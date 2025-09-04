Cặp vợ chồng tháng nào cũng chi gần hết 60 triệu, trong đó có 20 triệu "cực vô lý", cuối cùng nhờ 1 tờ giấy của mẹ chồng mà bừng tỉnh

Đồng vợ đồng chồng tiêu 20 triệu mỗi tháng cho thú vui

Hiến vốn dĩ thích nuôi cá cảnh từ khi còn độc thân. Anh có thể ngồi cả buổi ngắm từng đàn cá bơi lội thong dong trong bể, nghe tiếng lọc nước chảy róc rách mà thấy lòng yên ả. Lấy Hiền về, anh lại càng có cớ đầu tư nhiều hơn. Cái bể nhỏ ngày xưa dần được thay bằng bể lớn, rồi dần dần thêm những chiếc bể kính xếp kín cả một mảng tường phòng khách. Mỗi con cá đẹp, mỗi dòng cá lạ, anh đều tìm mua bằng được, có khi giá lên đến cả chục triệu đồng một con.

Mỗi tháng, lương thưởng vừa về, Hiến đã nghĩ ngay đến chuyện đặt mua giống cá mới hay thay thiết bị lọc, gom tiền mua thêm bể mới. Đối với anh, đó không phải hoang phí mà là thú vui tao nhã, là niềm vui đáng để bỏ tiền ra.

Hiền thì lại khác. Cô không mấy mặn mà với cá cảnh nhưng lại say mê những món đồ gốm, đặc biệt là lọ hoa, bình men rạn hay men lam cổ. Ban đầu chỉ vài chiếc bày trên kệ, rồi dần dần thành một bộ sưu tập lớn, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.

Cứ đi đâu thấy hàng gốm đẹp là Hiền lại không cầm lòng được. Có tháng cô đặt mua từ Ý, có tháng lại mua của nghệ nhân ở làng Bát Tràng (Hà Nội). Lọ hoa rẻ thì vài trăm, đắt thì cả chục triệu. Hiền bảo đó vừa là sở thích, vừa là khoản đầu tư, sau này có khi lại sinh lời.

Vậy nên, hai vợ chồng gần như ngầm đồng thuận mỗi tháng dành ra khoảng 20 triệu, tương đương 1/3 thu nhập, để thỏa mãn thú vui riêng. Họ không thấy có gì sai vì vẫn ăn uống đủ đầy, vẫn đi làm đều đặn, vẫn có tiền phòng thân vài ba triệu. Thế nhưng tất cả thay đổi khi Hiền vừa báo tin sắp có em bé, mẹ chồng liền khăn gói từ quê lên.

Bài học nghiêm khắc của mẹ chồng

Bà vừa đặt chân đến nhà đã hoa mắt trước cảnh tượng nửa phòng khách toàn bể cá, bọt nước và ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, một góc khác thì kệ gỗ đầy ắp lọ hoa, bình gốm to nhỏ chen chúc. Bà nửa lo lắng nửa trách móc: "Hai đứa định sống thế này mãi sao? Sắp có con rồi, tiêu xài thế này thì lấy đâu tiền lo cho nó ăn học?".

Ngay tối hôm đó, bà lấy giấy bút ra phân tích rành rọt như một cố vấn tài chính gia đình. Bà nói, với thu nhập 60 triệu mỗi tháng, nếu cứ tiêu hết 20 triệu cho sở thích cá nhân thì chẳng mấy mà rỗng túi. Trong khi đó, một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến trưởng thành ngốn biết bao nhiêu chi phí, nào bỉm sữa, học phí, thuốc men, thậm chí cả những tình huống bất ngờ.

Bà chia bảng chi tiêu rõ ràng:

5 triệu cho tiền ăn uống

3 triệu cho điện nước, xăng xe và chi phí đi lại

2 triệu cho những khoản phát sinh nhỏ như hiếu hỉ, thuốc men, còn lại phải cắt bỏ những thú vui sưu tầm tốn kém.

"Đó là mức 10 triệu chi tiêu gọn ghẽ mà vẫn đảm bảo cuộc sống cơ bản. Phần dư 50 triệu, hai đứa gửi ngân hàng, coi như khoản tiết kiệm bắt buộc", bà nói như ra lệnh.

Ban đầu Hiến và Hiền nghe mà ấm ức, bởi cả hai đều thấy thú vui của mình đâu có hại gì, thậm chí còn là cách giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc vì so với những người khác thì thu nhập của vợ chồng Hiến và Hiền thuộc dạng cao. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh sắp có con, lại nhớ những lời răn đe của mẹ, họ miễn cưỡng đồng ý thử áp dụng kế hoạch chi tiêu ấy trong ba tháng.

Tháng đầu tiên, quả thật khó khăn. Hiến đi ngang cửa hàng cá cảnh mà lòng cồn cào, tay chỉ muốn với ví, buộc bản thân không được vào xem vì sợ... thích quá không kìm lòng được. Người bán hàng thì cứ vài ngày lại gọi điện bảo Hiến ra xem giống cá mới về khiến anh phải chặn số. Hiền thì mấy lần lướt mạng thấy chiếc bình gốm men ngọc sáng lấp lánh, đắn đo mãi mới tắt đi. Nhưng khi nhận tin nhắn ngân hàng báo số dư tăng đều, cảm giác yên tâm lại xoa dịu sự hụt hẫng.

Sau ba tháng, họ tiết kiệm được gần 120 triệu, mặc dù chưa đạt được con số mà mẹ chồng đề ra nhưng đó là thành quả lớn mà từ khi lấy nhau, Hiền thừa nhận, chưa bao giờ cô thấy để ra được nhiều như vậy. Hiến cũng bắt đầu thay đổi quan điểm thì ra bớt đi một vài niềm vui nhỏ, lại có được một niềm vui lớn hơn, đó là sự an toàn cho cả gia đình.

Mẹ chồng nhìn con dâu bụng ngày một lớn, cũng thấy biết lo lắng cho tương lai, cho con cái sau này thì cũng có phần yên tâm. Còn Hiến và Hiền thì bắt đầu có thú vui mới, đó là tiết kiệm vì cảm thấy nếu duy trì cách chi tiêu này lâu dài, họ sẽ tích góp được cả một khoản đáng kể, ấy là bởi họ chưa biết, sau khi đứa trẻ ra đời, chi phí chăm sóc nuôi dưỡng sẽ tốn kém như thế nào nhưng bước đầu từ bỏ được sở thích cá nhân đã là một thành công lớn.