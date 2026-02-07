Những ngày cận Tết như bây giờ, bên cạnh câu chuyện thưởng Tết, điều khiến không ít dân văn phòng quan tâm chính là: Năm tới làm sao tăng lương, tăng thu nhập?

Băn khoăn này cũng là dễ hiểu thôi. Đi làm vài năm, không ai muốn bản thân mình “dậm chân tại chỗ” - về cả kinh nghiệm, kiến thức lẫn vấn đề thu nhập. Mặc dù biết là bối cảnh thị trường lao động vẫn còn đang ảm đạm, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua mục tiêu tăng lương, tăng thu.

Mới đây trên MXH Threads, một chủ đề tương tự đã thu hút sự quan tâm của 730.000 người. Cảm giác như dân văn phòng đều “tụ tập” hết trong topic này: “Thật lòng xin lời khuyên của những người thu nhập trên 50 triệu với ạ… Mình bị mắc kẹt ở mức thu nhập 25-35 triệu/tháng khoảng 3 năm nay…”.

Nguyên văn bài tâm sự cùng câu hỏi đang được quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, có rất nhiều người đã đạt mức thu nhập 50 triệu/tháng trở lên, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ. Có người thẳng thắn bảo nếu không phải các vị trí C-Level, thì chỉ có thể làm nhiều việc 1 lúc mới kiếm được chừng đó. Có người lại phân trần về những thứ buộc phải đánh đổi để lấy 50 triệu hàng tháng.

Một người kể: “Hồi mình còn làm văn phòng (từ 2016 - 2021), thu nhập của mình hàng tháng là 80 - 120 triệu, số này đến từ 3 nguồn cơ. 1 là lương công việc văn phòng, khoảng 12-16 triệu/tháng, 2 là lương từ các công việc viết lách freelancer - khoảng 15 triệu/tháng, 3 là nhận booking PR trên blog cá nhân - khoảng 50 triệu đến 70 triệu/tháng.

Mình mất tầm 2 năm để đạt được mức này, một phần nhờ may mắn, một phần nhờ tự định hướng được lộ trình sự nghiệp của bản thân. Nhưng nói thật là nếu ai hỏi mình sắp xếp thời gian, cân bằng thế nào giữa công việc và cuộc sống, thì mình nói luôn là mình không cân bằng nổi. Khổ lắm, khổ không từ nào diễn tả được”.

Một người chia sẻ: “Lời khuyên của mình là hãy tập trung làm tốt nhất có thể cho 1 công việc, giai đoạn lương từ dưới 40 triệu lên 50 triệu/tháng của mình khá ngắn, mà chỉ là 1 việc thôi chứ không phải nhiều việc, nhiều nguồn thu nhé. Đừng bao giờ tự thỏa hiệp hay nghĩ là “mình làm vậy là tốt rồi”. Một nghề cho chín đã rồi mình kiếm thêm nghề khác”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một người khác lại bày tỏ: “Mình không có lương 50 triệu, nhưng ba mình thì có lương hơn 100 triệu/tháng rồi nên cũng gọi là có góc nhìn. Ba mình đợt đó vất vả lắm, toàn đi sớm về khuya, 9-10h mới được ăn tối mà toàn ăn 1 mình vì lúc đó mẹ con mình chẳng đợi được. Ba mình vừa làm quản lý của công ty, vừa đi làm sale BĐS bên ngoài nữa.

Đợt đó nhà mình có biến cố nên ba phải ráng cày cuốc, cứ vậy gần 1 năm là mẹ mình không cho ba làm nhiều nữa vì chuyện đã lo xong, và ba cũng có tuổi rồi. Thế nên đừng chỉ nhìn vào con số mà bỏ qua những thứ phải đánh đổi. Nghe nhiều bạn kêu làm chill mà lương 40-50 triệu/tháng, trời ơi không có đâu!”.

