Cậu bé 3 tuổi biến mất ở nhà ga, người cha đi bộ 1.700km tìm con đến chết: 30 năm sau, phép màu xảy ra vào đúng ngày sinh nhật

Gouming Martens là một nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Hoa, được một cặp vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi từ khi mới 4 tuổi. Sau hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt kéo dài suốt 12 năm, anh cuối cùng đã được đoàn tụ với mẹ ruột. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim này đã khiến không ít người nghẹn ngào bởi phía sau đó là mất mát, đau thương nhưng cũng tràn đầy tình yêu và hy vọng.

Vào khoảng 30 năm trước, vào năm 1994, trong chuyến đi cùng bố mẹ từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, về quê mẹ ở Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, một cậu bé tên Gao Yang không may bị lạc tại một nhà ga đông đúc. Khi ấy, cậu bé mới 3 tuổi. Một người tốt bụng đã đưa cậu bé vào trại trẻ mồ côi. Hai năm sau, cặp vợ chồng người Hà Lan là Jozef và Maria Martens đã nhận nuôi cậu bé và đưa về châu Âu.

Cặp vợ chồng mất con, sau đó là chuỗi bi kịch.

Cha mẹ nuôi giữ lại cái tên Gouming, tên do trại trẻ mồ côi đặt, với mong muốn con trai luôn ghi nhớ nguồn gốc của mình. Không chỉ vậy, họ còn hết lòng ủng hộ Gouming trong việc tìm lại cha mẹ ruột, xem đó là hành trình quan trọng trong cuộc đời con.

Năm 2007, cả gia đình cùng trở lại Trung Quốc với hy vọng tìm được manh mối, nhưng trại trẻ mồ côi nơi Gouming từng sống đã không còn tồn tại. Dù thất vọng, Gouming chưa bao giờ từ bỏ. Anh dành 5 năm học lại tiếng Quan Thoại, vừa học vừa làm để tích góp tiền cho ba chuyến quay lại Trung Quốc trong thời gian học đại học.

Đến năm 2012, Gouming đăng ký thông tin với Baobeihuijia, một mạng lưới tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm người thân thất lạc. Kể từ đó, các tình nguyện viên đã đồng hành cùng anh trong hành trình tìm lại gia đình ruột thịt. Song song với việc truy tìm nguồn cội, Gouming vẫn bền bỉ theo đuổi con đường học vấn. Anh tốt nghiệp Đại học Leiden tại Hà Lan, sau đó nhận bằng Tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học McGill ở Canada. Hiện anh đang làm việc trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo tại Canada.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào tháng 10 năm 2023, khi các tình nguyện viên thông báo mẫu DNA của Gouming trùng khớp với một người phụ nữ tên Wen Xurong, mẹ ruột của anh. Hóa ra, trong suốt nhiều năm, cha mẹ ruột chưa từng ngừng tìm kiếm con trai thất lạc, với cái tên Gao Yang.

Bi kịch của gia đình bắt đầu từ năm 1994. Sau khi lạc mất con trai ở ga tàu, người cha bị một nhóm côn đồ đánh đập trong lúc đi tìm vợ. Người mẹ thì bị một kẻ lang thang lừa đưa về nhà, ép sinh con rồi bỏ rơi. Bà Wen trở về quê ở Tứ Xuyên trong tình trạng rối loạn tâm thần, sau đó tái hôn và sinh thêm một con gái. Người cha, trong tuyệt vọng, đã đi bộ quãng đường hơn 1.700 km từ Tứ Xuyên đến Giang Tô để tìm con, sống nhờ ăn xin. Ông qua đời năm 2009 mà chưa kịp gặp lại con trai.

Đến năm 2017, anh trai của người cha liên hệ với bà Wen, khuyên bà đăng ký DNA với cảnh sát và đăng thông tin tìm con lên Baobeihuijia. Tuy nhiên, việc đối chiếu gặp rất nhiều khó khăn do thiếu dữ liệu DNA của người cha. Sau quá trình rà soát hàng trăm thông tin, kết hợp xét nghiệm mẫu máu, các tình nguyện viên cuối cùng đã xác nhận mối quan hệ mẹ con.

Gouming Martens và bố mẹ nuôi.

Một chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng là ngày Gouming nhận được tin vui cũng chính là sinh nhật thật của anh, ngày 12 tháng 10 theo lịch Trung Quốc. Không may, mẹ nuôi của anh đã qua đời ngay trước thời điểm đó. Dù vậy, cha nuôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến con trai tìm được gia đình ruột thịt.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Gouming trở về Tứ Xuyên đoàn tụ cùng các anh chị em cùng cha khác mẹ. Người mẹ ruột, dù mắc bệnh tâm thần, vẫn gọi anh bằng biệt danh thân thương Yangyang và hỏi: "Con đã đi đâu thế?". Gouming nhẹ nhàng đáp: "Con về rồi đây".

Cha dượng đã chuẩn bị nhiều món ăn từ khoai tây, loại thực phẩm quen thuộc với Gouming trong những năm sống tại Hà Lan và Canada. Anh cũng trở về Giang Tô thăm mộ cha ruột, gặp lại họ hàng. Người chú trao lại cho anh khoản tiền bồi thường phá dỡ nhà mà cha anh đã cất giữ hơn một thập kỷ, đồng thời viết thư cảm ơn cha nuôi vì đã nuôi dạy Gouming trưởng thành, để người anh trai quá cố có thể yên lòng.

Gouming chia sẻ rằng anh kiên trì tìm kiếm cha mẹ ruột không chỉ vì bản thân, mà còn vì anh tin họ chưa từng từ bỏ mình. Câu chuyện khép lại sau nhiều thập kỷ bằng một cuộc đoàn tụ muộn màng, nơi cả gia đình ruột thịt lẫn gia đình nuôi đều chan chứa tình yêu thương, khiến nhiều người tin rằng phép màu đôi khi đến rất muộn, nhưng vẫn kịp để chữa lành.