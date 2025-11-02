Cặp vợ chồng bán nước hoa giả, thu lợi 19 tỷ đồng bị bắt

Có những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn là lời nhắc nhở không bao giờ cũ về thói quen mua hàng giá rẻ trên mạng. Từ một chai nước hoa hàng hiệu được quảng cáo giảm giá sâu, một người tiêu dùng vô tình đã vén màn vụ buôn bán mỹ phẩm giả trị giá hàng chục tỷ đồng. Vụ việc không chỉ phơi bày sự tinh vi của tội phạm thương mại điện tử, mà còn là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai từng tin rằng hàng hiệu giá hời thực sự tồn tại.

Theo đó, vào ngày 8/2/2023, cô Vệ ở huyện Đức An (Giang Tây, Trung Quốc) thấy một shop online đang livestream bán nước hoa hàng hiệu với giá cực rẻ, thấp hơn nhiều so với giá chính hãng. Nghĩ rằng mình mua được hàng giảm giá thật, cô lập tức chốt đơn. Đến khi nhận hàng và mở hộp, mùi hương nồng gắt khiến cô nhận ra chất lượng sản phẩm rất kém so với hàng thật. Nghi ngờ mình mua phải hàng giả, cô đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và xác định chủ cửa hàng nước hoa nói trên là một cặp vợ chồng tên Hùng và Lý. Nếu như Hùng phụ trách vận hành cửa hàng thì Lý - vợ Hùng quản lý tài chính. Hóa ra 2 người này cùng một người khác (đã bỏ trốn) vốn có kinh nghiệm kinh doanh mỹ phẩm, hiểu rõ các thương hiệu nổi tiếng. Năm 2022, 3 người rủ nhau lập đường dây bán mỹ phẩm giả qua mạng.

(Ảnh minh họa)

Từ tháng 8/2022, nhóm này thành lập công ty, thuê kho chứa hàng, tổ chức cả bộ phận tài chính, vận hành và chăm sóc khách hàng. Họ mua 13 loại mỹ phẩm giả hàng hiệu với giá cực thấp, sau đó quảng cáo dưới hình thức “khuyến mãi giới hạn”, “hàng xách tay” để bán ra khắp nơi. Để tránh bị kiểm tra, họ dùng chiêu trộn hàng thật và hàng giả, thậm chí còn làm giả con dấu của nhiều công ty nhằm đối phó khiếu nại từ khách hàng và kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử.

Đến ngày 26/5/2023, Hùng bị cơ quan chức năng bắt giữ và hơn 1 tháng sau, Lý cũng bị triệu tập. Quá trình điều tra cho thấy, chỉ trong 6 tháng, nhóm này đã vận hành 5 cửa hàng trực tuyến với tổng doanh thu hơn 6,85 triệu NDT (25 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), thu lợi bất chính hơn 5,21 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng), cùng lượng hàng giả trị giá hơn 1,64 triệu NDT (6 tỷ đồng) chưa tiêu thụ.

(Ảnh minh họa)

Trong phiên tòa xét xử tại tòa án, Hùng và Lý đều tìm cách chối tội, khẳng định rằng mình “chỉ góp vốn chia lợi nhuận” hoặc “chỉ là nhân viên quản lý cấp cao”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định lời khai của họ cùng các chứng cứ khác đã chứng minh cả hai là đồng phạm chính. Lý trực tiếp góp vốn và quản lý tài chính, còn Hùng điều hành hoạt động, tổ chức nhân viên khắc con dấu giả - cả hai đều giữ vai trò chủ mưu.

Kết quả, tòa tuyên phạt Lý mức án 5 năm tù, Hùng nhận án 5 năm 6 tháng tù và phạt tiền mỗi người 1,8 triệu NDT (6,6 tỷ đồng), đồng thời tịch thu toàn bộ khoản lợi bất chính.

Thông qua vụ việc này, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo đến người tiêu dùng. Đó là khi mua mỹ phẩm, hãy lựa chọn kênh chính hãng; sau khi nhận hàng, có thể áp dụng 3 bước kiểm tra như: (1) Tra cứu mã đăng ký sản phẩm trên trang web của cơ quan quản lý, (2) Kiểm tra lớp phủ chống giả - hàng thật thường có hiệu ứng nổi 3D tinh xảo; (3) Thử phản ứng sản phẩm.

Nếu phát hiện hàng giả, cần chụp lại trang web, lưu thông tin giao hàng và báo với cơ quan chức năng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của bản thân.

(Nguồn: iFeng)