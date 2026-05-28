Theo NDTV, cảnh sát cho biết, một bé trai 7 tuổi đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà chung cư ở khu vực đường Sinhagad, Pune (Ấn Độ). Nạn nhân được xác định là Shivansh Shailesh Dhut. Vụ việc xảy ra tại chung cư Riddhi Siddhi ở Nimbajinagar.

Theo cảnh sát, Shivansh đang chơi trong khuôn viên khu nhà ở vào khoảng 10 giờ tối, như thường lệ. Trong lúc đó, cậu bé được cho là đã vào thang máy của tòa nhà và ấn một trong các nút bấm.

Cảnh sát cho biết thang máy bắt đầu di chuyển nhưng dừng lại giữa chừng trước khi đến tầng hai, khiến đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong. Khi Shivansh không trở về nhà trong một thời gian dài, các thành viên trong gia đình và những người dân khác bắt đầu tìm kiếm cậu bé.

Trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn, người dân cho biết họ nghi ngờ thang máy có thể bị kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã được thông báo vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm.

Cảnh sát đã lập biên bản vụ việc tử vong do tai nạn

Lực lượng cứu hỏa và một đội từ đồn cảnh sát đường Sinhagad đã đến hiện trường và mở thang máy sau một nỗ lực cứu hộ. Tuy nhiên, đứa trẻ được phát hiện đã bất tỉnh.

Cảnh sát nghi ngờ cậu bé có thể đã chết sau khi bị mắc kẹt trong không gian kín trong một thời gian dài, mặc dù nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy thang máy không có lỗi kỹ thuật tức thời, trách nhiệm bảo trì thuộc về ban quản lý khu nhà ở.

Hiện cảnh sát đường Sinhagad đã lập biên bản vụ tai nạn gây tử vong và đang tiến hành điều tra thêm.

Theo NDTV