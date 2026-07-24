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Casino ở Hạ Long lỗ vì World Cup, căng thẳng Trung Đông và khách VIP thắng cược liên tục

Anh Khôi
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Một doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng tại Hạ Long bất ngờ báo lỗ hơn 9 tỷ đồng. Công ty lý giải World Cup, căng thẳng Trung Đông và việc nhiều khách VIP thắng cược đã khiến doanh thu lao dốc.

Casino ở Hạ Long lỗ vì World Cup, căng thẳng Trung Đông và khách VIP thắng cược liên tục - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, mã chứng khoán RIC, vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh đảo chiều mạnh.

Trong quý, doanh thu thuần của RIC đạt gần 32,8 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 vẫn lãi hơn 10 tỷ đồng.

Riêng doanh thu dịch vụ trò chơi có thưởng giảm gần 48%, từ 32,6 tỷ đồng xuống còn gần 17 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu phòng nghỉ tăng lên 5,5 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống đạt 5,8 tỷ đồng và các nguồn thu khác đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần tăng từ khách sạn và dịch vụ phụ trợ không đủ bù mức giảm sâu của casino. Mảng câu lạc bộ quốc tế vì thế chuyển từ lãi hơn 16 tỷ đồng sang lỗ hơn 1,3 tỷ đồng.

Casino ở Hạ Long lỗ vì World Cup, căng thẳng Trung Đông và khách VIP thắng cược liên tục - Ảnh 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, RIC ghi nhận doanh thu gần 76,9 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ 1,7 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi gần 560 triệu đồng trong nửa đầu năm ngoái.

World Cup, căng thẳng Trung Đông và khách VIP thắng cược

Trong văn bản giải trình, RIC cho biết World Cup 2026 diễn ra trong quý II đã thu hút dòng tiền giải trí toàn cầu, khiến nhóm khách hàng cao cấp phân tán ngân sách và giảm tần suất đến chơi.

Doanh nghiệp cũng cho rằng căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu và vé máy bay tăng cao, cản trở việc di chuyển của khách nước ngoài. Quý II đồng thời là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế tại Hạ Long, đặc biệt là khách tàu biển.

Một nguyên nhân đáng chú ý khác là trong kỳ có nhiều khách VIP thắng cược liên tục, trực tiếp làm giảm doanh thu của bộ phận casino.

Doanh thu giảm nhưng giá vốn vẫn tăng

Áp lực của RIC không chỉ đến từ lượng khách.

Trong quý II, giá vốn hàng bán tăng 7% lên hơn 29,3 tỷ đồng, dù doanh thu giảm 30%. Công ty cho biết giá thuê đất năm 2026 tăng 57% so với cùng kỳ.

Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 82%, từ 19,5 tỷ đồng xuống còn gần 3,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng giảm khoảng 80%, từ hơn 5,4 tỷ đồng xuống còn gần 1,1 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá cuối kỳ thấp hơn năm trước. Tổng chi phí trong quý vẫn ở mức gần 43 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm 2026, RIC đặt mục tiêu doanh thu gần 7,6 triệu USD, tương đương khoảng 200 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế khoảng 13,5 tỷ đồng. Sau nửa năm, công ty mới hoàn thành khoảng 38% kế hoạch doanh thu và vẫn đang thua lỗ.

RIC hiện kinh doanh casino, khách sạn và biệt thự tại Bãi Cháy, Quảng Ninh. Từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp chỉ có lãi trong hai năm 2018 và 2025.

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