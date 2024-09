Cậu bé ngồi giữa đám đông toàn người lớn rồi đột ngột ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, biết lý do ai cũng shock

Buổi họp phụ huynh là sự kiện không diễn ra thường xuyên nhưng lại mang lại những trải nghiệm và cảm xúc độc đáo cho từng đối tượng tham gia. Với giáo viên, đó là cơ hội để họ thảo luận với phụ huynh về quá trình học tập của học sinh cũng như cập nhật thông tin về các sự kiện và chính sách của trường. Đối với phụ huynh, buổi họp là dịp để họ trao đổi thông tin và hiểu rõ hơn về tình hình trường lớp của con em mình.

Trong khi đó, mỗi lần có họp phụ huynh là một lần học sinh sống trong nơm nớp lo sợ. Ai học giỏi còn đỡ, ai mà thành tích chưa được tốt lắm thi ôi thôi, áp lực vô cùng, chỉ sợ bố mẹ mình đi họp phụ huynh bị thầy cô "điểm danh" vì lỗi lầm của chính mình. Dẫu thấp thỏm là vậy nhưng nếu bố mẹ vắng họp, thực ra các em cũng tủi thân lắm, vì cho rằng bố mẹ không quan tâm đến mình.

Mới đây, một sự việc liên quan đến buổi họp phụ huynh đã gây ra rất tranh cãi trong cộng đồng mạng. Theo đó, một trường tiểu học tại thành phố Thiên Tân đã tổ chức họp phụ huynh và trong quá trình tổ chức đã xảy ra sự cố bất ngờ. Tại buổi họp phụ huynh, nhà trường tiến hành sắp xếp cho mỗi học sinh và phụ huynh của các em được ngồi cùng nhau. Thế nhưng, có một em học sinh lại không hề có sự đồng hành của bố mẹ. Cả buổi họp, chỉ có mình em bơ vơ giữa đám đông toàn người lớn và các bạn cùng lớp.

Cả lớp chỉ có cậu bé này là một mình, không có bố mẹ đồng hành

Thấy ai ai cũng có bố mẹ tới tham gia họp phụ huynh, cậu bé đã ngồi sụp xuống đất, nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy thất vọng. Không lâu sau, cậu bé bắt đầu cúi đầu khóc nức nở, khiến người lớn bên cạnh rối rít tìm cách dỗ em.

Cậu bé nhìn các bạn xung quanh, vẻ mặt đầy tủi thân

Sau đó cậu bé bắt đầu ôm mặt khóc nức nở

Không rõ vì lý do gì mà bố mẹ cậu bé vắng mặt. Một số tỏ ra thông cảm vì chắc bố mẹ cậu bé có việc bất khả kháng, không thể tới được. Một số khác lại đoán rằng có thể chính phụ huynh cũng cảm thấy... áp lực khi đi họp phụ huynh, sợ mình bị "bêu tên" trước cả lớp vì con em mình học hành không đâu vào đâu, do đó họ chủ động nghỉ. Trong khi đó, không ít người cho rằng chẳng có lý do gì có thể biện minh cho việc vắng mặt buổi họp phụ huynh cho con, chỉ có thể là vì thiếu trách nhiệm, không quan tâm gì đến con mà thôi.

Thực tế tình huống này thường xuyên xảy ra, mỗi phụ huynh đều có lý do của riêng mình khi không đi họp phụ huynh cho con. Trong mắt cha mẹ, họ có thể không coi đó là chuyện lớn và con cái họ có khi còn thấy mừng vì điều đó, nhưng trong mắt trẻ em, đó thực sự đã là vấn đề lớn rồi. Một số em nhạy cảm có thể sẽ suy nghĩ tiêu cực, ôm suy nghĩ "bị bỏ rơi", điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý sau này của trẻ, khiến các em trở nên bi quan, mặc cảm, tự ti.

Vì vậy, phụ huynh hiện nay không nên vì con mình còn nhỏ mà bỏ qua những chi tiết nhỏ như thế, trẻ em cũng cần sự đồng hành để lớn lên, điều này có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của trẻ sau này.