Cậu bé bị gia đình dìm nước sông 12 tiếng để chữa rắn cắn, chết thương tâm

Hoàng Hà/VTC News |

Bị rắn độc cắn, cậu bé 14 tuổi ở Ấn Độ không được cứu chữa mà bị người thân trói vào bè dìm nước sông Hằng 12 tiếng theo lời pháp sư, dẫn đến cái chết tức tưởi.

Sự việc đau lòng xảy ra tại huyện Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ trong dư luận. Một cậu bé 14 tuổi thiệt mạng vì hủ tục . Bi kịch bắt đầu khi cậu bé bị rắn độc cắn trong lúc vui chơi ngoài vườn.

Thay vì lập tức đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị, cha mẹ nạn nhân lại đặt niềm tin vào một pháp sư địa phương, thường được gọi là "tantrik". Theo lời khuyên của vị pháp sư, gia đình đưa cậu bé đến bờ sông Hằng. Ông ta khẳng định dòng nước thiêng có khả năng hút nọc độc ra khỏi cơ thể nếu nạn nhân được ngâm mình đủ lâu.

Gia đình tự tay kết một chiếc bè tre sơ sài, buộc chặt cơ thể đang dần tê liệt của cậu bé vào đó và thả xuống dòng nước lạnh.

Cậu bé bị rắn cắn nhưng không được cứu chữa mà lại đem ra ngâm trong dòng sông Hằng.

Thiếu niên này bị dìm dưới nước suốt 12 giờ liên tục, trong khi cha mẹ và hàng chục người dân hiếu kỳ đứng trên bờ cầu nguyện, chờ đợi phép màu không bao giờ tới.

Những hình ảnh trong video lan truyền trên mạng xã hội khiến bất cứ ai cũng phải bàng hoàng. Cậu bé nằm bất động trên những thanh tre, bị trói bằng dây thừng và treo lơ lửng giữa dòng nước. Đám đông xung quanh không một ai can ngăn mà chỉ im lặng quan sát với niềm tin mù quáng rằng tâm linh sẽ chiến thắng độc tố. Cuối cùng, cậu bé trút hơi thở cuối cùng trên dòng sông vốn được coi là biểu tượng của sự sống.

Sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng dậy sóng với những ý kiến chỉ trích gay gắt về sự thiếu hiểu biết và mê tín dị đoan của gia đình, điều trực tiếp tước đi cơ hội sống của nạn nhân. Vụ việc này không phải tai nạn cá biệt mà chỉ là thêm một vụ việc cho thấy thực trạng nhức nhối tại các vùng nông thôn Ấn Độ, nơi trình độ dân trí còn thấp và ảnh hưởng của các pháp sư "rởm" vẫn còn quá lớn.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, khi bị rắn độc cắn, thời gian là vàng. Việc chậm trễ dù chỉ một giờ cũng đủ khiến nọc độc tấn công hệ thần kinh hoặc tim mạch, gây tử vong.

Vào năm 2024 tại Bulandshahr, Ấn Độ, một thanh niên 20 tuổi cũng bị gia đình đem đi làm phép tại sông Hằng sau khi bệnh viện trả về. Những cái chết lặp đi lặp lại này cho thấy các chiến dịch nâng cao nhận thức về y tế cơ sở vẫn chưa thực sự chạm đến được tầng lớp dân cư nghèo khó. Dư luận Ấn Độ đang yêu cầu cơ quan chức năng có hình phạt nghiêm khắc đối với vị pháp sư và cả những người giám hộ đã gián tiếp gây ra cái chết trẻ em bằng các phương pháp chữa bệnh phi khoa học.

