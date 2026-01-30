HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Câu đố Olympia gây bão mạng: Chia theo cách quen thuộc là sai ngay

Khánh Sơn |

Xuất hiện trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, câu đố tưởng chừng rất đơn giản này lại khiến không ít người lúng túng.

Thoạt nghe, nhiều người lập tức nghĩ đến phép chia quen thuộc, nhưng thực tế câu đố này đòi hỏi người chơi phải xác định đúng đâu là đầu người, đâu là đầu ngựa và số chân tương ứng của mỗi đối tượng.

Chính sự đánh lừa tư duy quen thuộc này khiến câu hỏi trở thành thử thách thú vị, thường xuyên được chia sẻ lại trên mạng xã hội mỗi khi nhắc đến những câu đố “hack não” nổi tiếng của Olympia. Bạn đã tìm ra đáp án chính xác chưa?

Câu đố Olympia khiến nhiều người tính mãi vẫn sai.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

