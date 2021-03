Câu chuyện bí ẩn phía sau 10 bức tranh "quỷ ám" nổi tiếng nhất thế giới

1. The Rain Woman (Người phụ nữ mưa) - Svetlana Telets

Người phụ nữ mưa được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một bức tranh rất kỳ lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ có cảm giác bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Tất cả những người từng mua bức tranh đều có cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ liên tục, hay cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.

2. Người đàn ông đau khổ

Một người đàn ông tên Sean Robinson đã được thừa kế bức tranh "Người đàn ông đau khổ" (The Anguished Man) từ bà nội của mình. Đến nay người ta vẫn chưa rõ danh tính của người vẽ bức tranh này, tuy nhiên có một chi tiết mà bà nội Sean để lại, đó là bức tranh được người họa sĩ trộn máu của chính mình để tô màu trước khi tự tử.

Khi Sean treo nó trên tường nhà mình, rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Những tiếng ồn không rõ nguồn gốc, sương mù bắt đầu xuất hiện trong nhà, cửa thường bị mở ra vào ban đêm mà không có ai chạm vào.

Đáng sợ nhất là những tiếng la hét chẳng rõ vang lên từ đâu, hay ác mộng hằng đêm mà gia đình ông gặp phải. Robinson tin rằng chính bức tranh là nguyên nhân con trai ông bị ngã cầu thang và khiến vợ ông luôn có cảm giác có người đang vuốt ve mái tóc của mình.

Sau đó ông Robinson đã đặt máy quay trước bức tranh để tìm hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra. Các video được post lên Youtube cho thấy các hoạt động ma quái như bức tranh bị rơi xuống sàn nhà, cửa đóng sầm đóng, và thậm chí có khói hút thuốc bay lên từ hình vẽ.

Mặc dù vậy cũng có nhiều khán giả đã cho rằng nó chả có gì, rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Việc bức tranh này có thực sự bị ma ám hay không vẫn chưa bao giờ được kết luận. Tuy nhiên, Robinson đã thông báo cất giữ các bức tranh bị nguyền rủa trong tầng hầm của mình và từ chối bán nó.

3. Người mẹ đã qua đời - Edvard Munch

Edvard Munch chính là tác giả của bức tranh "Tiếng thét" (The scream) rất nổi tiếng. Thế nhưng nhiều người không biết rằng, ngoài bức tranh để đời trên, ông còn có một bức tranh nổi tiếng khác vì người ta cho rằng nó bị ám. Đó là bức "Người mẹ đã qua đời" (The dead mother) được ông vẽ để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình.

Bức tranh mô tả một cô gái trẻ, có người mẹ vừa chết đang nằm trên giường trong khi cô bé cố bịt hết tai và đôi mắt mở to nhưng vô cảm.

Một số người từng sở hữu bức tranh này cho biết họ luôn cảm thấy sự theo dõi không ngừng từ đôi mắt của cô bé trong tranh. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng xột xoạt, y như có người nào đó đang lật chăn và đứng lên.

4. The Crying Boy (Cậu bé khóc)- Giovanni Bragolin

Bức tranh được cho là mắc lời nguyền tiếp theo không chỉ có một bức mà là một loạt các bức tranh có tên gọi "Cậu bé khóc" (The Crying Boy). Trong những năm 1950, nghệ sĩ người Ý Bruno Amadio, còn được biết đến với nghệ danh Giovanni Bragolin đã vẽ trên 65 bức chân dung dựa trên hình ảnh của những đứa trẻ mồ côi Ý.

Tất cả chúng đều đang khóc. Những sản phẩm này được ông bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch trong bối cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Mãi cho đến năm 1980, nhiều người mới nhận ra được "lời nguyền" đằng sau những bức tranh này. Lính cứu hỏa trong vùng nhận ra rằng những ngôi nhà có treo bức tranh trên hầu như đều gặp hỏa hoạn thiêu rụi mọi đồ đạc. Thế nhưng, thứ duy nhất không bị cháy lại chính là những bức tranh này.

Các nhà ngoại cảm nhận định rằng bức tranh này đã bị "ám" bởi linh hồn của những đứa trẻ thời hậu thế chiến thứ II . Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những bức tranh đó bị "ám" bởi linh hồn người con nuôi quá cố của Giovanni Bragoli.

5.The Hand Resist Him (Những bàn tay kinh dị) - Bill Stoneham

"The Hand Resist Him" được vẽ bởi họa sĩ Stoneham vào năm 1972. Trong bức tranh là một cậu bé với khuôn mặt cau có một cách khó hiểu, bên cạnh là một con búp bê cỡ lớn đáng sợ, đằng sau là rất nhiều bàn tay in lên khung kính nơi cậu bé đứng. Bức tranh này còn được gọi là "bức tranh bị nguyền rủa trên ebay" vì chỉ sau khi được đăng bán tại đây, người ta mới dần phát hiện ra sự kỳ quái của nó.

Một cặp vợ chồng sau khi mua bức tranh này đã kể lại, họ đã bắt gặp cậu bé và con búp bê liên tục di chuyển trong tranh, thỉnh thoảng chúng cũng biến mất. Vào buổi tối, chúng bước ra khỏi bức tranh và nhìn chằm chằm vào khi họ đang ngủ.

Cặp đôi này đã quyết định đặt camera trong phòng. Hình ảnh thu được cho thấy khi màn đêm buông xuống, trên tay con búp bê đột nhiên xuất hiện một khẩu súng và chăm chăm chĩa về hướng cậu bé. Một lát sau, cậu bé biến mất khỏi bức tranh.

Hiện tại, bức tranh được một phòng trưng bày nghệ thuật ở Grand Rapids, MI mua lại. Trong vòng 1 năm, có đến hai nhân viên tại đây đã qua đời.

6. Love Letters (Bức thư tình)

Có mặt tiếp theo trong danh sách những bức tranh bị ma ám là "Bức thư tình" (Love Letters), được đặt tại khách sạn Driskill ở Austin, Texas. Mọi người cho rằng nó đã bị nguyền rủa bởi một cô bé tên là Samantha Houston, con gái bốn tuổi của một thượng nghị sĩ Mỹ. Cô bé này đã chết trong khi lưu trú tại khách sạn vì bị té từ cầu thang xuống đất khi cố đuổi theo một quả bóng rơi.

Rất nhiều khách và nhân viên tại khách sạn này cho biết họ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi đứng trước bức tranh, một số người thậm chí còn có cảm giác như bị nhấc bổng lên không trung. Số khác còn khẳng định nhìn thấy bóng dáng một cô bé chơi đùa với quả bóng trong đêm.

7. The Rokeby Venus

Bản thân bức tranh này đã là một bí ẩn, vì khuôn mặt phản chiếu trên gương của thần Vệ Nữ không hề xinh đẹp và thánh thiện như người ta thường tưởng tượng. Bức tranh này cũng chứa một vài sức mạnh siêu nhiên bí ẩn.

Tất cả chủ nhân của bức tranh này đều bị tai ương theo đuổi, và đều cố gắng vứt bức tranh đi. Vào đầu thế kỷ 20, bức tranh được để tại thư viện quốc gia London, và tiếp tục gây ra nhiều điều kỳ lạ tại đây. Tới năm 1914, một nhà hoạt động nữ quyền đã đâm bức tranh này bằng 5 nhát dao mổ thịt, và từ đó tới nay, lời nguyền của bức tranh hoàn toàn chấm dứt.