Mọi người thường nói rằng nguy hiểm là không thể phòng ngừa triệt để và chúng ta luôn luôn gặp phải những mối nguy hiểm tiềm tàng trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, để bảo vệ sự an toàn của bản thân và trẻ nhỏ, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết của cuộc sống. Nếu không thì việc bất cẩn sẽ gây ra những hậu quả không thể khắc phục.

Mở cửa tủ lạnh và vụ nổ bất ngờ đã xảy ra gây nên hậu quả nặng nề

Vụ việc đau lòng xảy ra tại một căn hộ ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khiến cậu bé Gia Định, 5 tuổi, phải khâu tới 38 mũi trên mặt. Ảnh: Sohu

Gần đây, công việc của cô Lâm khá bận rộn khiến cô không có thời gian để chăm sóc con. Vì vậy, Gia Định thường xuyên phải ở nhà một mình. Tuy nhiên, cậu bé rất thông minh và có thể tự mình gọi đồ về ăn. Có hôm, cô Lâm sẽ làm đồ ăn sẵn trước khi đi làm cho cậu bé. Chính vì thế, cô Lâm rất tự hào và không phải lo lắng nhiều về Gia Định.

Thế nhưng, khi đang làm việc, bỗng cô Lâm nhận được tin con trai mình đang cấp cứu ở bệnh viện. Cô tức tốc chạy ngay đến. Sau khi xử lý vết thương, bác sĩ đã khâu một vết dài trên mặt bé do mảnh vỡ lon nước cắt rạch tổng cộng 38 mũi (31 mũi ở má và 7 mũi ở miệng).

Người mẹ với vẻ mặt đau đớn không nguôi thắc mắc, tại sao con mình lại bị như vậy? Hóa ra thủ phạm chính là chiếc tủ lạnh.

Do thời tiết Thượng Hải vào hè rất nóng bức và Gia Định lại cực kỳ thích đồ uống có ga nên cậu bé đã đặt lon nước vào ngăn đá của tủ lạnh để nước có thể lạnh nhanh. Thật không may, khi Gia Định vui vẻ lấy lon nước ra uống, đúng khoảnh khắc mở nắp lon, một tiếng nổ lớn vang lên, nước ngọt bắn tung tóe cùng vỏ lon bị vỡ gây nên tai nạn đáng sợ.

Theo các bác sĩ, trong thời gian qua, có rất nhiều bệnh nhân nhập viện với cùng lý do - sử dụng lon nước ngọt không đúng cách, đặc biệt là để vào ngăn đá tủ lạnh, gây ra hậu quả đáng tiếc.

3 thứ tuyệt đối không được cho vào ngăn đá nếu không muốn tủ lạnh nổ tung

Mặc dù nguy cơ cháy nổ của tủ lạnh không nhiều, nhưng nếu người dùng chủ quan, sử dụng không đúng cách thì tủ lạnh có thể phát nổ gây nguy hiểm. Ảnh: Internet

Thói quen để mọi đồ ăn, thức uống vào trong tủ lạnh, đặc biệt là ngăn đông để giúp làm lạnh nhanh chóng, tức thì là một thói quen xấu mà nhiều người mắc phải. Thói quen này sẽ gây ra nhiều hệ lụy cực nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng, tuổi thọ của tủ lạnh, thậm chí gây nguy hiểm đến chính người sử dụng.

1. Đồ uống có ga

Đứng ở vị trí đầu bảng chính là đồ uống có ga. Các loại nước ngọt có ga đóng lon không nên bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh nếu bạn muốn kéo dài độ bền của tủ.

Vì khi đặt các lon đồ uống có ga vào ngăn đá, nhiệt độ nước trong lon sẽ giảm xuống rất nhanh mà khối lượng nước lại tăng lên. Khi khối lượng nước tăng vượt quá mức "chứa được" của lon, hình dạng của lon sẽ từ từ biến đổi, cùng với sự giải phóng của khí CO2, lon sẽ chịu 1 áp lực cực lớn và có thể phát nổ mọi lúc.

Nếu muốn ướp đá, bạn chỉ nên ướp trong khoảng 5 phút để nước vừa lạnh mà không đông đá hoặc để ở ngăn mát.

2. Đồ uống có cồn

Khi bạn đóng chặt nắp và để đồ uống có cồn trên ngăn đông, điều này sẽ tạo ra áp suất gây nổ. Bởi khi cất giữ các chất dễ cháy bên trong, nếu tủ lạnh khởi động hoặc trong quá trình sử dụng xảy ra sự cố, tạo ra tia lửa thì các chất dễ cháy này sẽ bắt lửa rất nhanh và gây ra hiện tượng cháy nổ lớn ở tủ lạnh.

Cho nên, người dùng tuyệt đối không bảo quản đồ uống có cồn hay chất dễ gây cháy nổ (như xăng, dầu...) trong ngăn đá tủ lạnh mà chọn lưu giữ chúng ở nhiệt độ phòng, đặt ở những vị trí khô ráo, thông thoáng.

Với rượu, nếu muốn uống lạnh, bạn nên uống chúng với đá viên. Nếu muốn ướp lạnh bia thì nên ướp trong thùng đá, xô đá, không nên ướp trong ngăn đá tủ lạnh.

3. Đá khô

Đá khô có thể trở thành một quả bom và phát nổ bất cứ lúc nào khi để lên ngăn đá tủ lạnh, gây nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Internet

Đá khô là một trong những thứ tuyệt đối không nên cho vào ngăn đá tủ lạnh bởi chúng cũng giống như đồ uống có ga, đá khô cơ bản là dạng c. Chính vì vậy mà khi để trong ngăn đông có mức nhiệt độ thấp hơn -18oC, CO2 sẽ nở ra ước tính từ 600 đến 800 lần so với dạng rắn.

Một khi khối lượng của đá khô tăng quá cao trong không gian kín như ngăn đá tủ lạnh, chúng sẽ làm chiếc tủ lạnh nhà bạn nổ tung mọi lúc và có thể gây hư hại cho các thiết bị, đồ dùng đặt xung quanh tủ, đồng thời gây nguy hiểm cho cả gia đình.

Thế nên, bạn cần thận trọng trong việc bảo quản đá khô, không lưu trữ trong ngăn đá tủ lạnh mà có thể chọn bảo quản trong các thiết bị làm mát cách điện. Ngoài ra, tuyệt đối không dùng tay không chạm vào đá khô vì chúng có thể khiến bạn bị bỏng, nên dùng đồ gắp, hoặc găng tay cao su khi cầm đá .

