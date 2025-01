Cậu bé 4 tuổi lén ăn cherry, người bán hàng bắt đền 300 nghìn: Bà mẹ đáp một câu khiến đối phương đuối lý

Mỗi cuối tuần, nhiều phụ huynh lại đưa con đi siêu thị mua sắm và cô Lý (34 tuổi, Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Cô thường xuyên bận rộn với công việc. Vì vậy, cô thường gửi con trai 4 tuổi nhờ ông bà nội trông giúp.

Trong lúc không để ý ở siêu thị, đứa bé đã lấy một quả cherry trên quầy và bỏ vào miệng. Một nhân viên tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy tới trách mắng và đòi bồi thường. Sau khi gặp phụ huynh, thái độ của người bán hàng vẫn không hề dịu đi, thậm chí còn yêu cầu cô phải trả 90 NDT (khoảng 311 nghìn đồng), tương đương với số tiền để mua một kg cherry.

Đối diện với nhân viên bán hàng, cô Lý bình tĩnh đáp: “Con nít ăn lén là sai rồi. Tôi đã không dạy dỗ nó kỹ, một phần lỗi là do tôi. Tôi sẵn lòng mua hộp cherry này, nhưng tôi sẽ không bao giờ trả mức giá bạn đã đề cập để bồi thường một quả mà con trai tôi đã ăn."

Một số khách hàng gần đó khi biết sự việc cũng bàn tán, số đông trách nhân viên cửa hàng quá cứng rắn. Lúc này, người quản lý siêu thị sau khi nghe chuyện xảy ra liền đứng ra giải quyết. Cuối cùng, họ đồng ý với phương án để cô Lý mua một kg cherry, sau đó, hai bên cùng bỏ qua cho nhau.

Thực tế, sự cố của cô Lý không phải trường hợp cá biệt. Trẻ nhỏ chưa có khái niệm rõ ràng về hàng hóa trong siêu thị, có thể nghĩ rằng mọi thứ đều có thể lấy tùy ý. Vì vậy, bé có thể nhìn thấy đồ ăn vặt, nước uống yêu thích và mở ra ăn ngay mà quên mất phải thanh toán trước. Trẻ em không hiểu những lý lẽ phức tạp này nhưng cha mẹ có thể thông qua giáo dục và hướng dẫn hàng ngày để trẻ hiểu rằng hành vi như vậy là sai.

Cha mẹ cần lưu ý gì khi đưa con đi siêu thị?

Đưa con đi siêu thị, cha mẹ không chỉ là người đồng hành mà còn là người hướng dẫn hành vi chuẩn mực cho con. Để tránh con mắc lỗi, cha mẹ cần lưu ý những điều sau khi đưa con đi siêu thị:

Nói rõ quy tắc trước

Nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh vẫn đang phát triển, chúng chưa hiểu đầy đủ về các quy tắc của siêu thị và những nơi công cộng khác. Là cha mẹ, trước khi đưa con đi siêu thị, phải nói rõ các quy tắc liên quan. Ví dụ, nói với con rằng tất cả hàng hóa phải được thanh toán xong mới được lấy và sử dụng, không được tự ý mở bất kỳ hàng hóa nào. Đồng thời, cũng cần nói với con rằng, đồ dùng thử trong siêu thị chỉ được nếm thử một chút, không được ăn liên tục hoặc lén lút ăn các hàng hóa khác. Cha mẹ có thể thông qua trò chơi, kể chuyện,... để con dễ hiểu các quy tắc này hơn. Ví dụ, cha mẹ có thể chơi trò chơi "mua sắm ở siêu thị" với con, mô phỏng tình cảnh mua sắm thực tế, trong đó dạy con cách lựa chọn hàng hóa, thanh toán và tính tiền đúng cách. Thông qua việc hướng dẫn trong thực tế, trẻ có thể nắm vững hơn các quy tắc tiêu dùng ở siêu thị.

Luôn chú ý đến hành vi của con

Ngay cả khi đã nói trước các quy tắc, trẻ ở siêu thị có thể vì tò mò mà đi chệch khỏi những quy tắc này. Do đó, khi đưa con đi siêu thị, cha mẹ cần luôn chú ý đến hành động của con, đảm bảo con không làm những hành vi không đúng. Nếu phát hiện con có hành vi mở hàng hóa hoặc lấy đồ, cần nhắc nhở và ngăn chặn ngay, tránh để con mắc lỗi. Đồng thời, cha mẹ cũng cần đảm bảo an toàn cho con. Siêu thị thường có lượng người qua lại đông đúc, trẻ có thể bị lạc vì ham chơi hoặc mất tập trung nhất thời. Vì vậy, cha mẹ phải luôn để mắt đến con, tránh để con rời khỏi tầm mắt, đảm bảo an toàn cho con.

Dạy con tôn trọng người khác và các quy tắc

Dạy con tôn trọng người khác và các quy tắc không chỉ là dạy con tuân thủ quy tắc của siêu thị mà còn là quá trình nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm xã hội cho con. Ở những nơi công cộng như siêu thị, cha mẹ cần thông qua hành động và lời nói cụ thể để nói với con rằng, tất cả đồ vật đều có chủ, không được lấy hoặc chiếm hữu khi chưa được phép. Việc giáo dục này không chỉ giới hạn ở siêu thị mà còn có thể mở rộng sang các khía cạnh khác trong cuộc sống, chẳng hạn như trường học, giao thông công cộng,... Thông qua những việc này, trẻ có thể dần hình thành sự tôn trọng đối với tài sản của người khác, học cách tuân thủ các quy tắc xã hội. Việc hình thành thói quen này sẽ đóng vai trò tích cực trong quá trình trưởng thành của trẻ.

(Theo Sohu)