Mới đây, một cặp vợ chồng sống tại Wixams (Anh Quốc) đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng họ kiếm thêm được tận 135.000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 4,7 tỷ đồng) nhờ công việc mà ban đầu họ tính chỉ làm cho vui: Cho thuê ô tô cắm trại.

Bên cạnh nguồn thu nhập phụ "khá khủng" này, cả 2 vẫn duy trì công việc văn phòng full-time như đa số các gia đình khác. Sau khoảng 2 năm duy trì 3 nguồn thu nhập song song, họ đã mua được một căn hộ ven biển giá 210.000 bảng Anh (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Nhân vật chính của câu chuyện là Melissa (42 tuổi) và chồng cô - Neville (49 tuổi). Melissa hiện làm cán bộ đào tạo tổ bay cho một hãng hàng không, còn Neville là kỹ sư. Hai người có 3 con: Reece 20 tuổi, Leo 17 tuổi và Lexie 14 tuổi. Ý tưởng kinh doanh của họ không xuất phát từ một kế hoạch bài bản, mà bắt đầu rất tình cờ sau một chuyến đi cắm trại vào mùa hè năm 2020.

Gia đình Melissa (Ảnh: The Sun)

Tháng 7/2020, cả gia đình mua một chiếc lều cũ giá 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng) để đưa các con và hai chú chó đi cắm trại tại Norfolk. Chiếc lều khá lớn, chia làm hai khu ngủ và một khu sinh hoạt chung. Vợ chồng Melissa ngủ cùng chú cún cưng ở một bên, các con ở bên còn lại. Kỳ nghỉ nhìn chung vui vẻ, nhưng đến cuối chuyến đi, cả hai đều rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời.

Thời tiết nóng bức, khu cắm trại ồn ào, chú cún thường xuyên bị đánh thức và sủa vì nhiều người qua lại. Trong khi đó, Melissa để ý thấy nhiều gia đình khác cũng đi cắm trại nhưng trông họ lại thoải mái, thư giãn hơn hẳn gia đình cô. Sau khi quan sát, Melissa nhận ra lý do chỉ có thể là họ đã thuê motorhome - Một loại ô tô chuyên dùng để đi cắm trại, thay vì thuê lều.

Ngay lập tức, Melissa nhìn thấy cơ hội kiếm tiền và bàn với chồng mua 1 chiếc motorhome, vậy là vừa có tiện nghi để sử dụng lúc đi cắm trại, những lúc khác có thể cho thuê để kiếm tiền.

Sau khoảng 1 tháng bàn bạc, đến tháng 8/2020, vợ chồng cô chốt mua chiếc motorhome cũ với giá 47.995 bảng Anh (khoảng 1,68 tỷ đồng) theo hình thức trả góp. Hai người đặt cọc 1.000 bảng Anh (khoảng 35 triệu đồng), tiền trả hàng tháng khoảng 500 bảng Anh (17,5 triệu đồng).

Vừa nhận xe xong, cả 2 tiếp tục thống nhất lập thương hiệu Road 2 Freedom (Tạm dịch: Những cung đường tự do), và bắt đầu quảng bá dịch vụ cho thuê xe cắm trại. Lượng đặt xe đổ về dồn dập ngoài mong đợi. Trước khi chính thức cho thuê, cả gia đình đã đầu tư trang thiết bị và lái thử. Điểm khác biệt khiến chiếc xe của vợ chồng Melissa được "săn đón" đơn giản chỉ là họ đã sửa sang, trang bị đủ tiện nghi, khách chỉ việc đến nhận xe và lái đi, không cần lo lắng bất kỳ thứ gì.

Vợ chồng Melissa selfie cùng chiecs motorhome đầu tiên của mình (Ảnh: The Sun)

Nhận thấy nhu cầu quá lớn, Melissa tiếp tục mua thêm chiếc motorhome thứ 2 với giá 48.665 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ đồng) vào tháng 9/2020. Mỗi xe họ chi thêm khoảng 1.000 - 1.500 bảng Anh (35 - 52 triệu đồng) để trang bị nội thất, cùng chi phí chứng nhận an toàn và hệ thống gas. Chỉ trong vài tháng đầu, 2 chiếc xe đã mang về hơn 14.000 bảng Anh doanh thu (gần 490 triệu đồng). Toàn bộ lợi nhuận được tái đầu tư. Đến cuối mùa hè năm 2021, họ đã sở hữu tổng cộng 4 chiếc motorhome với tổng vốn 199.660 bảng Anh (gần 7 tỷ đồng) và chính thức thành lập công ty.

Vào mùa cao điểm khoảng tháng 7-8, giá thuê một chiếc motorhome có thể lên tới 1.400 bảng Anh/tuần (khoảng 49 triệu đồng), còn tháng thấp điểm khác thì là 840 bảng Anh/tuần (khoảng 29 triệu đồng).

Năm ngoái, việc thuê xe này giúp vợ chồng Melissa kiếm được thêm 135.000 bảng Anh (khoảng 4,7 tỷ đồng). Nhờ dòng tiền này mà tháng 12/2023 - khoảng 2 năm sau khi bén duyên với nghề cho thuê motorhome, vợ chồng cô mua được căn hộ nghỉ dưỡng ven biển 2 phòng ngủ ở Cornwall, giá 210.000 bảng Anh (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Dù thu nhập ấn tượng, Melissa khẳng định đây vẫn chỉ là "nghề tay trái". Cả hai vẫn giữ công việc chính vì thực sự yêu thích và nhờ đó có thể tiếp tục tái đầu tư. Dự kiến đến năm 2026, họ sẽ mở rộng công việc cho thuê xe bằng cách đầu tư thêm 3 chiếc motorhome nữa. Với họ, đây không chỉ là kinh doanh, mà còn là cách tạo ra tự do tài chính và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

(Nguồn: The Sun)