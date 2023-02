Câu đố Tiếng Việt: 'Điều gì không dạy ta trở thành người tốt mà chỉ làm ta thoải mái hơn?'

Biết điều là biết cư xử, xử sự phải phép với những người xung quanh mình, theo nguyên tắc "một người vì mọi người" để nhận được sự yêu quý từ họ. Dạy nhau sống biết điều là không làm những chuyện chỉ biết lợi về mình, cho dù việc đó là đúng luật chẳng ai bắt bẻ được.

Nhưng có 1 loại điều không dạy ta trở thành người tốt mà chỉ làm ta thoải mái hơn, bạn có nghĩ ra đó là loại "điều" nào? Bật mí, đáp án là thứ bạn suốt ngày nhìn thấy, sử dụng, từ nhà đến nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng, văn phòng, lớp học...

Gợi ý cho bạn, đây là một câu đố chữ nên hãy suy nghĩ, tưởng tượng thật rộng ra nhé. Nếu mãi vẫn chưa đoán ra thì đó chính là... "điều hòa".

Điều hòa thực chất là tên thường gọi của cụm từ “điều hòa nhiệt độ”. Đây là một thiết bị điện máy trong gia đình, sử dụng năng lượng điện để thay đổi nhiệt độ vốn có ở căn phòng. Từ đó giúp cho người dùng có được một không gian thư giãn thoải mái và tiện nghi hơn.

Vào năm 1901, kỹ sư thực nghiệm Willis Carrier (người Mỹ, 25 tuổi) làm việc tại công ty Xuất bản và in ấn Sackett-Wilhelms ở Brooklyn, New York đã được giao nhiệm vụ tạo ra một hệ thống xử lý không khí, sau khi giám đốc công ty phát hiện độ ẩm cao quá mức ảnh hưởng tới chất lượng và màu sắc in.

Carrier đã thiết kế ra một hệ thống gồm các cuộn dây làm lạnh giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ và độ ẩm 55% cố định. Với hệ thống này, Carrier được mệnh danh là cha đẻ của máy điều hòa không khí chạy bằng điện.

Sau này, dựa trên những phát minh tiền đề và đúc kết từ các công trình nghiên kéo dài của nhiều thế hệ nhà phát minh, chiếc điều hòa hiện đại như ngày nay đã ra đời.

Điều hòa, máy lạnh hiện ngày càng có thiết kế đẹp mắt, nhiều kiểu dáng mẫu mã đa dạng, được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến giúp làm mát hiệu quả, tối ưu hơn. Với những cải tiến này, chiếc điều hòa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều gia đình, công sở, nhà máy...