Ngày 20/02, từ khóa "Mẹ yêu cầu nộp lại 20.000 tệ tiền lì xì khiến đứa trẻ phản kháng" đã nhanh chóng leo lên dẫn đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo, thu hút sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Gần đây, một cậu bé 12 tuổi tên Tiểu Vương đã nhận được hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu VNĐ) tiền lì xì từ người lớn. Người mẹ yêu cầu cậu nộp lại toàn bộ với lý do "tiền lì xì là kết quả của việc tặng quà qua lại giữa người lớn, nên do cha mẹ quản lý".

Tuy nhiên, đứa trẻ kiên quyết khẳng định "đây là tiền ông bà, cô dì chú bác cho riêng con, con có quyền tự giữ và sử dụng", dẫn đến tranh cãi gay gắt giữa hai mẹ con. Xung đột này không chỉ chạm vào "nỗi đau" của nhiều gia đình mà còn khiến vấn đề "tiền lì xì thuộc về ai" trở thành tâm điểm chú ý. Tờ Sanxiang Metropolis Daily đã đưa ra lời giải đáp dưới góc độ pháp lý.

Góc độ pháp lý: Tiền lì xì là tài sản tặng cho, trẻ em mới là chủ nhân thực sự

Theo các quy định liên quan của "Bộ luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", việc người lớn tặng tiền lì xì cho trẻ em được coi là hành vi tặng cho. Một khi đứa trẻ hoặc người giám hộ tiếp nhận và tiền được chuyển giao, quyền sở hữu sẽ thuộc về chính đứa trẻ. Việc nhận quà tặng là hành vi "thu lợi thuần túy", không yêu cầu người nhận phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Do đó, ngay từ khi mới sinh ra, trẻ em đã có quyền sở hữu đối với tiền lì xì của mình.

Trong thực tiễn tư pháp, ngay cả khi cha mẹ ly hôn, tiền lì xì cũng không thuộc tài sản chung của vợ chồng và không có quyền phân chia. Cha mẹ chỉ với tư cách là người giám hộ hợp pháp, có thể thay mặt quản lý nhưng tuyệt đối không có quyền tịch thu hay tùy tiện định đoạt, càng không được dùng cho tiêu dùng cá nhân, nếu không sẽ xâm phạm quyền lợi tài sản của người được giám hộ.

Trẻ em có thể tự tiêu tiền lì xì không?

Theo pháp luật Trung Quốc hiện hành, quyền định đoạt sẽ gắn liền với độ tuổi. Theo đó, trẻ dưới 8 tuổi không có năng lực hành vi dân sự, phải do cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thay mặt định đoạt. Trẻ từ đủ 8 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có thể độc lập thực hiện các hành vi phù hợp với độ tuổi và trí tuệ của mình, chẳng hạn như mua đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ, đồ ăn nhẹ và các khoản tiêu dùng nhỏ hợp lý khác. Tuy nhiên, các khoản chi lớn, nạp tiền chơi game trực tuyến, tặng quà cho streamer... rõ ràng vượt quá phạm vi độ tuổi thì phải được người giám hộ đồng ý hoặc xác nhận, nếu không hành vi đó sẽ vô hiệu.

Nếu cha mẹ phát hiện trẻ sử dụng không đúng cách (như nạp tiền game hoặc tặng quà giá trị lớn), có thể dựa trên Bộ luật Dân sự để yêu cầu các nền tảng mạng hoàn trả tiền.

Cha mẹ có thể dùng tiền lì xì của con không?

Cha mẹ có nghĩa vụ quản lý, nhưng chỉ được sử dụng dựa trên nguyên tắc "có lợi nhất cho đứa trẻ", ví dụ như đóng học phí, chi trả y tế hoặc mua các nhu yếu phẩm sinh hoạt. Bất kỳ hành vi định đoạt nào không vì lợi ích của trẻ (như cha mẹ tự tiêu xài, trả nợ) đều là vi phạm pháp luật. Sau khi trưởng thành, con cái có quyền truy cứu trách nhiệm và yêu cầu hoàn trả.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng tranh luận kịch liệt. Có người ủng hộ đứa trẻ: "Đó là tiền của tôi, tôi có quyền quyết định"; cũng có người cho rằng: "12 tuổi còn quá nhỏ, cha mẹ quản lý sẽ an toàn hơn"; nhưng đa số đều kêu gọi "việc giáo dục trẻ quản lý tài chính quan trọng hơn việc tranh giành tiền bạc".

Cuộc thảo luận này nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng tiền lì xì là tài sản riêng của trẻ, quản lý là trách nhiệm chứ không phải quyền sở hữu. Cha mẹ có thể hướng dẫn con lập kế hoạch hợp lý như gửi tiết kiệm, mua quỹ giáo dục, thậm chí đầu tư nhỏ để tiền lì xì trở thành đòn bẩy cho sự trưởng thành, thay vì là ngòi nổ cho những mâu thuẫn gia đình.

Nguồn: HK01