Cặp vợ chồng ly hôn vì một quả trứng

Ngày 2 tháng 8, một người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải đoạn video dài 17 phút ghi lại cảnh tượng tại bàn ăn gia đình, thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng mạng. Trong video, người chồng liên tục hỏi "Trứng của tôi đâu?" và càm ràm: "Tôi không được ăn à? Mấy đứa kia đều ăn rồi". Người vợ đáp lại rằng hai đứa trẻ trên bàn "mỗi đứa ăn một quả" và nói "Bây giờ em làm cho anh quả khác", nhưng người chồng từ chối: "Không cần đâu, tôi hết muốn ăn rồi". Người vợ nói: "Anh lúc nào cũng như trẻ con, anh đã lớn rồi", người chồng đáp trả: "Nó ăn phần của anh rồi, nhất định phải cho nó ăn?".

Vì người chồng cứ tiếp tục phàn nàn vì vợ làm trứng cho trẻ con trong nhà ăn nhưng không làm cho mình, người vợ đã không giữ được bình tĩnh, hất đổ bát đũa và hét lên "Đừng ai ăn nữa!" rồi bỏ đi khỏi phòng ăn.

Người chồng phàn nàn, tỏ vẻ khó chịu hàng chục phút vì vợ không làm trứng cho mình ăn dù làm cho các cháu

Vụ cãi vã đã dẫn đến quyết định ly hôn

Sau đó, người vợ trong câu chuyện cũng đã lên mạng livestream chia sẻ về việc bị chồng bạo hành và quyết định ly hôn.

Người phụ nữ này cho biết: "Anh ta đẩy tôi vào trong rồi lấy móc áo định đánh tôi, tôi chống cự lại, anh ta đánh vào chân tôi, bầm tím hết cả". Theo thông tin từ người đăng tải video (sau đó được ghi nhận chính là người vợ), hai đứa trẻ ăn trứng trong video là cháu của cô. Nhân dịp hai cháu đến nhà mình chơi lúc nghỉ hè, cô nấu cơm cho các cháu ăn và bị chồng phản ứng như vậy.

Sau sự việc, người vợ đã livestream cho biết cô đã từ Tứ Xuyên trở về nhà mẹ đẻ ở Phật Sơn (Quảng Đông) và đang chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, cô muốn đi làm kiếm tiền trước rồi mới ly hôn.