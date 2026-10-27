Cậu bé lớn lên được đàn sói trong rừng nuôi dưỡng 12 năm đã trở thành người như thế nào?

"Người sói" mô tả việc trở lại với văn minh loài người là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời.

Năm 1965, khi đang tìm kiếm khắp dãy núi Sierra Morena rộng lớn, các lực lượng thuộc Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha đã có một phát hiện bất ngờ.

Một chàng trai trẻ bước ra từ vòm lá, di chuyển khắp vùng núi bằng cả hai tay hai chân, hoàn toàn trần trụi và đi chân đất.

Đó là Marcos Rodríguez Pantoja, một thanh niên 19 tuổi đã sống 12 năm qua trên núi và hoàn toàn cách ly khỏi xã hội loài người.

Các sĩ quan bàng hoàng không thể hiểu nổi làm cách nào anh có thể sinh tồn trong môi trường hoang dã lâu đến vậy. Bàn chân anh phủ những lớp chai sần dày cụi và anh không thể nói chuyện, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ để trả lời các câu hỏi của họ.

Nhưng sau đó người ta mới biết rằng, chàng thanh niên lúc đó đã tìm được những người bạn đồng hành kỳ lạ — một đàn sói đã nhận anh làm đồng loại và giúp ông sinh tồn.

Pantoja, người sau này được mệnh danh là 'Mowgli của Tây Ban Nha', chia sẻ rằng những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời mình chính là 12 năm sống cùng gia đình nhà sói.

Người đàn ông Tây Ban Nha này, vốn sống những năm cuối đời tại tỉnh Ourense ở miền bắc Tây Ban Nha, đã qua đời vào ngày 15 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80.

Marcos Rodríguez Pantoja, người đàn ông Tây Ban Nha được sói nuôi dưỡng, đã qua đời ở tuổi 80. Trong ảnh, ông đang tương tác với bầy sói sau khi trở lại vùng núi vào năm 2010.

Câu chuyện phi thường của Pantoja bắt đầu sau khi được gửi đến dãy núi Sierra Morena vào năm 1954 để làm nghề chăn dê. Trong ảnh: Pantoja đang chơi đùa với một con sói.



Pantoja cho biết đã tìm thấy sự tự do khi sống trên núi. Ông từng phải chịu sự hành hạ dã man từ mẹ kế sau khi mẹ ruột qua đời năm ông lên ba và bố tái hôn.

Vì gia đình quá đông miệng ăn, bố và mẹ kế cuối cùng đã gửi Pantoja lên núi để làm công việc chăn dê. Tại đây, Pantoja sống cùng một ông lão, người đã dạy ông cách dùng lửa và làm công cụ lao động. Nhưng khi ông lão qua đời lúc Pantoja mới 7 tuổi, ông đột ngột bị bỏ lại một mình trên đỉnh núi.

Ông kể lại rằng mình đã sinh tồn bằng cách quan sát xem các loài động vật ăn loại quả mộng và củ nào, rồi cuối cùng được một con sói mẹ cho ăn và nhận nuôi.

Pantoja nhớ lại trong các cuộc phỏng vấn về khoảnh khắc nhìn con sói mẹ mớm thịt cho các con của nó.

"Sau khi mớm cho đàn con, nó tha đến cho tôi một miếng thịt. Tôi không dám chạm vào vì sợ nó sẽ tấn công, nhưng nó lấy mũi dẩy miếng thịt về phía tôi," Pantoja chia sẻ với BBC vào năm 2013. "Tôi cầm lấy ăn và cứ nghĩ nó sẽ cắn mình, nhưng nó lại lè lưỡi ra và bắt đầu liếm tôi. Kể từ đó, tôi đã trở thành một thành viên trong gia đình."

Pantoja cho biết mình còn có một con rắn làm bạn. Nó thường bò theo anh khắp nơi vì ông hay cho nó uống sữa dê.

Cuối cùng, "người sói" được lực lượng Vệ binh Dân sự phát hiện vào năm 1965. Khi đó, Pantoja đã trải qua 12 năm cách ly hoàn toàn với thế giới loài người.

Các sĩ quan đã ép buộc đưa Pantoja rời khỏi vùng núi trong tình trạng bị trói và bịt miệng, trong khi Pantoja không ngừng hú lên và cắn xé như một con sói.

Pantoja mô tả việc trở lại với văn minh loài người là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Đầu tiên, ông được đưa đến một cô nhi viện, nơi các sơ dạy ông cách đi thẳng lưng, ăn tại bàn và học nói trở lại. Ông không biết cách dùng dao nĩa và thường cảm thấy thoải mái hơn khi bò bằng cả tay lẫn chân.

Pantoja từng phải ngồi xe lăn một thời gian sau khi bác sĩ cắt bỏ lớp chai dày dưới bàn chân, và lần đầu tiên đến tiệm cắt tóc đã khiến ông khiếp sợ vì lo rằng lưỡi dao cạo sẽ cắt đứt cổ mình. "Người sói" cũng bị hoảng sợ bởi tiếng còi xe và đám đông nhộn nhịp, đồng thời thường xuyên tranh cãi với các sơ vì không muốn ngủ trên giường.

Sau đó, Pantoja được đưa đến Mallorca, sống trong một nhà nghỉ và đi làm. Tuy nhiên, ông đã rất khó khăn để hòa nhập vào xã hội. Khi sống trong một căn hộ thuê, ông vẫn ngủ trên sàn nhà với một đống chăn gối gom lại.

Về sau, Pantoja đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sau đó làm công việc chăn cừu cũng như làm việc trong ngành nhà hàng - khách sạn. Tuy nhiên, ông cho biết mình đã bị những người xung quanh lợi dụng về mặt tài chính do hiểu biết hạn chế về văn hóa và tiền bạc.

Vào năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn, Pantoja bày tỏ sự thất vọng về bản chất con người và ước rằng mình có thể rời bỏ xã hội. Pantoja từng cố gắng trở lại vùng núi nhưng nhận ra nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với ký ức. Hang đá của ông đã bị thay thế bởi những ngôi nhà nhỏ và cổng điện.

Bầy sói cũng không còn chấp nhận Pantoja nữa và luôn giữ khoảng cách.

"Bạn có thể cảm nhận được chúng đang ở ngay đó; bạn nghe thấy tiếng thở dốc của chúng, điều đó làm bạn nổi da gà… nhưng không dễ để nhìn thấy chúng," Pantoja nói.

"Ở đó có sói, và nếu tôi cất tiếng gọi, chúng sẽ đáp lại, nhưng chúng sẽ không tiến lại gần tôi nữa. Tôi mang mùi của con người; tôi có mùi nước hoa."

Vào năm 2010, cuộc đời ông đã trở thành chủ đề cho bộ phim Tây Ban Nha mang tên 'Among Wolves' (Sống Giữa Bầy Sói).

Nguồn: Daily Mail