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Cấp xã ở TPHCM quyết định giá nhà tái định cư

Duy Quang
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Từ nay đến hết năm 2030, UBND cấp xã ở TPHCM quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư.

UBND TPHCM ban hành quyết định về ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư theo quy định tại khoản 1 Điều 37a Nghị định số 95/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, giá bán nhà ở phục vụ tái định cư trong địa bàn cấp xã do UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường quyết định.

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TPHCM đang có hàng ngàn căn hộ tái định cư bỏ hoang.

Trường hợp bố trí nhà ở tái định cư tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn cấp xã có đất thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định giá bán nhà ở tái định cư sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà tái định cư và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà.

Đồng thời, bảo đảm việc xác định giá bán thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới làm thay đổi thẩm quyền quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư thì thực hiện theo quy định của văn bản đó.

Sở Xây dựng kịp thời rà soát, tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh hoặc chấm dứt việc ủy quyền theo quy định.

Có gì trong dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, được đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng?
Tags

UBND TPHCM

UBND cấp xã

nhà tái định cư

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