi ra ban công nói chuyện cả tiếng đồng hồ không? Có người bạn nào gửi hình trái tim rồi luôn tỏ ra tiếc nuối vì ngày xưa không đến được với nhau không? Có người bạn nào biết người ta có ý với mình nhưng không dứt khoát mà liên tục than thở chán vợ không?

Đó là những câu hỏi Ngân dành cho chồng trong uất ức và nước mắt, song điều cô nhận về là sự lặng im đến nghẹt thở.

"Ly hôn đi", Ngân đề nghị vì không chịu được tình cảnh này thêm nữa. Bấy giờ chồng cô mới "xuống nước". Anh ấy nói rằng anh ấy biết mình đã sai, anh ấy có lỗi với vợ và hứa sẽ tiết chế mối quan hệ bạn bè này lại. Ngân cũng cho chồng 1 cơ hội bởi cô không muốn "già néo đứt dây".

02

Một lần, chồng Ngân trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Cô vẫn chu đáo chăm sóc chồng như mọi khi. Dù đã cho nhau cơ hội sửa sai và thấy chồng có biểu hiện khá tốt trong 2 tháng nay nhưng lòng Ngân vẫn có 1 vết gợn. Cô tò mò mở điện thoại chồng xem tin nhắn của người bạn phương xa. Chiều nay cô ta gửi ảnh cho anh và khoe mình đã có người yêu, chính thức bước vào 1 mối quan hệ mới.

Ngân thở phào nhẹ nhõm, lòng như gỡ được sợi dây rối bao lâu. Nhưng khi cô chỉnh gối lại cho chồng thì anh chợt nắm tay cô: "Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên để cậu đi dễ dàng thế. Giờ thì tớ mất cậu thật rồi".

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Ngân, cô sốc đến thắt cả tim. Hóa ra chồng cô luôn tiếc nuối quá khứ và việc kết hôn với cô có lẽ thực sự không phải là tình yêu.

Ngân không biết nên làm gì lúc này. Nếu là như vậy, cô có nên buông cuộc hôn nhân này không?

Tranh minh họa

Ngoại tình tư tưởng là thứ rất đáng sợ. Nó vô hình khiến chúng ta không nắm bắt được để có thể giải quyết triệt để. Phụ nữ khi rơi vào tình cảnh này cần thiết lập 1 cuộc nói chuyện cùng chồng với lập trường rõ ràng:

1. Phàn nàn: Nhấn mạnh về sự lừa dối của chồng bất kể nó đang ở hình thái nào (ngoại tình thể xác hay tư tưởng), nói với chồng rằng bạn đã đau khổ biết bao nhiêu vì chuyện đó. Mục đích là khiến người chồng cảm thấy tội lỗi và bị lương tâm lên án.

2. Lập luận: Khẳng định để anh ta không thể bao biện hay lấp liếm. Phân tích cho anh ta thấy anh ta không có tương lai với người phụ nữ đó và hiện tại vợ con gia đình mới là điều đáng trân quý.

3. Tha thứ: Thể hiện sự bao dung và hy sinh vì gia đình, miễn là người chồng sẵn sàng hối cải.

Thường những cuộc đối thoại giữa vợ và chồng sau khi mọi thứ vỡ lở không có mấy tác dụng. Bởi khi cảm xúc của chúng ta cần kêu gọi đạo đức và lương tâm, khi chúng ta chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì hôn nhân, thì mối quan hệ đó đã âm ỉ tan vỡ rồi.

Vấn đề tình cảm vẫn phải giải quyết bằng tình cảm, đừng quá cứng nhắc. Trong cơn khủng hoảng tinh thần, chúng ta thường có xu hướng vồ lấy thứ gì đó và cố gắng nổi lên như người sắp chết đuối. Và sau đó bạn mới nhận ra, cách tốt nhất là "học bơi, thậm chí phải bơi thật giỏi".

03

Khi hôn nhân còn có thể cứu vãn, người vợ đóng vai trò rất quan trọng: vừa là bác sĩ, vừa là bệnh nhân.

Ly hôn cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nhưng vẫn có một số người vì nhiều lý do khác nhau quyết định ở lại hôn nhân.

Cái khó của việc hàn gắn hôn nhân nằm ở chỗ bạn phải thực hiện tốt hai vai trò trên.

Khi bạn là một bác sĩ, hãy chấp nhận rằng dù bạn là người bị lừa dối, dù người chồng phải chịu trách nhiệm 100% trong chuyện ngoại tình thì bạn cũng phải chịu 50% trách nhiệm cho những trục trặc trong hôn nhân.

Tranh minh họa

Sau đó, bạn phải làm nhiều hơn những gì bạn làm bây giờ, để khắc phục tình hình và tìm ra lỗ hổng hôn nhân ở đâu? Người phụ nữ đó đã lấy đi của bạn những gì? Làm thế nào sửa đổi cuộc hôn nhân này để bạn sẽ được nhận nhiều hơn là cho đi?