Một người chia sẻ góc nhìn khác: “Có chí tiến thủ là tốt, nhưng cũng phải công nhận là tầm này còn được kẹt ở mức thu nhập 25-35 triệu/tháng thì đã là giỏi hơn nhiều người rồi đó bạn ơi. Là giỏi nhé chứ không phải may mắn, mấy năm rồi quá trời người bị sa thải, thất nghiệp đó. Nên bạn cứ từ từ cố gắng, học thêm, tìm thêm việc phụ thôi, đừng quá áp lực”.

Một người thì bộc bạch: “Mình thấy nếu đi làm văn phòng, tập trung vào chuyên môn thì lương 30 triệu là đã tối mày tối mặt rồi ấy. Tầm 40-50 triệu thì chắc cũng cỡ lên chức Manager rồi, nghĩa là rất bận và rất áp lực, trừ khi là làm kinh doanh thì tốc độ tăng thu nhập sẽ bứt phá hơn, nhưng tầm này thì cũng không chắc, thấy nhiều start-up than thở lắm”.

Đặt mục tiêu tăng thu nhập thế nào để không quá áp lực?

1. Chuyển từ “mục tiêu về tiền” sang “mục tiêu về năng lực”

Áp lực thường đến từ việc chỉ nhìn vào con số thu nhập mà quên mất thứ thực sự quyết định con số đó là năng lực của mình. Khi bạn đặt mục tiêu kiểu “năm nay phải tăng thêm 10 triệu/tháng”, não sẽ tự động bật chế độ lo lắng: nếu không đạt thì sao, nếu chậm thì sao.

Ngược lại, khi bạn đổi trọng tâm sang “mình sẽ giỏi hơn ở kỹ năng nào để xứng đáng với mức thu nhập cao hơn”, tâm thế sẽ khác hẳn. Ví dụ, thay vì ám ảnh chuyện kiếm thêm tiền, bạn tập trung cải thiện một kỹ năng có giá trị cao như đàm phán, quản lý dự án, viết nội dung bán hàng hay phân tích dữ liệu. Mỗi ngày tiến một chút, bạn nhìn thấy sự tiến bộ rõ ràng và cảm giác kiểm soát tăng lên, áp lực giảm xuống.

Tiền lúc này trở thành hệ quả tự nhiên của việc mình giỏi hơn, chứ không còn là cái đích mơ hồ khiến bạn mất ngủ.

2. Đặt mục tiêu nhỏ thay vì kỳ vọng “một bước nhảy vọt lớn”

Nhiều người tự gây áp lực vì nghĩ rằng tăng thu nhập phải đi kèm những bước nhảy lớn: đổi việc lương cao hơn hẳn, làm thêm dự án to, hay mở nguồn thu phụ hoành tráng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tư duy “một phát ăn ngay” rất dễ khiến bạn kiệt sức vì lúc nào cũng thấy mình chưa đủ. Thay vào đó, hãy chia hành trình tăng thu nhập thành các bước nhỏ và thực tế hơn. Ví dụ như tối ưu công việc hiện tại để có thể đề xuất tăng lương hoặc thưởng hiệu suất, song song với đó là nhận thêm việc đúng chuyên môn ngoài giờ hành chính rồi sau đó mới là tạo nguồn thu thụ động.

Cứ bước từng bước nhỏ như vậy, bạn sẽ bớt so sánh bản thân mình với người khác, tâm lý thì ổn định hơn nhiều.

3. Xây dựng quỹ dự phòng để giảm áp lực tài chính

Nếu hiện tại chi tiêu sát nút, không có khoản dự phòng, mỗi mục tiêu tiền bạc đều mang màu sắc sinh tồn, thì quả thực mục tiêu tăng thu nhập sẽ đồng nghĩa với sự căng thẳng, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Vì vậy, song song với việc tìm cách kiếm nhiều hơn, hãy chủ động xây một “vùng đệm tài chính”: quỹ dự phòng tương đương tối thiểu 6 tháng sinh hoạt phí, giảm bớt những khoản chi không cần thiết, tránh xa nợ tiêu dùng.

Khi bạn tự tin rằng kể cả thu nhập chưa tăng ngay, mình vẫn ổn trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ thoải mái và và suy nghĩ thực tế, lý trí hơn với việc tăng thu.