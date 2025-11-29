Cậu bé 11 tuổi ra đi mãi mãi khi phụ huynh vắng nhà, cha vô tình tìm được bức tranh con vẽ, vội vàng báo cảnh sát

Trong xã hội hiện nay, trẻ em luôn là trung tâm của mỗi gia đình. Bố mẹ nào cũng mong con lớn lên an toàn, khỏe mạnh và thành công, mang lại niềm tự hào cho gia đình. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện lúc nào cũng thuận lợi, đôi khi những sự việc bất ngờ và đau lòng vẫn xảy ra.

Mới đây, tại một khu chung cư, một bé trai 11 tuổi tại Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử trong lúc bố mẹ vắng nhà. Sự việc khiến cả gia đình bàng hoàng, không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ vốn vui vẻ, hòa đồng và học hành tốt lại đưa ra quyết định đau lòng như vậy. Theo tiết lộ của người cha, gia đình không hề gây áp lực học tập cho con, con cũng luôn có kết quả học tập tốt, nhưng bi kịch vẫn xảy ra, khiến họ không khỏi bàng hoàng và day dứt.

Cậu bé 11 tuổi nhảy lầu tự tử trong lúc bố mẹ vắng nhà.

Không lâu sau, cha em tình cờ phát hiện một bức tranh con vẽ trước khi mất. Trong tranh, một giáo viên đang bắt nạt học sinh, khiến cậu bé đau khổ và cuối cùng chọn cách kết thúc cuộc sống của mình. Lúc này, cha mới nhận ra con đã bị bắt nạt ở trường, nhưng không dám kể với ai.

Người cha sau đó mang bức tranh đến cơ quan chức năng với hy vọng đòi lại công bằng cho con. Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn, nạn nhân đã mất, liệu giáo viên liên quan có bị xử lý vẫn chưa rõ ràng.

Trên thực tế, tình trạng bạo lực và bị cô lập ở trường trong những năm gần đây vẫn liên tục được báo cáo.

Vậy tại sao trẻ không dám nhờ cha mẹ hay người lớn giúp đỡ? Có hai lý do chính:

1. Cha mẹ quá tin tưởng giáo viên

Văn hóa truyền thống đề cao “tôn sư trọng đạo”. Đương nhiên đây là quan điểm đúng nhưng nhiều phụ huynh xem giáo viên là uy quyền tối cao. Họ giao hoàn toàn trách nhiệm quản lý con cho giáo viên và đôi khi cho rằng giáo viên nghiêm khắc là tốt cho trẻ. Điều này khiến trẻ vừa kính sợ vừa e ngại giáo viên, và khi gặp vấn đề, trẻ nghĩ rằng giáo viên và cha mẹ là “một phe”, nên không dám nói ra.

2. Cha mẹ không tin con

Một số trẻ dũng cảm chia sẻ chuyện bị bắt nạt nhưng không được cha mẹ tin tưởng. Cha mẹ có thể nghĩ con đang trốn học hoặc giáo viên nghiêm khắc là vì tốt cho con. Khi chính người thân gần gũi nhất không lắng nghe, trẻ sẽ dần từ bỏ việc nhờ giúp đỡ, dẫn đến tích tụ cảm xúc tiêu cực và bi kịch xảy ra.

Chuyên gia giáo dục người Trung Quốc từng chia sẻ: “Trẻ em có vẻ yếu ớt, nhưng bên trong chúng ẩn chứa năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Sự phát triển của trẻ không cần thêm gì từ người lớn, chỉ cần một môi trường và điều kiện phù hợp”.

Điều này nhắc nhở phụ huynh rằng: Không phải lúc nào cũng phải dạy trẻ, đôi khi chúng ta học từ trẻ nhiều hơn.

Cha mẹ cần làm gì khi con có dấu hiệu bị bạo lực học đường?

Bạo lực học đường không chỉ để lại những vết thương thể xác mà còn gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho trẻ. Khi con có dấu hiệu bị bạo lực học đường, vai trò của cha mẹ trở nên vô cùng quan trọng. Trước hết, cha mẹ cần lắng nghe con một cách kiên nhẫn, không vội vàng trách mắng hay cho rằng con đang “phóng đại”. Trẻ thường ngại chia sẻ vì sợ bị đánh giá hoặc làm bố mẹ lo lắng, vì vậy một không gian an toàn, tin cậy sẽ giúp con mở lòng. Hãy hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng, khéo léo và cho con biết rằng bố mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét.

Tiếp theo, cha mẹ nên quan sát các dấu hiệu bất thường của con, từ việc giảm hứng thú đi học, thay đổi hành vi, đến các vết bầm tím, mất mát đồ dùng hay stress kéo dài. Những thay đổi nhỏ này có thể là lời cảnh báo sớm về tình trạng bạo lực mà trẻ đang chịu đựng. Khi phát hiện, đừng để con đối mặt một mình mà hãy đồng hành cùng con để tìm ra giải pháp.

Việc trao đổi với nhà trường cũng là bước quan trọng. Cha mẹ nên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu, trình bày vấn đề một cách rõ ràng và khách quan, đồng thời yêu cầu nhà trường có biện pháp bảo vệ con. Đôi khi, một cuộc họp giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh liên quan sẽ giúp làm rõ tình hình và tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đồng thời tạo môi trường an toàn hơn cho con.

Cha mẹ cần có biện pháp để bảo vệ con trẻ.

Ngoài ra, nếu tình trạng bạo lực học đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ, cha mẹ nên cân nhắc đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ. Trẻ cần học cách tự bảo vệ bản thân, xử lý cảm xúc và xây dựng lòng tự tin. Cha mẹ cũng có thể đồng hành bằng cách trò chuyện hàng ngày, cùng con tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất và kỹ năng xã hội để trẻ cảm thấy an toàn, tự tin và được yêu thương.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cha mẹ luôn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Đừng để cảm xúc lo lắng hay tức giận dẫn đến những quyết định vội vàng, có thể làm tình hình trở nên căng thẳng. Hãy để con thấy rằng dù chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn ở bên, lắng nghe, bảo vệ và đồng hành cùng con. Chỉ khi trẻ cảm nhận được sự an toàn và yêu thương, mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi và lấy lại niềm tin vào bản thân cũng như môi trường xung quanh.

Bạo lực học đường không thể xem nhẹ, nhưng với sự quan tâm đúng cách từ cha mẹ, trẻ có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời, hạn chế tổn thương và tìm lại niềm vui tuổi học trò.