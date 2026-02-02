HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cậu bé 13 tuổi bị cá mập tấn công tử vong tại một địa điểm du lịch nổi tiếng

Đoàn Thu Hoa |

Một chuyến tắm biển cùng bạn bè đã biến thành thảm kịch khi bé trai 13 tuổi ở Brazil bị cá mập tấn công trực diện. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại bang Pernambuco (Brazil) khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Nạn nhân là cậu bé 13 tuổi tên Deivson Rocha Dantas, tử vong sau khi bị cá mập tấn công trong lúc đang tắm biển tại bãi Praia Del Chifre vào ngày 29/1.

Theo thông tin từ cơ quan giám sát sự cố cá mập của bang, cậu bé đang ở dưới nước cùng nhóm bạn thì bất ngờ bị một con cá mập lao tới cắn mạnh vào chân phải. Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức kéo em lên bờ trong tình trạng mất máu nghiêm trọng.

Cậu bé 13 tuổi bị cá mập tấn công tử vong tại bãi biển nổi tiếng - Ảnh 1.

Hình ảnh cá mập tại bãi biển Praia Del Chifre

Một nhân chứng cũng là người thân của nạn nhân kể lại rằng cảnh tượng lúc đó vô cùng hoảng loạn. Con cá mập được cho là đã gây tổn thương cực nặng, gần như phá hủy hoàn toàn phần chân của cậu bé.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Tricentenário để cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác nhận em đã không thể qua khỏi vì chấn thương quá nghiêm trọng.

Cậu bé 13 tuổi bị cá mập tấn công tử vong tại bãi biển nổi tiếng - Ảnh 2.

Cậu bé đang bơi ở bãi biển Del Chifre ở Brazi

Khu vực xảy ra vụ việc vốn được biết đến là điểm nóng về các vụ cá mập tấn công trong nhiều năm qua. Chính quyền địa phương đã đặt nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, song tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt với những người bơi ra xa bờ.

Cái chết của cậu bé 13 tuổi đang làm dấy lên lo ngại mới về mức độ an toàn tại các bãi biển trong khu vực, đồng thời nhắc lại rủi ro tiềm ẩn khi tắm biển ở những vùng nước có lịch sử xuất hiện cá mập.

Nguồn: Unilad

Nữ nhân viên tiệm cắt tóc mất tích, vài ngày sau bạn trai nạn nhân thừa nhận điều rợn người
Tags

tử vong

du lịch

tấn công

cậu bé

cá mập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại