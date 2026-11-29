Trong tập 2 của Vua Tiếng Việt, phát sóng ngày 17/9/2021, Khánh Vy xuất hiện với tư cách người chơi cùng MC Thư Hiền, ca sĩ Trịnh Trung Kiên và diễn viên Lưu Mạnh Dũng. Đây là cuộc thi có sự góp mặt của những gương mặt trẻ, được giới thiệu là những người có thế mạnh riêng về ngôn ngữ, khả năng diễn đạt và sự nhanh nhạy.

Ở vòng đầu tiên mang tên Phản xạ, người chơi phải liên tục giải quyết các thử thách trong khoảng thời gian giới hạn. Câu hỏi có nhiều dạng khác nhau như viết đúng chính tả, phân biệt cách dùng từ, hoàn thành câu ca dao, tục ngữ hoặc sắp xếp những chữ cái bị xáo trộn thành một từ có nghĩa.

Trong tập 2 của Vua Tiếng Việt, phát sóng ngày 17/9/2021, Khánh Vy xuất hiện với tư cách người chơi cùng MC Thư Hiền, ca sĩ Trịnh Trung Kiên và diễn viên Lưu Mạnh Dũng

Một trong những thử thách khiến Khánh Vy gặp khó là câu ghép chữ với các ký tự bị đảo lộn: “m/ả/N/h/ầ/đ/y”. Nữ MC phải sắp xếp lại những chữ cái này để tìm ra một cụm từ quen thuộc. Tuy nhiên, dù đã suy nghĩ, cô vẫn không tìm được đáp án. Biểu cảm nhăn mặt, bối rối của Khánh Vy trong lúc loay hoay với câu hỏi cũng là những khoảnh khắc rất gần gũi.

Đáp án chính xác của thử thách là “nhảy đầm” - cách gọi hoạt động khiêu vũ, nhảy theo nhạc. Đây vốn là một cụm từ không quá xa lạ, nhưng khi các chữ cái bị xáo trộn và thời gian suy nghĩ có hạn, việc nhận diện đáp án lại trở nên khó khăn hơn.

Đáng chú ý, đây không phải thử thách duy nhất khiến Khánh Vy lúng túng trong phần thi. Ở một câu hỏi khác, chương trình yêu cầu người chơi điền hai từ còn thiếu vào câu “Khoe khoang ... ... đến trời”. Đáp án là “một tấc”, nhưng nữ MC lại đưa ra lựa chọn “khoác lác”. Cô cũng gặp khó khi sắp xếp các chữ cái thành cụm từ “chua cay”.

Cô cũng gặp khó khi sắp xếp các chữ cái thành cụm từ “chua cay”

Việc Khánh Vy xuất hiện trên ghế người chơi của Vua Tiếng Việt từng khiến nhiều khán giả thích thú. Trước đó, cô đã là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với vai trò MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Theo chia vào tháng 9/2022, lý do Khánh Vy tham gia gameshow này khá đặc biệt, cô muốn có cơ hội gặp nghệ sĩ Xuân Bắc - người dẫn dắt chương trình ở thời điểm đó và cũng là thần tượng của nữ MC.

Trong lần thử sức này, Khánh Vy không chỉ đối diện với những câu hỏi về từ vựng mà còn phải vận dụng khả năng cảm nhận ngôn ngữ, liên tưởng và phản xạ nhanh. Dù có thế mạnh về ngôn ngữ, cô vẫn có những khoảnh khắc lúng túng trước các câu hỏi liên quan đến tiếng Việt.

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2016 sau đoạn clip bắt chước cách nói của nhiều ngôn ngữ, từ đó gắn với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”.

Bên cạnh công việc dẫn dắt các chương trình truyền hình, Khánh Vy còn thường xuyên chia sẻ nội dung về học tập, ngoại ngữ và kỹ năng phát triển bản thân trên các nền tảng mạng xã hội

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy theo đuổi công việc dẫn chương trình và cộng tác với một số chương trình tiếng Anh của VTV7. Tháng 9/2021, cô chính thức trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

Bên cạnh công việc dẫn dắt các chương trình truyền hình, Khánh Vy còn thường xuyên chia sẻ nội dung về học tập, ngoại ngữ và kỹ năng phát triển bản thân trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì hình ảnh gắn liền với sự nhanh nhạy và khả năng ngôn ngữ, những khoảnh khắc cô phải “đau đầu” trước các câu hỏi tiếng Việt tại gameshow lại càng khiến khán giả tò mò và thích thú.

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