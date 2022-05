Cặp vợ chồng "hờ" buôn bán ma túy, kẻ lĩnh án tử hình, người chung thân

Ngày 17/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Đăng Khoa (SN 1971, ngụ quận Tân Phú) tử hình, Phạm Thị Kim Loan (SN 1979, ngụ tại quận Phú Nhuận) tù chung thân, Lê Hoàng (SN 1987, ngụ tại quận 3) 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.



Bị cáo Đào Đăng Khoa bị tuyên án tử hình.

Cáo trạng nêu, ngày 22/6/2020, Đào Đăng Khoa và Phạm Thị Kim Loan đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh, kiểm tra, bắt quả tang khi đang cất giấu 100,1494 gam ma túy, loại MA; 1,5831 gam, loại Ketamine và 1,2795 gam loại MDMA.

Số ma túy trên hai đối tượng đem đến bán lại cho người khác. Ngoài ra, tiến hánh khám xét và thu giữ tại nơi ở của Khoa và Loan thu 364,1734 gam ma túy, loại MA; 25,5873 gam ma túy loại Ketamine và 65,8670 gam ma túy loại MDMA.

Khoa khai nhận sống chung với Loan như vợ chồng tại nhà số 237/146 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Do nghiện ma túy và cần có tiền để tiêu xài nên khoảng đầu tháng 4/2020, Khoa bắt đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn ma túy Khoa mua của một số người bạn tên Thuận, Quang, Tuân và Thắng (tất cả đều không rõ lai lịch) mang về chỗ ở tại căn hộ A15-17, lầu 17, chung cư Moonlighe, số 510 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân cất giấu để bán lại cho người khác.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Đào Đăng Khoa và Phạm Thị Kim Loan sống với nhau như vợ chồng. Cả hai đều nghiện ma túy. Khoa từng “cõng” trên mình 4 bản án, trong đó có án 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán rái phép chất ma túy” do TAND Thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An, Bình Dương) tuyên năm 2011. Loan cũng từng có tiền án 16 năm tù và trở về hồi tháng 4/2019 cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lê Hoàng là người nghiện nên từng được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…