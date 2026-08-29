Kết hợp là ra siêu hit 2 tỷ views, đây là bộ đôi siêu sao "mát vía" nhất làng nhạc hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trước thềm concert sắp diễn ra tại Seoul, Bruno Mars bất ngờ nhắc đến Rosé và chia sẻ mong muốn được tái hợp cùng cô trên sân khấu để biểu diễn APT.. Khi được đề cập đến khả năng mời Rosé tham gia concert, Bruno Mars hài hước nói: “Nếu tôi đủ khả năng mời được em ấy. Dạo này cát-xê của em ấy đắt lắm. Em ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe điện thoại của tôi nữa”.

Chia sẻ của Bruno Mars nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Dù rõ ràng đây là một câu nói đùa, nhiều khán giả vẫn không khỏi tò mò về mức cát-xê của Rosé ở thời điểm hiện tại. Sau thành công vang dội của APT. cùng loạt dấu mốc cá nhân, nữ ca sĩ được xem là một trong những ngôi sao Kpop có vị thế hàng đầu trên thị trường quốc tế.

Câu nói của Bruno Mars về cát-xê Rosé đang viral

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản nằm ở việc “có đủ tiền hay không”. Rosé vốn là nghệ sĩ khá kén chọn các sân khấu biểu diễn. Kể từ khi rời YG Entertainment để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc định hướng con đường riêng. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại những sự kiện đặc biệt, lễ trao giải hoặc tham gia các sân khấu để ủng hộ đồng nghiệp thân thiết.

Nếu so với tần suất biểu diễn của Lisa hay Jennie trong các hoạt động cá nhân, Rosé rõ ràng có phần khiêm tốn hơn

Nếu so với tần suất biểu diễn của Lisa hay Jennie trong các hoạt động cá nhân, Rosé rõ ràng có phần khiêm tốn hơn. Việc nữ ca sĩ hạn chế nhận show càng khiến mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu trở thành một sự kiện được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Đầu năm nay, khi được Alex Cooper hỏi thẳng về khả năng tổ chức một world tour solo, Rosé thừa nhận bản thân và người hâm mộ đều rất mong chờ ngày đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng cô vẫn chưa có đủ “chất liệu” để xây dựng một trải nghiệm biểu diễn trọn vẹn.

“Tôi cảm thấy để tạo ra một thế giới hoàn chỉnh trên sân khấu, tôi cần thêm thời gian và thêm nhiều bài hát nữa. Hiện tại chúng ta có, bao nhiêu nhỉ, khoảng 12 bài?”, Rosé chia sẻ. “Tôi chưa sẵn sàng để xây dựng một khối lượng tác phẩm đủ lớn cho mọi người”. Rosé cũng từng chia sẻ về việc bản thân ít khi xuất hiện, ít nhận show vì muốn tập trung thời gian sáng tác. Điều này có thể khiến người hâm mộ nhớ nhung, nhưng ai nấy đều thấu hiểu và ủng hộ cho định hướng làm nghề của cô.

Rosé chia sẻ về việc bản thân ít khi xuất hiện, ít nhận show vì muốn tập trung thời gian sáng tác

Về Bruno Mars và Rosé, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vốn không chỉ dừng lại ở một màn hợp tác âm nhạc. Bruno Mars là một trong những người đồng hành đặc biệt với Rosé trong cột mốc thành công lớn nhất sự nghiệp của cô. APT. không chỉ trở thành bản hit toàn cầu mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho tên tuổi của cả hai nghệ sĩ.

APT. - Rosé - Bruno Mars

Ra mắt vào tháng 10/2024, APT. nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên phạm vi toàn cầu với giai điệu “apateu, apateu, apateu” gây nghiện. Màn kết hợp giữa Rosé và Bruno Mars trở thành hiện tượng mạng xã hội, đồng thời đưa nữ ca sĩ BLACKPINK tiến thêm một bước trên thị trường âm nhạc US-UK. APT. liên tục công phá các bảng xếp hạng từ Hàn Quốc đến Âu Mỹ, đạt vị trí số 1 trên Billboard Global 200 trong 12 tuần và giữ vị trí số 1 trên Global Excl. U.S. trong 19 tuần. Ca khúc cũng debut ở vị trí thứ 8 trên Billboard Hot 100. MV APT. tiếp tục thiết lập hàng loạt kỷ lục, trong đó có thành tích trở thành MV của nghệ sĩ nữ đạt 2 tỷ lượt xem nhanh nhất lịch sử âm nhạc. Hiện sản phẩm đã vượt mốc 2,6 tỷ lượt xem, trở thành một trong những mega hit nổi bật của thập kỷ.

