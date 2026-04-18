Lịch sử tội phạm thế giới từng ghi nhận không ít những kẻ sát nhân mang gương mặt thiên thần, nhưng trường hợp của Isabella Guzman lại gây rúng động theo một cách hoàn toàn khác.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2013, tại thành phố Aurora, bang Colorado, Mỹ, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra khi cô gái trẻ 18 tuổi ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình, bà Yun Mi Hoy. Điều khiến vụ án này không chỉ dừng lại ở một bản tin pháp đình địa phương mà trở thành hiện tượng toàn cầu chính là thái độ kỳ lạ của hung thủ tại tòa và sự trỗi dậy của một cộng đồng người hâm mộ biến thái trên mạng xã hội nhiều năm sau đó.

Biểu cảm kỳ lạ của nữ tội phạm trước toà đã lan truyền trên TikTok

Isabella Guzman vốn được người thân miêu tả là một cô bé từng có những vấn đề về hành vi từ nhỏ nhưng vẫn ẩn chứa nét ngọt ngào và tốt bụng. Tuy nhiên, sự bất ổn tâm lý đã âm thầm lớn dần.

Do những lo ngại về thái độ của con gái, bà Yun Mi Hoy đã gửi Isabella đến sống với cha ruột là ông Robert Guzman khi cô mới 7 tuổi. Sau một thời gian, cô quay về sống cùng mẹ và cha dượng, Ryan Hoy, nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con nhanh chóng rơi vào bế tắc. Isabella bỏ học trung học và trở nên hung hăng, thiếu tôn trọng mẹ mình.

Đòn thù tàn khốc sau những mâu thuẫn gia đình

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn xảy ra vào cuối tháng 8 năm 2013. Isabella đã nhổ nước bọt vào mặt mẹ trong một cuộc cãi vã dữ dội. Sáng hôm sau, bà Hoy bàng hoàng nhận được một email ngắn gọn nhưng đầy mùi vị chết chóc từ con gái: "Mẹ sẽ phải trả giá".

Dù cảnh sát đã được gọi đến để can thiệp và cha ruột của Isabella cũng đã nỗ lực khuyên nhủ cô về đạo làm con, nhưng tất cả đều đã quá muộn để ngăn chặn một cơn cuồng nộ đang chực chờ bùng phát.

Đêm ngày 28 tháng 8 năm 2013 trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với ông Ryan Hoy. Khi vợ ông vừa đi làm về và lên lầu đi tắm, ông bỗng nghe thấy những tiếng động mạnh kèm theo tiếng hét thất thanh.

Chạy lên lầu, ông chỉ kịp nhìn thấy Isabella đóng sầm và khóa chặt cửa phòng tắm. Máu bắt đầu rỉ ra từ dưới gầm cửa. Trong cơn hoảng loạn, ông chạy xuống gọi 911. Khi quay lại, ông nghe thấy vợ mình thều thào gọi trước khi Isabella bước ra với con dao dính đầy máu trên tay. Cô ta không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước và bước qua người cha dượng như một bóng ma.

Hiện trường đầy máu và những biểu cảm kỳ quái tại tòa

Hiện trường bên trong phòng tắm là một cảnh tượng không tưởng: bà Yun Mi Hoy nằm gục trên sàn với 79 vết đâm tập trung ở đầu, cổ và thân mình. Cổ họng của bà bị cắt sâu, và bên cạnh là một cây gậy bóng chày. Isabella bị bắt vào chiều ngày hôm sau tại một bãi đậu xe gần đó, khi trên người vẫn còn mặc chiếc áo thể thao dính máu của mẹ mình.

Tại phiên tòa sơ bộ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 năm 2013, Isabella Guzman đã gây sốc cho toàn bộ những người có mặt. Thay vì vẻ sợ hãi hay hối hận, cô ta liên tục thực hiện các biểu cảm kỳ quái trước ống kính phóng viên: từ nhếch mép cười đầy thách thức đến việc chỉ tay vào mắt và tạo dáng như đang chụp ảnh thời trang. Những hình ảnh này sau đó đã trở thành nguồn cơn cho sự nổi tiếng đầy tranh cãi của cô trên không gian mạng.

Isabella bị bắt sau khi gây án

Sự thật y khoa đằng sau nụ cười của kẻ sát nhân

Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười ghê rợn đó là một thực tế y khoa phức tạp. Các bác sĩ tâm thần xác nhận Isabella mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nghiêm trọng. Cô khai rằng mình đã trải qua ảo giác trong nhiều năm và vào thời điểm gây án, cô không hề biết mình đang đâm mẹ. Isabella tin rằng mình đang tiêu diệt một người phụ nữ tên Cecelia để thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới.

Công tố viên quận George Brauchler thừa nhận rằng đây là trường hợp điển hình của một người không thể phân biệt được đúng sai do bệnh lý tâm thần quá nặng. Cuối cùng, thẩm phán đã chấp nhận lời bào chữa không phạm tội vì lý do tâm thần và đưa Isabella đến Viện Sức khỏe Tâm thần Colorado để điều trị vô thời hạn.

7 năm trôi qua trong im lặng, cho đến năm 2020, cái tên Isabella Guzman bất ngờ nóng trở lại trên nền tảng TikTok. Đoạn video cô cười tại tòa năm 2013 bị đào lại, lồng ghép trên nền nhạc bài hát "Sweet but Psycho" và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Một bộ phận cư dân mạng bắt đầu gọi cô như một biểu tượng "tội phạm xinh đẹp". Họ lập các trang hâm mộ, khen ngợi ngoại hình và thậm chí tìm cách biện minh cho hành vi giết người của cô bằng những giả thuyết vô căn cứ. Sự lệch lạc này đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về đạo đức của người dùng mạng xã hội khi biến một kẻ sát nhân tâm thần thành một thần tượng văn hóa đại chúng.

Hành trình điều trị

Cũng trong năm 2020, Isabella đệ đơn xin trả tự do, khẳng định rằng bệnh tình của mình đã được kiểm soát nhờ thuốc và liệu pháp trị liệu. Cô chia sẻ với đài CBS4 Denver rằng mình không còn là mối đe dọa và tiết lộ thêm về quá khứ bị bạo hành trong gia đình. Cô cho biết việc rời bỏ tôn giáo năm 14 tuổi đã khiến sự ngược đãi từ cha mẹ trở nên tồi tệ hơn. Đến tháng 6 năm 2021, cô được phép rời bệnh viện có sự giám sát để tham gia các buổi trị liệu tái hòa nhập cộng đồng.

Isabella vẫn đang phải điều trị tâm thần

Dù có được sự quan tâm kỳ quái từ mạng xã hội hay những tiến triển trong điều trị y tế, Isabella Guzman vẫn phải đối mặt với sự thật rằng cô đã tước đoạt mạng sống của người sinh thành ra mình bằng cách dã man nhất.

Hiện tại, cô vẫn tiếp tục sống và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Colorado ở Pueblo. Vụ án là một lời nhắc nhở đau đớn về sự nguy hiểm của các căn bệnh tâm thần không được can thiệp kịp thời, đồng thời cũng là minh chứng cho mặt trái của sự nổi tiếng tức thời trên internet, nơi ranh giới giữa nỗi đau thực và sự giải trí ảo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nguồn: All That's Interesting