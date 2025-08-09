Bạn đọc NGUYỄN THANH (TP HCM) hỏi: "Thời gian qua, xuất hiện một số trường hợp cắt ghép hình ảnh để tống tiền hoặc hạ uy tín của cán bộ, lãnh đạo. Theo quy định của pháp luật, hành vi này bị xử lý như thế nào?".

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Việc ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Điểm i khoản 4 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi phát tán hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người khác.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Phạt từ 10-20 triệu đồng nếu cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin.

Về trách nhiệm hình sự: Người có hành vi trên có thể bị truy cứu về "Tội vu khống" theo điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015. Tùy theo mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc hình phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.