MV APT. đạt hơn 2.6 tỷ views

Tại Hàn Quốc, APT. đạt Perfect All-Kill (PAK) vào cuối tháng 10/2024, với hơn 282 giờ đứng đầu đồng thời các bảng xếp hạng nhạc số lớn như Melon, Genie, Bugs, FLO, YouTube Music và Vibe. Thành tích này cũng góp phần đưa Bruno Mars trở thành một hiện tượng tại thị trường Kpop, khi nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng Hàn Quốc.

Sức ảnh hưởng của APT. còn được nối dài bằng hàng loạt dấu mốc lịch sử khác. Giọng ca chính BLACKPINK trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên nhận 3 đề cử Grammy 2026, trong đó có hai hạng mục thuộc Big 4 là Ca khúc của năm và Thu âm của năm. Tại BRIT Awards, Rosé cũng là nghệ sĩ Kpop đầu tiên mang về cúp vàng danh giá.

Tại BRIT Awards, Rosé cũng là nghệ sĩ Kpop đầu tiên mang về cúp vàng danh giá

Cùng APT. và album solo rosie, năm 2025 có thể xem là một trong những giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Rosé. Cuối năm đó, nữ ca sĩ được TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025, qua đó trở thành “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” theo bảng xếp hạng này.

Đóa hồng nước Úc được TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025

Với Bruno Mars, APT. cũng là một trong hai siêu hit góp phần tạo nên màn hồi sinh sự nghiệp ngoạn mục của nam ca sĩ, bên cạnh Die With A Smile kết hợp cùng Lady Gaga. Hai ca khúc giúp Bruno Mars duy trì sức nóng trên thị trường quốc tế đã tạo đà cho Bruno phát hành album mới trong năm nay.

Bruno Mars từng dí dỏm đăng tải trên Instagram: “Rosé à, em đã giúp anh trả gần hết số nợ rồi đó”

Người hâm mộ từng nhiều lần đùa rằng Rosé đã góp phần “trả nợ” cho Bruno Mars. Năm 2024, NewsNation từng lan truyền thông tin Bruno Mars nợ sòng bạc MGM Resorts International ở Las Vegas số tiền lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng. Dù sau đó thông tin này được phía sòng bạc đính chính, câu chuyện vẫn trở thành một giai thoại nổi tiếng xoay quanh nam ca sĩ. Thậm chí, chính Bruno Mars cũng nhiều lần chủ động tham gia vào “truyền thuyết nợ nần” này.

Khi xuất hiện tại sân vận động SoFi với tư cách khách mời trong concert DEADLINE của BLACKPINK, Bruno Mars từng dí dỏm đăng tải trên Instagram: “Rosé à, em đã giúp anh trả gần hết số nợ rồi đó”. Câu nói được xem như màn đáp trả hài hước của nam ca sĩ trước tin đồn anh phải gánh khoản nợ 50 triệu USD và liên tục chạy show để trả nợ.

Bruno từng phá lệ xuất hiện tại MAMA 2024 để trình diễn APT.

"Tháp tùng" nàng tại Grammy 2026 và cùng biểu diễn mega hit

Không chỉ dừng lại ở APT., Bruno Mars còn dành cho Rosé nhiều sự ưu ái đặc biệt. Anh từng phá lệ xuất hiện tại MAMA 2024 để trình diễn APT., nhiều lần tham gia sân khấu cùng Rosé khi có cơ hội. Tại Grammy 2026, Bruno Mars cũng đồng hành cùng Rosé trong sân khấu Grammy đầu tiên của nữ ca sĩ. Mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ vì thế càng khiến người hâm mộ kỳ vọng Rosé sẽ xuất hiện tại concert của Bruno Mars ở Seoul sắp tới. Dù nam ca sĩ hài hước nói rằng “cát-xê Rosé đắt” hay cô “không nghe điện thoại”, những câu nói này dường như vẫn không thể dập tắt hy vọng về một màn tái hợp APT. trên sân khấu. Nếu điều đó thực sự xảy ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những màn khách mời được mong chờ nhất của concert Bruno Mars tại Seoul.