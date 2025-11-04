Cặp vợ chồng nửa đêm tỉnh dậy trong khách sạn thấy người đàn ông không mặc quần áo đứng ở đầu giường: Sự thật vô cùng bất ngờ

Ngày 30 tháng 10, ông Tôn (tên đã được thay đổi) đến từ Trung Quốc đã tố cáo với truyền thông rằng khi ông và vợ đang lưu trú tại khách sạn DoubleTree by Hilton Minhu Ngô Giang, Tô Châu, một người đàn ông lạ mặt, chân trần và không mặc áo đã bất ngờ xông vào phòng của họ vào nửa đêm.

Theo mô tả của ông Tôn, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ đêm ngày 28 tháng 10. Ông đột nhiên bị vợ gọi dậy từ giấc ngủ và thông báo rằng hình như có người lạ trong phòng.

Vụ việc khiến khách lưu trú hoảng sợ

Ông Tôn kể lại: "Lúc đó, tôi nhìn thoáng qua thấy đó là một người đàn ông, một người béo lớn khoảng 100kg, rồi anh ta đứng dậy, đứng chắn ở đầu giường. Anh ta không đi giày và không mặc áo. (Tôi) hoàn toàn choáng váng."

Video do ông Tôn cung cấp cho thấy người đàn ông xông vào cởi trần, chân đất, chỉ mặc một chiếc quần đen, đứng ở hành lang gần cửa phòng. Ông Tôn cho biết, phải mất hơn 10 giây anh mới hoàn hồn, vội vàng gọi điện thoại đến lễ tân và gọi cảnh sát.

Ông Tôn đã cung cấp một bản giải trình tình huống cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó cho biết: "Sau khi xác minh, đó là do lễ tân khách sạn thao tác thẻ phòng bị lỗi, dẫn đến việc người này đi nhầm phòng."

Nhân viên khách sạn còn giải thích thêm với ông Tôn rằng vợ của người đàn ông này hôm trước đã phải nhập viện, "có lẽ anh ta bị rối loạn căng thẳng cấp tính (PTSD) chăng."

Ông Tôn cho biết, phía khách sạn lúc đó giải thích rằng người đàn ông xông vào là khách ở phòng bên cạnh, và cảnh sát sau đó không đưa ra câu trả lời cụ thể. "Tôi không biết, tôi cũng không có cách nào truy cứu người này," ông Tôn nói. Ông Tôn còn cho biết thêm, khóa cửa phòng của anh tại thời điểm xảy ra sự việc có vấn đề, không thể đóng lại và cũng không phát ra âm thanh cảnh báo, và phía khách sạn lúc đó đã thừa nhận cửa phòng bị lỗi.

Vị khách cũng tiết lộ tối hôm đó khách sạn nói sẽ hoàn lại tiền phòng và đổi phòng cho anh. Nhưng theo ông, "Một khách sạn như Hilton, không thể xảy ra chuyện như vậy được."

Chiều ngày 30 tháng 10, phóng viên đã liên hệ với khách sạn liên quan để hỏi về tình hình, nhân viên khách sạn cho biết không tiện tiết lộ chi tiết, và nói rằng hiện tại đã đạt được thỏa thuận hòa giải với đương sự. Khi phóng viên truy vấn "Là một khách sạn thương hiệu, điều này có đồng nghĩa với việc tồn tại lỗ hổng trong quản lý an ninh không?", nhân viên này chỉ lặp lại rằng "Đã đạt được thỏa thuận thống nhất với đương sự."