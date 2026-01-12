Một ngày tháng 2/2021, khi hai mẹ con bà Tuyết Dạ (Thẩm Dương, Trung Quốc) vừa rời lớp học thêm để trở về nhà, cậu bé Thẩm Bích Hàn bất ngờ phát hiện một chiếc túi vải treo hờ trên lan can sắt ven đường.

Chiếc túi có màu xanh xám, phồng lên bất thường. Vì tò mò, cậu bé lớp 5 nhón chân kéo túi xuống và sững sờ khi nhìn thấy bên trong là những xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn. “Mẹ ơi, trong này có rất nhiều tiền!”, Thầm Bích Hàn gọi lớn.

Ban đầu, mẹ cậu không tin đó là tiền thật, thậm chí còn nghi ngờ đây có thể là tiền giả hoặc đồ cúng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những tờ tiền mệnh giá 100 NDT còn mới, bà Tuyết Dạ lập tức yêu cầu con không được động vào và quan sát xung quanh.

Đứng trước số tiền lớn giữa đường, phản ứng đầu tiên của Thẩm Bích Hàn không phải là vui mừng hay tò mò, mà là lo lắng cho người đã đánh mất nó. “Người mất tiền chắc đang rất hoảng sợ. Nếu mình mang đi, họ biết tìm ở đâu?”, cậu bé nói với mẹ.

Cậu bé Thẩm Bích Hàn kể lại tình huống khi tìm thấy bọc tiền

Sau một hồi cân nhắc, hai mẹ con quyết định không mang túi tiền về nhà, cũng không rời đi ngay, mà đứng lại tại chỗ chờ người đánh rơi quay lại tìm.

Giữa cái lạnh đầu xuân, hai mẹ con đứng suốt ba tiếng đồng hồ bên lan can. Gió lạnh thổi buốt, đường phố dần tối, người qua lại ngày càng thưa. Trong thời gian chờ đợi, bà Tuyết Dạ kiểm tra sơ bộ và phát hiện trong túi có 26 xấp tiền, tổng cộng 260.000 NDT (978 triệu đồng) - một con số không hề nhỏ đối với bất kỳ gia đình bình thường nào.

Lo sợ để lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai mẹ con quyết định mang túi tiền đến đồn cảnh sát địa phương. Do khu vực nhặt được túi nằm trong điểm mù camera giám sát và không có giấy tờ tùy thân đi kèm, việc xác định chủ nhân ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Đoạn video giám sát của ngân hàng

Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ đã mở ra manh mối quan trọng: các xấp tiền được buộc bằng giấy có ký hiệu của nhân viên ngân hàng. Từ đó, cảnh sát địa phương phối hợp với ngân hàng và trích xuất camera giám sát, xác định được một người đàn ông đã rút 285.000 NDT (1 tỷ đồng) trong ngày hôm đó. Hình ảnh cho thấy người này cho 260.000 NDT vào túi vải, sau đó vô tình để quên chiếc túi trên lan can ven đường.

Khi cảnh sát liên lạc, người đàn ông lại khẳng định mình chỉ rút 20.000 NDT (75 triệu đồng) và phủ nhận việc mất tiền. Phản ứng bất thường này khiến cảnh sát tiếp tục xác minh.

Cuối cùng, sự thật được làm rõ: người đàn ông đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần vì vừa trải qua biến cố ly hôn. Số tiền 260.000 NDT thực chất là tiền bồi thường phá dỡ nhà cũ và toàn bộ tiền tiết kiệm của cha mẹ anh, những người đều đã ngoài 70 tuổi.

Do tinh thần không ổn định, anh ta đã lấy tiền rồi vô tình đánh rơi mà không hề nhớ. Sáng hôm sau, cặp vợ chồng già run rẩy bước vào đồn cảnh sát. Khi nhìn thấy chiếc túi vải quen thuộc, người mẹ già bật khóc ôm chặt túi tiền vào ngực, còn người cha liên tục cúi đầu cảm ơn.

Khi biết chính Thẩm Bích Hàn là người đầu tiên phát hiện và kiên quyết chờ trả lại tiền, hai cụ đã nắm tay cậu bé, xúc động cảm ơn không ngừng. “Con là ân nhân của gia đình ta”, bà lão nói.

Sau sự việc, nhà trường đã tuyên dương Thẩm Bích Hàn trong lễ chào cờ, cảnh sát địa phương cũng trao giấy khen vì hành động trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng. Thẩm Bích Hàn cũng được trao phần thưởng 10.000 NDT (37 triệu đồng) từ một chương trình của Alibaba. Khi đó, cậu bé cho biết sẽ dùng khoản tiền này để mua thiết bị phục vụ các thí nghiệm khoa học.

Thẩm Bích Hàn được khen thưởng

Khi được hỏi làm thế nào có thể giữ được sự bình tĩnh trước một số tiền lớn như vậy, Thẩm Bích Hàn chỉ trả lời ngắn gọn, chân thành: “Em không làm gì đặc biệt cả. Em chỉ nghĩ rằng đó là việc đúng đắn cần làm”.