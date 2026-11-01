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Cầu dây văng gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội đang thay đổi diện mạo thế nào?

Viên Minh
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Sau gần 1,5 năm thi công, dự án cầu Tứ Liên trị giá hơn 20.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.

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Cầu Tứ Liên là cây cầu dây văng thứ hai bắc qua sông Hồng của Hà Nội, sau cầu Nhật Tân. Công trình nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, tạo thêm trục giao thông từ trung tâm thành phố sang phía Bắc sông Hồng.

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Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19/5/2025, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến dài khoảng 5,15km, kéo dài từ khu vực đường Nghi Tàm đến đường Trường Sa, gồm cầu chính vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống, các cầu dẫn, hầm chui và hệ thống nút giao.

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Theo thiết kế, cầu chính có chiều dài khoảng 1.000m, nhịp chính dài 500m, sử dụng kết cấu dây văng hai mặt phẳng dây. Hai trụ tháp chính cao khoảng 185m, với hệ thống dây văng bố trí đan chéo tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình.

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Ghi nhận tại công trường cuối tháng 10/2026, nhiều hạng mục cầu đã dần hiện rõ. Các trụ cầu vươn lên khỏi mặt nước, trong khi máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí để triển khai thi công cầu chính, cầu dẫn và các nút giao.

- Ảnh 5.

Tại khu vực hai trụ tháp chính P37 và P38, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi cùng hai bệ trụ tháp.

- Ảnh 6.

Các đơn vị thi công đang triển khai những công việc tiếp theo như xây dựng thân tháp, dầm ngang và các hạng mục liên quan. Theo kế hoạch, trong năm 2027, nhà thầu sẽ tập trung thi công tháp chính, sau đó triển khai lắp đặt các đốt dầm thép.

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Để phục vụ thi công, hệ thống sà lan, trạm trộn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động. Nhà thầu cũng áp dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực để đúc các đốt thân tháp, mỗi đốt có chiều cao tới 6m. Cùng với đó là cẩu tháp cỡ lớn và thiết bị cẩu xoay 360 độ phục vụ quá trình lắp đặt kết cấu thép theo phương pháp lắp hẫng.

- Ảnh 8.

Không chỉ cầu chính, các hạng mục đường dẫn và nút giao ở hai đầu cầu cũng đang được triển khai đồng thời. Tại khu vực Nghi Tàm và Trường Sa, nhiều mũi thi công tập trung xử lý nền móng, bệ trụ, thân trụ, hầm chui và các công trình kết nối.

- Ảnh 9.

Theo thiết kế, mặt cầu rộng 43m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp cùng lối đi dành cho người đi bộ. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với vận tốc thiết kế 80km/h. Đường dẫn phía Nghi Tàm rộng 48m, trong khi phía Đông Anh rộng 60m, kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu và các tuyến đường quy hoạch.

- Ảnh 10.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ tạo thêm hướng lưu thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với Đông Anh, góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện qua sông Hồng. Công trình cũng được kỳ vọng tăng khả năng kết nối với khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia và các khu vực phát triển đô thị phía Bắc thành phố.

- Ảnh 11.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30/7/2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Tags

cầu dây văng

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