Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại bang Pernambuco (Brazil) khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Nạn nhân là cậu bé 13 tuổi tên Deivson Rocha Dantas, tử vong sau khi bị cá mập tấn công trong lúc đang tắm biển tại bãi Praia Del Chifre vào ngày 29/1.

Theo thông tin từ cơ quan giám sát sự cố cá mập của bang, cậu bé đang ở dưới nước cùng nhóm bạn thì bất ngờ bị một con cá mập lao tới cắn mạnh vào chân phải. Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức kéo em lên bờ trong tình trạng mất máu nghiêm trọng.

Hình ảnh cá mập tại bãi biển Praia Del Chifre

Một nhân chứng cũng là người thân của nạn nhân kể lại rằng cảnh tượng lúc đó vô cùng hoảng loạn. Con cá mập được cho là đã gây tổn thương cực nặng, gần như phá hủy hoàn toàn phần chân của cậu bé.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Tricentenário để cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác nhận em đã không thể qua khỏi vì chấn thương quá nghiêm trọng.

Cậu bé đang bơi ở bãi biển Del Chifre ở Brazi

Khu vực xảy ra vụ việc vốn được biết đến là điểm nóng về các vụ cá mập tấn công trong nhiều năm qua. Chính quyền địa phương đã đặt nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, song tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt với những người bơi ra xa bờ.

Cái chết của cậu bé 13 tuổi đang làm dấy lên lo ngại mới về mức độ an toàn tại các bãi biển trong khu vực, đồng thời nhắc lại rủi ro tiềm ẩn khi tắm biển ở những vùng nước có lịch sử xuất hiện cá mập.

Nguồn: Unilad