Cầu nặng bất ngờ rung chuyển, 100 người Việt Nam hò reo vì tạo kỳ tích, thành công làm chủ công nghệ phức tạp

Vào tháng 10/2025, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 (Quốc lộ 1, bắc qua sông Sài Gòn) được khởi động. Đây là công trình quan trọng nhằm đảm bảo chuẩn thông thuyền tối thiểu 7 m cho các tàu thuyền lưu thông trên sông Sài Gòn.

Cầu Bình Phước 1 có tổng chiều dài 760 m, là cây cầu duy nhất còn lại trên tuyến sông Sài Gòn chưa đạt chuẩn tĩnh không thông thuyền. Trước đó, vào cuối tháng 12/2024, thành phố khởi động dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và chính thức khởi công nâng tĩnh không vào ngày 12/2/2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch, có mật độ phương tiện đông đúc, với vai trò kết nối vùng quan trọng. Việc nâng cấp tĩnh không hai cây cầu này là giải pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đường thủy và đảm bảo sự đồng bộ với các cầu khác trên sông Sài Gòn, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, giảm nguy cơ va chạm giữa tàu thuyền và cầu. Điều này không chỉ tăng kết nối vùng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương giữa TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 kéo dài từ mố cầu hiện hữu phía quận 12 (cách 152m, hướng về nút giao Ngã Tư Ga) đến mố cầu phía TP Thủ Đức (cách 128m, hướng về nút giao Bình Phước), với tổng chiều dài khoảng 759,69m. Tĩnh không cầu sẽ được nâng lên 1,25m bằng hệ thống kích thủy lực hiện đại, đảm bảo khổ thông thuyền đạt (50x7)m. Tổng mức đầu tư gần 111 tỷ đồng.

Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng máy tính trung tâm, kết nối thông qua mạng ống thủy lực và dây tín hiệu, cho phép điều phối chính xác cao độ của từng trụ kích với sai số dưới 1 mm. Trên công trường có khoảng 100 kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thi công. Trước áp lực hoàn thành việc nâng cầu và thông xe đúng tiến độ dự án, đội ngũ vẫn làm việc cả trong điều kiện mưa, song yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Hệ thống kích thủy lực sử dụng cho cầu Bình Phước 1 gồm tổng cộng 90 kích, trong đó có 60 kích tải trọng 400 tấn và 30 kích tải trọng 500 tấn. Mỗi kích đều được gắn cảm biến hành trình, toàn bộ hệ thống được vận hành thông qua hai bộ điều khiển thủy lực kết hợp với một máy tính trung tâm.

Vì đã có hệ thống điều khiển từ xa nên đa số nhân sự ở dưới các trụ để cân chỉnh, kiểm tra, kiểm soát việc kích cầu, còn trên mặt cầu có ít người phối hợp. Khi kỹ sư chính bấm nút trên bảng điều khiển của hệ thống máy tính trung tâm, dầu sẽ được bơm vào dây thủy lực để kích thủy lực bắt đầu nâng lên.

Cầu Bình Phước 1 có 13 nhịp kết cấu bê tông và 3 nhịp cầu chính bằng kết cấu thép (nhịp thông thuyền), các nhịp này đã được liên tục hóa thành ba liên nhịp từ năm 2012. Theo tính toán, tổng tải trọng kết cấu cầu vào khoảng 9.000 tấn. Quá trình nâng được thực hiện tuần tự theo từng liên nhịp, mỗi liên có chiều dài trung bình hơn 140 m, với chiều cao nâng từ 4–8 cm mỗi ngày, rung lắc được giám sát liên tục.

Sau hơn hai tháng thi công, cầu Bình Phước 1 được nâng thêm 1,25 m, cho xe qua lại bình thường từ sáng 23/12/2025. Đặc biệt, trong quá trình thi công, xe máy vẫn lưu thông qua cầu, giao thông đường thủy bên dưới được duy trì, khiến công tác tổ chức giao thông rất phức tạp.

Tại buổi lễ thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện quay đầu, lưu thông an toàn bên dưới gầm cầu mà còn kết hợp sửa chữa, nâng cấp tải trọng cầu, hạn chế nguy cơ va chạm của tàu, sà lan trong quá trình khai thác.﻿