Trung Quốc thông báo đã thông xe cây cầu dây văng dài nhất thế giới, nằm ở tỉnh Giang Tô, miền đông nước này. Cầu dài 10,3 km nối 2 thành phố Trường Châu (Changzhou) và Thái Châu (Taizhou), với nhịp chính dài 1.208 m, công trình mất khoảng 6 năm để hoàn thành.

Đây là cây cầu đầu tiên trên sông Dương Tử tích hợp đồng thời cao tốc cho ôtô, đường địa phương và đường sắt liên tỉnh trên cùng một kết cấu.

Theo các báo chí Trung Quốc, cầu Changtai đã xác lập nhiều kỷ lục thế giới. Công trình được ghi nhận là cầu dây văng có nhịp dài nhất thế giới, cầu vòm thép dầm liên hợp đường–đường sắt có nhịp dài nhất, và có chiều dài liên tục dầm cọc thép lớn nhất.

Trên trang Facebook của đơn vị nhà nước Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) có bài đăng nêu trong giai đoạn thi công:

“Nhóm dự án đã đạt tốc độ hạ móng nhanh nhất cho các hộc đúc lớn trong lớp đất sét bùn, phát triển cần trục tháp thông minh đầu tiên trên thế giới với công suất vượt 10.000 tấn-mét, và thúc đẩy công nghiệp hoá việc xây dựng các trụ pylon kết hợp thép-bê tông.”

Bài đăng còn khẳng định nhóm thi công “tự thiết kế cần trục sàn có tải trọng lớn nhất thế giới, được trang bị nhiều chức năng tiên tiến, cho phép đặt các đoạn siêu nặng với độ chính xác ở mức mm.”

Các tháp cầu cao 350 m, tương đương tòa nhà khoảng 120 tầng. Cầu được thông xe hôm 9/9 và dự kiến phục vụ khu vực trong thời gian dài; các quan chức cho rằng công trình sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế ở vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Phần khác của công trình

Mặt cầu chính ở cầu dây văng được nâng đỡ bằng nhiều dây neo chằng vào các tháp chuyên trách cõng tải.

Theo South China Morning Post (SCMP), ông Li Zhen, chỉ huy hiện trường dự án thuộc Sở Giao thông tỉnh Giang Tô, cho biết nền móng của cầu đã được gia cố thêm để chịu được dòng chảy mạnh của sông.

Các tháp có hình kim cương được chế tạo bằng thép và bê tông nhằm tăng độ ổn định và cho phép linh hoạt điều chỉnh khi nhiệt độ thay đổi.

Thiết kế mặt dưới của cầu mang tính bất đối xứng, một bên bố trí đường sắt với tốc độ chạy 200 km/giờ, bên kia là đường địa phương thông thường.

Đây là lần đầu một cây cầu quy mô lớn áp dụng bố trí giao thông kề bên như vậy; thông thường thiết kế đặt đường sắt ở giữa, hai bên là đường bộ.